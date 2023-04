Esta noche la cuenta de Twitter de la Universidad de Oklahoma reportó que se está investigando un posible ataque armado en el campus Norman.

De acuerdo a la policía de Oklahoma esta se encuentra investigando las causas de los disparos en el campus y pidió que las personas que se encontraran en el sitio se refugiaran.

OU-Norman Emergency: There is an active shooter at the Van Vleet Oval. Take immediate action now. Run. Hide. Fight!

— Univ. of Oklahoma (@UofOklahoma) April 8, 2023