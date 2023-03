Pateando el candado que cerraba la reja de su prisión, mientras los guardias migratorios escapaban del lugar sin hacer un intento por ayudarles, así murieron al menos 38 migrantes en la estación Puente Internacional Lerdo del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, a unos pasos de la frontera con Estados Unidos.

“Los dejaron morir”, dijo a 24 HORAS el senador del Grupo Plural y exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, luego de la difusión de un video de seguridad de las instalaciones migratorias.

En entrevista, el senador declaró que los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación y de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, ya deberían haber presentado su renuncia al cargo tras la tragedia.

“Esto requiere ser investigado, por supuesto que la salida del titular del Instituto Nacional de Migración (Francisco Garduño) es obligada y si el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) tuviera un poquito de decencia, ya estaría presentando su renuncia, su responsabilidad es ineludible”, acusó.

Dijo que también el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “se lava las manos. Es increíble la negligencia criminal de este gobierno”, señaló, pues explicó que los derechos humanos se defienden “con política pública y no con muertos”.

Por su parte, ante las imágenes mostradas por una cámara de seguridad sobre el abandono a su suerte de los migrantes, el senador panista Damián Zepeda exigió que se abra un proceso penal contra las autoridades del INM que “dejaron morir” a las víctimas.

“Se ve vilmente como los dejan a morir o sea los dejan encerrados a su muerte, ahí está el incendio, no es como que no se sabe, está el incendio, está la reja cerrada, están pidiendo salir y no les abren. Se van los miembros del Instituto y los dejaron a su muerte, eso es criminal, brutal”, declaró.

Dijo que independientemente de la investigación, debe renunciar el titular del INM, Francisco Garduño de manera inmediata “y se tiene que abrir esta investigación independiente y deslindar responsabilidades tanto administrativas como penales”, advirtió.

Al respecto, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que las víctimas “fueron asesinadas por la negligencia del INM y las autoridades migratorias. No se ha dicho así por ninguna fuerza política, pero nosotros sí lo decimos porque hay plena sospecha de que estuvieron bajo llave para que no se pudieran salir y que no tenían agua”.

Mientras que en el Pleno de San Lázaro, el diputado priista Ildefonso Guajardo aseguró que “esta no es una tragedia más de migrantes a manos de trata de personas. Es una tragedia en las manos y la responsabilidad del Gobierno mexicano, si no podemos garantizar sus derechos no permitamos una negociación que concedió este Gobierno en hacernos tercer país seguro sin poder cumplir las responsabilidades que eso conlleva”, dijo el priista.

Finalmente, el coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro exigió el deslinde de responsabilidades, ante la fallida política migratoria del Gobierno federal.

“Los fallecidos vivían en hacinamiento y bajo resguardo de la autoridad federal. Deben deslindarse responsabilidades”, señaló.

LEG