La artista Nnux denunció a través de su cuenta de Twitter abusos laborales a los trabajadores del festival Ceremonia en donde se presentó el fin de semana.

“Estuvo muy chido el Ceremonia, a mí como artista me trataron bien, PERO me tocó platicar con el personal que estaba trabajando en camerinos y el trato al personal es inaceptable. A las 2am les pregunté que cómo se iban a su casa y me dijeron que no se iban”, inició el hilo la intérprete.

“Tenían turno a las 7:30am otra vez y ya no tenía sentido irse, entonces me dijeron que se iban a quedar.

Algunos habían pensado irse a un hotel cercano, pero me dijeron que revisaron los precios y básicamente era gastar todo lo que habían ganado en pagar eso. Les pregunté si les daban chance de quedarse en los camerinos, que eran cerrados, y se empezaron a reír y me dijeron que no, que se iban a quedar en el pasto”, continuó.

Por ello, la artista además evidenció que no obstante de que se acostaban en el pasto, quien los había contratado no les ofrecían cobijas ni ninguna comodidad para que pudieran descansar.

“Un festival con tanto dinero puede tratar de manera mucho más digna a quienes están haciendo el evento posible. Si tienen expectativas de jornadas tan amplias, tienen que dar las condiciones para que sus trabajadores estén bien. Darles transporte o buenas condiciones para que puedan quedarse, además de un salario que esté a la altura de todo el trabajo que hacen”, finalizó Nnux.

Por lo anterior, el festival sí contestó a la artista. “Muchas gracias por hacernos llegar esta información. Son cuestiones que trabajaremos y mejoraremos en nuestra siguiente edición”.

Sin embargo, otros usuarios utilizaron el post para contar sus historias relacionadas con el tema.

LEG