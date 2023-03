La rivalidad entre Rey Mysterio y su hijo Dominik tendrá un capítulo más que contar cuando ambos de enfrenten en WrestleMania 39.

Las continúas faltas de respeto de Dominik, apoyado por el grupo The Judgemen Day, hacia su padre terminaron por explotar cuando el hijo de Mysterio atacó verbalmente a la esposa y a la hija del enmascarado.

“Tú me has obligado a esto. Me has obligado a golpearte. No vas a faltarle el respeto a tu madre. Esa es mi esposa. ¿Quieres una lucha en WrestleMania? La tienes. Te veo en WrestleMania, hijo?”, mencionó Mysterio en el Friday Night SmackDown tras golpear a Dominik.

Por el momento no se sabe cuándo pelearán padre e hijo, ya que WrestleMania se llevará a cabo en dos días, los cuales serán el 1 y 2 de abril en el SoFi Stadium en Inglewood, California.

Luchas para WrestleMania

Hasta el momento, hay 12 luchas definidas para WrestlaMania 39; sin embargo, solo tres ya tienen fecha. Estas son:

Noche 1 (1 de abril)

Austin Theory vs John Cena | Campeonato de los Estados Unidos

Seth Freakin’ Rollins vs Logan Paul

Noche 2 (2 de abril)

Roman Reigns vs Cody Rhodes | Campeonato Universal Indiscutido de WWE

