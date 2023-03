Tres menores, tres profesores y la presunta agresora muertos fue el saldo de un tiroteo en una escuela primaria de Tennessee, Estados Unidos.

Autoridades reportaron que fue una mujer quien abrió fuego y mató a las personas en la escuela cristiana Covenant.

La Policía de Nashville indicó que la mujer de 28 años que aún no ha sido identificada llevaba consigo dos rifles semiautomáticos y una pistola con las que agredió en el primer y segundo del instituto.

UPDATE: 3 students & 3 adult staff members from Covenant School were fatally shot by the active shooter, who has now been identified as a 28-year-old Nashville woman. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

Previamente, el Departamento de Bomberos de Nashville escribió en su cuenta de Twitter (@NashvilleFD):

“Estamos respondiendo a un agresor activo en 33 Burton Hills Blvd Covenant School. Podemos confirmar que tenemos varios pacientes”.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene. — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) March 27, 2023

Mientras que la Policía Metropolitana de Nashville indicó que:

“Se ha llevado a cabo un evento de tirador activo en la Escuela Covenant, Iglesia Presbiteriana de Covenant, en Burton Hills Dr. El tirador fue atacado por MNPD y está muerto. La reunificación de los estudiantes con los padres es en Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd”.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

En breve más información…

RM