La interacción de un artista con el público es lo más importante para ambos, pues para muchas personas existe un significado muy grande en conocer de manera más íntima la música de los autores por eso es que las Bohemias son noches únicas, considera el cantautor Juan Solo.

“En la Bohemia se viven cosas que nunca podrán ser vistas en otro lugar, aquí los artistas contamos nuestras historias y anécdotas, ya sea a la hora de componer o de lo que nos inspiró a componer letras y música”, contó el intérprete en entrevista con 24 HORAS.

“Para mí los conciertos son diferentes a las Bohemias, en los conciertos, si bien, se tocan las canciones y se tiene interacción con el público, no existe tanta intimidad ni tanto tiempo entre tema y tema para poder acercarse a la gente más allá de la música”, continuó el músico.

Esta es la segunda ocasión que Juan Solo participa en una Bohemia, sin embargo asegura que será una presentación muy diferente.

“Para empezar estaré acompañado de María León y Sofi Mayen, algo que es rarísimo porque para que puedan coincidir otra vez nuestras agendas, seguro pasará un buen tiempo, si es que vuelve a ocurrir, pero además son super talentosas y me pone contento compartir música y experiencias con ellas.

“Por el otro lado tiene unos 6 o 7 años que estuve en una Bohemia por primera vez, y definitivamente han pasado muchas cosas que me han pasado, he mejorado como cantautor, sinceramente me gustan mucho más las canciones que hago actualmente que las que hice en mis inicios. Reconozco que he evolucionado, pero siempre he escrito desde el corazón”, agregó.

Aunado a ello, para Juan Solo es especial esta experiencia porque se desarrollará en el foro El Cantoral.

“Para todos los que hacemos música éste recinto se ha convertido en un lugar de gran importancia y significado pero considero que los que pertenecemos a la sociedad autores y compositores de México”, finalizó el autor.

Esta Bohemia entre a Juan Solo, María León y Sofi Mayen, tendrá lugar hoy en El Cantoral, en punto de las 21:00 horas.

