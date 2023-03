Con informacion de ADN Sureste

En la telesecundaria de San José Manialtepec, Oaxaca, ha discriminado a una de sus estudiantes y le negó el acceso al plantel, porque Paola se niega a portar la falda del uniforme para mujeres, debido a que ella se siente “más cómoda y segura al usar pantalón”.

El plantel reactivó sus actividades tras una suspensión de dos semanas. Alumnos y profesores reanudaron las jornadas, pero a la joven se le negó nuevamente el acceso a la educación.

“Me taparon el paso para entrar a mi escuela, me jalaron para que yo no pasara”, relata la adolescente oaxaqueña que rechaza usar falda.

Para ella, usar pantalón “es más cómodo y seguro”, pero para la comunidad de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en la costa de Oaxaca, transgrede las normas escolares, por lo que le impidieron el paso y prefirieron cerrar el centro escolar a permitir que se violen sus usos y costumbres.

Desde pequeña, Paola prefirió usar ropa masculina y en otras instituciones este no había sido un freno para su desarrollo educativo, por lo que ante la primera negativa para entrar a la telesecundaria de oaxaca, su mamá obtuvo un amparo para que le permitieran el ingreso, lo que resultó en el rechazo de los habitantes de la región.

La angustia y el miedo se apoderaron de la menor, que en el día en que intentó volver a la escuela con el único deseo de estudiar, recibió rechazo e insultos. Incluso, en redes sociales, se han viralizado instantes del momento en que le impiden el paso debido a que, en pleno siglo XXI, tienen más peso los estereotipos que lo estipulado en la Constitución.

“Ahí estaba la directora de la escuela, los maestros, algunas autoridades del municipio, el agente municipal de mi comunidad y nadie hizo nada para protegerme, sólo mi mamá lo hizo como pudo. Yo empecé a llorar, pero mi mamá me dijo que no llorara, pero la verdad es que me espanté mucho y no entiendo porque las personas hacen eso para dañarme porque yo no me he portado mal”, señaló la menor en una carta que envió al gobernador Salomón Jara hace unos días.

Tras el ríspido recibimiento, relata, en su escuela prefirieron suspender clases para todos los alumnos, y los adultos convocaron a asamblea para tratar el caso y determinar a través de una asamblea del pueblo si puede o no decidir qué uniforme usar.

AUTORIDADES DEL IEEPO VS. USOS Y COSTUMBRES

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) confirmó que continúa el diálogo para que la joven pueda volver a clases, aunque la discriminación contra ella prevalece y lejos de resolver el asunto, Jeshuandy Conde, presidente municipal, le propone que mejor acuda a Bajos de Chila, una comunidad localizada a 30 minutos de la suya, donde pueda concluir el año escolar.

De nada sirvió la medida cautelar emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hacia Paola, para que se garantice su derecho a la educación.

