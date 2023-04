Los fanáticos del famoso icono de Nirvana, Kurt Cobain han causado revuelo en redes recordando su muerte tras 29 años de su suicidio.

El mundo de la música está de luto una vez más después de que los fanáticos del famoso icono de Nirvana, Kurt Cobain fuera recordado por ellos y causaran revuelo en redes al cumplirse 29 años de su suicidio.

Un día como hoy pero del año de 1994 el famoso y reconocido artista fue encontrado sin vida dentro de su casa ubicada en Seattle en Estados Unidos.

Con esto el intérprete ingresó al “club de los 27” que está conformado por varios cantantes y famosos que han fallecido a esta edad, lo que hizo que Cobain permaneciera poco tiempo en la escena musical del Rock.

Cabe resaltar que antes de morir el cantante dejó una nota de suicidio la cual fue dedicada a “Boddha” quien era su amigo imaginario de la infancia, dentro de esta hay una frase que ha destacado:

“Es mejor quemarse que desvanecerse”, se leyó.

Asimismo en esta detalló que lamentaba no haber disfrutado de la fama que lo rodeaba junto con el éxito de la banda.

Cobain fue hallado sin vida después de tres días, y la causa de su muerte fue una concentración de heroína alta en su sangre por lo que no pudo sobrevivir.

Sin embargo, pese a que el artista partió del mundo desde hace ya algunos años, sus fanáticos en su aniversario luctuoso tomaron la decisión de recordarlo con frases, videos e imágenes dedicadas hacía él.

Es por ello que aquí te dejamos algunos de los mensajes que han circulado dentro de las redes sociales:

“Hoy se cumplen 29 años de la muerte de Kurt Cobain, el legendario cantante de Nirvana, e icono ya de una generación”.

“29 años de la muerte de Kurt Cobain. Que tu música siga calentando corazones por muchos más”.

“Tal día como hoy hace 29 años perdimos a uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos en Kurt Cobain”.

29 years ago on this day we lost one of the most influential musicians of all time in Kurt Cobain. #Nirvana pic.twitter.com/ZgMChCtGip

— 𝓚𝓾𝓷𝓰 𝓕𝓸𝓸 𝓕𝓲𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻 (@Wast1ngL1ght) April 5, 2023