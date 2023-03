Claudia Sheinbaum informó que su administración interpodrá una denuncia penal contra la cadena de restaurantes “Sonora Grill”, pues el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México encontró una falsificación de documentos sobre los cursos tomados para eliminar los actos de racismo en sus establecimietos mercantiles.

“Sonora Grill no solamente no reconocen lo que Copred investigó, y dictamina que hay discriminación o racismo, no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes y peor aún falsifica exámenes, eso es penal, tanto la discriminación como el fraude”, comentó.

En conferencia, la mandataria capitalina enfatizó que en la Ciudad de México no se tolera la discriminación, clasismo y homofobia, asimismo señaló que falsificar documentos es un delito penal.

Asimismo, anunció que el Gobierno capitalino presentará una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles para que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) pueda presentar denuncias penales por actos de discriminación.

“La intención es dotar al Invea de facultades para poder intervenir en negocios y sancionarlos cuando cometan prácticas de discriminación. Hoy en esos casos específicos la facultad es exclusiva de las alcaldías”, recordó.

A respecto, Geraldina González, presidenta de Copred, detalló que tras investigar la denuncia de discriminación en el Sonora Grill, ubicado en Mazararyk, y hacer las recomendaciones, recibieron 52 constancias de cursos contra la discriminación, de las cuales 27 no acreditaron el curso, y cinco eran apócrifas.

La titular de Copred dio lectura a la resolución de la investigación por discriminación en la cadena Sonora Grill, y señaló que la denuncia será interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Esa empresa restaurantera, dijo, no presentó evidencia para refutar la evidencia y mostró documentos apócrifos de constancias de cursos en Copred y Conapred, de las cuales: “27 personas no acreditaron el curso, cinco de estas 27 no estaban registradas en la plataforma de Copred, estas personas no hicieron la prueba final ni aprobaron el curso con ocho, estas cinco constancias fueron apócrifas y tenían los logos de un organismo público descentralizado, el de la CDMX y la firma de la presidenta del Copred”.

González calificó de lamentable que representantes del grupo Sonora Grill trataran de ver lo político antes de lo legal, en las mesas de conciliación buscaron insistentemente conseguir los nombres de quienes presentaron sus testimonios para arreglar con ellos.

