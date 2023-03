Después de nueve años de ausencia en este torneo, la Selección Mexicana volverá a jugar una Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA y, para ello, una de las piezas claves para conseguir el boleto fue el atleta nacional Fabián Jaimes, quien ha formado parte de equipos mexicanos como “Las Panteras” de Aguascalientes, “Fuerza Regia” de Monterrey y “Capitanes” de la Ciudad de México.

Para la clasificación al mundial que se jugará en agosto y septiembre, en Indonesia, Japón y Filipinas, el representativo mexicano derrotó a la escuadra de Uruguay con un marcador de 82 a 69; los “12 guerreros” pudieron imponerse pese a que eran visitantes y, entre los jugadores destacados del encuentro, estuvo Jaimes, quien logró tener un gran desempeño, convirtiéndose en un elemento especial para el conjunto.

En entrevista con 24 Horas, Fabián expresó que, aunque fue un proceso complicado que duró meses y años, se siente feliz porque al final se consiguió el pase al Mundial. “No fue fácil, fueron muchos viajes, horas, mucho sacrificio, pero al final valió la pena, me siento contento, la verdad orgulloso, me siento bien con todos mis compañeros y con ganas de que llegue agosto y septiembre para empezar todo el proceso y jugar el Mundial”, comentó el originario de Ciudad Nezahualcóyotl.

Sobre el partido que disputó la Selección contra Uruguay, el deportista explicó que fue un juego complicado porque era contra un equipo muy bueno que tenía muchas ganas de cerrar bien su participación aunque ya estaban eliminados.

“Querían cerrar bien y más que nada en su casa, nosotros creo que empezamos un poco acelerados, como ansiosos porque obviamente nosotros ya sabíamos que ganando conseguíamos el pase, fuimos ajustando durante el partido”, agregó. Asimismo relató que durante ese duelo se fueron dando las cosas en el segundo y tercer cuarto, cuando comenzaron a realizar lo que los había llevado hasta ese punto que era su juego en equipo, apoyarse en la defensa, ser intensos y más que nada confiar el uno en el otro.

Durante aquel partido, Fabián Jaimes se convirtió en un arma fundamental gracias a que marcó doble-doble, el cual consistió en 10 rebotes y 10 puntos, además de que también hizo seis asistencias que ayudaron al Tricolor para conseguir la victoria.

“Cada quien tiene un rol y parte de lo que nos ha hecho jugar bien es que todos lo tenemos claro, por ejemplo, si a mi me tocan algunos puntos, rebotes y asistencias como en este partido pues lo voy a hacer, a mi me gusta mucho defender y si es lo que el equipo necesita, pues lo voy a hacer. A final de cuentas lo que me interesa es ganar”, enfatizó.

Para el desarrollo de esta selección, Jaimes reconoció que el coach del selectivo, Omar Quintero, ha influido en su desempeño y también consideró que ha sido importante su presencia desde que se convirtió en el director de selecciones. “Él tenía muy claro lo que quería y buscó a los jugadores que se lo dieran: nos da confianza, todo lo que necesitamos, nos da todo el sistema, él, los entrenadores y los asistentes buscan lo mejor para el equipo y obviamente explotar y sacar lo mejor de cada uno de nosotros”, mencionó.

Una de las cosas que distingue a esta Selección es que hay una mezcla generacional en la que hay jugadores de 37, 36 años y hasta los 18 o 19. Con relación a esto, Jaimes comentó que ha ayudado a la química del equipo en donde existe la armonía. “Él está abierto a también ceder un poco y que lo hagamos a nuestra manera y obviamente estamos en esa misma página de hacer lo mejor por el equipo, entonces creo que toda esa química y conexión que se dio ayudó mucho para que se dieran los resultados”, dijo.

El atleta, quien comenzó desde muy pequeño a practicar el deporte ráfaga, reveló que lo que lo ha impulsado a llegar hasta donde está ahora son sus ganas de sobresalir y demostrar que en México sí existen deportistas que juegan al baloncest.

“En México hay un problema sobre que a veces no se confía mucho en los mexicanos como tal, hay pues para mi gusto, demasiados extranjeros jugando en la liga mexicana, se pierden muchos jugadores, yo creciendo he compartido cancha con muchos que ahora no siguen en esto, yo les veía futuro y talento pero desafortunadamente para dar el paso al profesional te encuentras con muchos obstáculos y obviamente en la liga con la preferencia hacia los extranjeros”, confesó.

CITA:

“Desde pequeño, mi familia me metió al basquetbol y siempre estuvieron detrás de mí. Eso ha influído a que yo siga y también a que siga tratando de crecer y desarrollarme. Quiero demostrar que en México si hay básquetbol y si se puede creer en los mexicanos”, recalcó.

DATOS

Esta será la tercera ocasión en la que los ‘12 Guerreros’ asistan a la máxima cita del baloncesto mundial en 50 años, tras las apariciones en 1974 (Puerto Rico) y 2014 (España).

El representativo se ausentó de la más reciente edición, celebrada en 2019 en China

Los ‘12 Guerreros’ se consagraron como campeones continentales en el torneo de Venezuela, en 2013, tras superar a potencias regionales como Puerto Rico, Argentina y Venezuela. Gustavo Ayón fue elegido como el MVP.

LEG