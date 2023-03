El trabajo, la dedicación y el esfuerzo son la base del éxito de la carrera del cantante argentino, Luciano Pereyra, quien a 25 años de sus inicios, considera que las enseñanzas de sus padres han sido fundamentales en su desarrollo dentro de esta carrera.

“Yo no creo en la suerte, creo en la dedicación y el trabajo, eso me enseñaron mis padres, yo los veía trabajar todo el tiempo cuando era niño y aprendí que si quería algo, solo lo alcanzaría trabajando. Afortunadamente pude trabajar en lo que me gusta y agradezco a Dios y a la vida la oportunidad”, dijo el cantante en entrevista con 24 HORAS.

Para el intérprete, México ha sido un lugar significativo desde su formación en la música hasta hoy que tiene 25 años de trayectoria.

“Casi todo lo que sé de música se lo debo a mi papá, también canta pero nunca se dedicó como tal a la música; él me enseñó mucha música mexicana; los fines de semana le gustaba sacar sus vinilos y escuchar artistas como Vicente Fernández, José José y Juan Gabriel, por ejemplo, fueron las cosas que escuchaba y que me gustaron desde pequeño”, recordó.

“Una vez cuando tenía muy pocos años le dije que algún día sería cantante profesional y lo traería a México a verme y bueno, pasó mucho tiempo para que pudiera cumplir esa promesa, pero finalmente lo hice cuando fue mi primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, no solo lo invité al concierto, lo invité a cantar conmigo en el escenario, fue muy bonito, lo disfrutó tanto como yo.

“Ahora que estoy en México de paso, no puedo sentir otra cosa más que alegría, disfruto mucho estar aquí, es un lugar que quiero demasiado y en donde he sido bien recibido por seguidores y por otros artistas magníficos como Paty Cantú y Alejandro Fernández que son íconos que me han permitido trabajar mano a mano”, destacó.

Luciano Pereira se prepara para el quinto concierto de su carrera en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional.

“Estoy en un momento de aprendizaje en mi carrera, siento que no tengo necesidad de correr, busco detenerme en los pequeños detalles que encuentro en la música y dedicarles el tiempo necesario y llegó con esa mentalidad al Lunario, un lugar que me gusta mucho por la intimidad que se puede alcanzar”, destacó.

El cantante argentino asegura que últimamente ha pensado en la influencia de la música a la hora del concierto en el espectador, lo que asegura les permite alejarse de los problemas por un rato, así como enfocarse en disfrutar.

“Además, cuando se canta con otra persona sucede que las frecuencias cardiacas se sincronizan porque se respira de la misma manera y me gusta pensar que nuestros corazones entran en sinfonía durante los conciertos y estoy listo para que suceda una vez más en México”, finalizó el cantante.

Luciano Pereyra se presentará el 19 de Mayo en el Lunario del Auditorio Nacional.

LEG