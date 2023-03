Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, denunció que fue víctima de discriminación, luego de que ella y su novio fueron sacados de una alberca del hotel Emporio de Acapulco por besarse.

Fue a través de su página de YouTube que la influencer contó que:

“Llegó un señor ya grande y me dice que ‘yo no me puedo estar besando en la alberca con mi novio, que hay lugares específicos para hacer eso’”.

Suárez narró que tras explicarle que sólo se “estaban besando y abrazando”, el hombre que sería parte de la seguridad del hotel le pidió que abandonara la alberca.

“Llega el señor y me empieza a decir ‘te tienes que salir de la alberca porque te reportaron’. Créanme que sentí un coraje tan horrible”.

Entre lágrimas “La Perdida” aseguró que la situación la hizo sentir mal a pesar de que ésta no es la primera vez que se hospeda en dicho hotel.

“No es posible que un personal de aquí del hotel Emporio llegue y me diga que me tenga que salir de la alberca, cuando ya pagué cinco días, cómo me voy a sentir después. Me siento muy mal.

“Yo no estaba haciendo nada mal, comadres, se los juro”.

La influencer abandonó la alberca para evitar problemas, aunque personas que presenciaron lo ocurrido le pedían no hacerlo.

Ante lo anterior, el hotel Emporio indicó en un comunicado difundido por medios de comunicación estar “firmemente comprometido con la igualdad y el respeto hacia todos nuestros huéspedes, sin importar su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica física o personal”.

Además, aseguró que “tomaremos las acciones necesarias para reforzar nuestra política de inclusión”.

RM