Un neumático se cruzó en el camino de un auto en plena carretera y provocó un aparatoso accidente.

El increíble suceso ocurrió en una carretera de California, en los Estados Unidos. El conductor de un automóvil captó el hecho que se viralizó en redes sociales.

Un usuario de Twitter (@Anoop_Khatra) afirmó que él captó el accidente y lo compartió en su perfil.

“Presencié y grabé el accidente automovilístico más LOCO ayer, puedes ver que Autopilot también se desvía y evita el neumático rojo para mí”, escribió el usuario.

En las imágenes se aprecia a una camioneta que cambia de carril, sin embargo, en la acción una llanta se desprende del vehículo y sale rodando en la carretera.

Esto provoca que la camioneta siga en marcha pero el disco del freno choca con el asfalto y saca chispas por la fricción con el contacto.

Por si no fuera poco, a la vez pasa un automóvil y se cruza con el neumático lo que ocasiona que el coche salga volando a más de dos metros de altura dejando una imagen aparatosa.

El auto afectado vuelca en varias ocasiones y queda totalmente destrozado. A pesar de lo increíble que se observa el accidente, el conductor de dicho vehículo salió ileso, esto de acuerdo con el usuario de Twitter.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023