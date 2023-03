Belinda dio a conocer sus pensamientos con respecto a la experiencia que vivió cuando un fanatico supuestamente la agredió en una presentación.

La cantante Belinda se pronunció a través de sus redes sociales, mostrando su postura con respecto a la experiencia que vivió con un fanatico en aparente estado de ebriedad y señaló que el sujeto sí consiguió lastimarla.

Te podría interesar: Shawn Mendes enloquece a fanáticos en su visita a Ciudad de México

La presentación realizada en el Palenque de la Feria de Irapuato presenció el momento en que un hombre burló la seguridad y comenzó a abrazar de manera brusca a Belinda. Por su parte, la cantante se mostró tranquila y esperó a que el hombre bajara por su voluntad propia.

A través de una serie de historias en Instagram, la artista comenzó a compartir parte de sus pensamientos y cómo fue para ella la situación con el fan:

“Casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”.

Te podría interesar: ¡Wow! Siddhartha anuncia por primera vez concierto en Foro Sol

Posteriormente, en otra historia Belinda dio a conocer que sintió miedo por la forma en que el sujeto subió al escenario y se negó a soltarla por unos momentos:

“Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar, sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza”.

Te podría interesar: Confunden en redes sociales a ministro de la SCJN con el cantante Silverio

“Yo estoy bien sólo me asusté en el momento lo cual es algo normal, amo mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera, son lo más importante para mí y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen el aire”, concluyó su mensaje.

HM