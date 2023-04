El oficial abrió fuego contra un joven de 17 años por presuntamente huir en un auto que tenía reporte de robo; el FBI investiga el caso ya que murió el sujeto.

La Policía de Parques de Estados Unidos reveló el video en donde un uniformado disparó y ocasionó la muerte a un presunto ladrón de autos.

El caso ocurrió el pasado 18 de marzo, en Washington, sin embargo el clip se viralizó en las redes sociales en donde los internautas han mostrado indignación ante un presunto caso de abuso de autoridad.

En las imágenes se aprecia al policía ingresar en la parte trasera del coche el cual era conducido por Dalaneo Martin, joven afrodescendiente de 17 años de edad, quien presuntamente robó dicho vehículo.

Luego el uniformado le pide a Martin que saliera del auto, pero Dalaneo no hizo caso y decidió acelerar, ante esto el oficial sacó su arma y amenazó al joven que detuviera el auto y le dispararía, cosa que al final ocurrió.

Dalaneo Martin recibió varios disparos por la espalda y al final se determinó que murió producto de los tiros.

Tras la viralización del video, el Departamento de Justicia de EU y el FBI anunciaron el inició de una investigación para esclarecer lo ocurrido y ante una posible “vulneración de los derechos civiles de Martin”.

USPP releases body worn camera footage from March 2023 officer involved shooting

A word of caution: this video of an officer involved shooting contains graphic content and strong language. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/01PLiLaIKD

— Killmoenetwork inc. (@Killmoenetwork) April 4, 2023