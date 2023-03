El Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno no tuvo nada que ver con la salida de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República. Lo de Osorio Chong es una situación de un partido. Entonces no tenemos nosotros nada que ver en eso sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones. Aseveró que su Gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie, razón por la cual tienen autoridad moral frente a otros partidos. Imagínense si fuésemos como los de antes, no tendríamos ningún problema ni con los medios, sería cosa de seguirlos maiceando, como los maiceaban antes, con honrosas excepciones. Por otra parte el primer mandatario emitirá decretos para reforzar las medidas de protección al ambiente, cuyas acciones se están coordinando con el gobierno de Yucatán. Ya hay un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente, se va a hacer una propuesta y se van a emitir decretos para el cuidado del agua, para evitar la contaminación, ya impidiendo que se instalen granjas en sitios donde está demostrado que se contaminan los acuíferos. Se está haciendo este trabajo en coordinación con el gobierno de Yucatán.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que nuestro país no debe abandonar las vías diplomáticas para mantener una buena relación con Estados Unidos. El senador respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de la soberanía nacional, pues un sector de la Unión Americana se ha excedido en contra de México. Incluso reveló que sostuvo una conversación telefónica con el embajador de esa nación en México, Ken Salazar, para establecer encuentros entre legisladores estadounidenses y mexicanos, que pudieran tender puentes y evitar que se profundicen los desencuentros. Quedamos en que podríamos tener una reunión pronto, con legisladores republicanos y demócratas y legisladores mexicanos, en los próximos días o semanas. Ricardo Monreal enfatizó que siempre es más conveniente y afortunado el acuerdo que la confrontación entre ambas naciones, sobre todo por nuestra sociedad comercial, vecindad y cercanía, por la cantidad enorme de mexicanos que radica en Estados Unidos. Señaló que un sector político en la Unión Americana se ha excedido, y por eso la mayoría legislativa en el Senado ha respaldado y respalda al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la defensa de la soberanía. Esto es una decisión de la mayoría del Grupo Parlamentario en el Senado y vamos a defender con pasión y con razón los intereses de México. Asimismo negó que exista ruptura en la relación bilateral; lo que hay, agregó, son desencuentros normales entre repúblicas, sobre puntos de vista encontrados, y sobre posiciones que suceden en el país. No ha llegado ni llegará a la ruptura.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante la VI Reunión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), reiteró el compromiso del presidente Andrés Manuel López para construir junto con las entidades federativas y municipios la transición energética que requiere el país y el mundo para enfrentar el cambio climático. El titular de Gobernación expresó que el destino finalmente nos alcanzó, nunca creímos que el cambio climático existiera, era una especie de mito genial, ahora es una lamentable realidad. Acompañado por el Enviado especial de la presidencia de Estados Unidos de América para el Cambio Climático, John Kerry, y el embajador de Estados Unidos de América en México, Kenneth Lee Salazar, López Hernández dijo que esta problemática debe ser tratada desde diferentes puntos de vista, pero el primordial, es la prevención. Puntualizó que el Gobierno de México implementa una política pública que busca combatir y prevenir el cambio climático, así como sus efectos, muestra de ello es el parque solar más grande de América Latina que actualmente se construye en el estado de Sonora. El secretario de Gobernación destacó que también se trabaja, desde un enfoque social, en el rescate del campo mexicano, a través del programa forestal Sembrando Vida, el más importante en su tipo a nivel mundial. Abundó que Sonora, Chiapas y Oaxaca tienen lamentablemente algo en común, sus recursos naturales han sido sobreexplotados y saqueados, hoy tenemos un problema severo de sequías y si no planeamos no vamos a poder ganar la batalla.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon, en colaboración con la Fiscalía General de la República y autoridades estatales de justicia, llevaron a cabo un encuentro en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para abordar el problema del tráfico de armas en nuestro país. La reunión contó con la presencia de 19 fiscales estatales de todo el país, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar información y experiencias sobre la lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego y sus efectos negativos en la seguridad en el país. El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que se abordó la correlación entre las armas en cada entidad y la violencia en cada entidad, es decir, donde tienes más detenciones de arma, o aprehensiones, tienes más violencia. Y aseguró que se realizarán bimensualmente estas reuniones para informar sobre los avances locales y federales en la materia. El canciller reiteró que el tema de las armas es una prioridad para México, seguimos adelante con la denuncia, ya presentamos la apelación en la demanda de armas, seguimos, pronto tendremos la audiencia. Marcelo Ebrard estuvo acompañado por el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; la directora general de Coordinación Política, Ximena Escobedo Juárez; la directora general de Asuntos Especiales, María de Haas; y el consultor jurídico adjunto, Miguel Ángel Reyes Moncayo.

La presidenta en funciones de la Mesa Directiva, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, informó que el Pleno del Senado de la República aprobó, con el voto de las dos terceras partes de las y los senadores presentes, a Salvador Ortuño Arzate como nuevo comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ortuño Arzate cubrirá la vacante de Alma América Porres Luna en la CNH, quien finalizó su encargo el 31 de diciembre de 2022. En la votación por cédula, a través de urna transparente, se emitieron 19 votos a favor de Elizabeth Mar Juárez; 67 votos a favor de Salvador Ortuño Arzate; un voto a favor de Marco Vázquez García; y dos votos nulos, de un total de 89 votos emitidos. La presidenta en funciones solicitó a la comisión de cortesía de senadores, encabezada por la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, que acompañaran al Salón de Sesiones a Ortuño Arzate para que tomara la protesta de ley correspondiente al cargo. La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, destacó que el petróleo se ha convertido en el motor de nuestro desarrollo en los últimos 50 años, por lo cual, los programas sociales, de infraestructura, educación, salud, entre otros, encuentran su base económica en éste. Quienes integramos la Comisión de Energía nos dimos a la tarea de estudiar y analizar con detenimiento los perfiles enviados a esta Soberanía, dado la importancia que tiene el sector de hidrocarburos para nuestro país, porque representan una palanca de desarrollo social y económico de millones de familias. Destacó que los tres perfiles garantizaban autonomía técnica y de gestión que se otorga en las leyes en materia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que pueden cumplir con sus funciones principales, tales como acelerar el desarrollo, conocimiento y potencial del petróleo del país.

La senadora Patricia Mercado, durante el informe de labores que la Comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, rindió ante el Pleno del Senado de la República, subrayó que gracias a este instituto se han conocido casos como la Casa Blanca, la Estafa Maestra, la corrupción del caso Odebrecht, los contratos irregulares de Segalmex y los estudios de impacto ambiental del Tren Maya. El INAI es un mediador y no es un concentrador de información. Esta labor puede resultar incómoda al poder, del partido político que sea, pero esa es justamente su misión: incorporar a quien desde un cargo público ejerza decisiones arbitrarias o prácticas opacas. La senadora destacó el compromiso de Movimiento Ciudadano para respaldar el reciente llamado que hicieron 140 organizaciones ciudadanas para cubrir las dos vacantes de personas comisionadas del INAI. Advirtió que el 31 de marzo el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas concluye su cargo en el instituto, lo que dejaría inoperante al Pleno del organismo autónomo si no se hicieran los nombramientos antes de esa fecha. Es de extrema urgencia que, a más tardar a inicios de la próxima semana, tomemos cartas en el asunto y sé que nuestros coordinadores parlamentarios, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Transparencia que preside nuestro compañero Juan Zepeda, están haciendo el trabajo adecuado para lograr estos acuerdos. Refrendamos nuestro apoyo irrestricto a la labor del INAI contra la corrupción y la opacidad. Porque no es la percepción de la corrupción, sino los hechos lo que nos permitirá hacer frente a esos problemas endémicos que azotan a nuestro país.

El senador Ismael García Cabeza de Vaca, dio a conocer que a fin de que elementos de la Armada de México participen en los eventos de práctica de conocimientos de ingeniería en ciencias navales y en diversos actos internacionales, el Pleno del Senado autorizó la solicitud del Ejecutivo para que 270 elementos del personal del buque escuela ARM Cuauhtémoc BE 01, crucero de instrucción denominado IBERO-BIZANTINO 2023, salgan del país del 1 de abril al 4 de diciembre de 2023. El legislador mencionó que, a través de sus viajes, el buque Cuauhtémoc ha llevado a todo el mundo un mensaje de paz de todo el pueblo mexicano, estrechando los lazos de amistad y se ha convertido en un verdadero embajador de los mares. Detalló que el personal del buque Cuauhtémoc podrá, además, atender las invitaciones del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias; del presidente de la Asociación de la Armada de la Libertad de Francia, del embajador de México en la República de Turquía para que visite Estambul; del alcalde de Cádiz y del comandante de la Armada de Colombia para participar en los eventos conmemorativos del Bicentenario Naval de ese país. El buque zarpará del puerto de Acapulco, para continuar con el siguiente itinerario: Balboa, Panamá; La Habana, Cuba; Boston, EE. UU.; Gijón, España, Rouen, Francia; Londres, Reino Unido; Ibiza, España; Estambul, Turquía; Nápoles, Italia; Falmouth, Reino Unido; La Coruña, España; Lisboa, Portugal, Cádiz, España; Santa Cruz de Tenerife, España; Cartagena, Colombia; Balboa, Panamá; Puerto Quetzal, Guatemala; Guayaquil, Ecuador.

Una vez que se formalizó el retiro de la coordinación del grupo parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ya está en los ojos de Movimiento Ciudadano, que buscaría convertirse en la tercera fuerza política en el Senado de la República. Movimiento Ciudadano, que dirige Dante Delgado, comenzaron a buscar al senador hidalguense para ampliar su bancada, así como también a la senadora priista Claudia Ruíz Massieu, quien ha apoyado a Osorio Chong en su lucha contra la dirigencia nacional de Alejandro “Alito” Moreno. El retiro de Osorio Chong bien podría ser la ocasión ideal para que Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga se sumen al partido naranja. De lograr sumar estos perfiles para que engrosen las filas de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano se volvería la tercera fuerza política en la Cámara Alta, solo detrás del PAN y Morena.

Los senadores Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, estudian su permanencia en el grupo parlamentario del PRI; señalando que buscarán no afectar el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila. Ruiz Massieu dijo sobre su decisión de continuar o no en la bancada: Lo estamos valorando los cuatro senadores, no hemos tomado una decisión al respecto. Si tomamos la decisión de separarnos, sí se dividiría la bancada y es algo que estamos valorando. Reitero que no quisieran hacer nada que afecte el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, por esa razón y con mucha responsabilidad estamos viendo que es lo más conveniente. La legisladora no dijo si existe un plazo establecido para tomar la decisión, indico que es una valoración política y personal que estamos haciendo conjuntamente. Por otra parte indico que es muy pronto para hablar sobre la invitación de sumarse a otros partidos políticos.

La senadora Beatriz Paredes, ante la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del grupo parlamentario del PRI y ante una posible desbandada, dijo: Seré muy respetuosa de las decisiones de mis compañeras y compañeros, ojalá no tomen ese camino, pero todos somos adultos. Aprecio su talento que enriquecen a esta bancada y tienen siempre un espacio relevante que cumplir en el Senado, así lo señalo Beatriz Paredes ante la posibilidad de que cercanos a Osorio Chong dejen la bancada. También dijo que debido al contexto, en posible referencia a los roces de “Alito” Moreno y Osorio Chong, era necesario un cambio: En el contexto que estaba viviendo la bancada se llegó esta decisión.

La senadora Silvana Beltrones, después de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del grupo parlamentario del PRI, dijo que lamentarían que senadores dejaran la fracción parlamentaria ante el relevo en la coordinación, la cual dijo, que era una decisión democrática que se debe respetar. Se tomó una decisión democrática en la que yo creo que hubo respeto a la misma y ya tomadas las decisiones se acabaron las discusiones, hay que ponernos a trabajar. Sobre la posible desbandada, señaló: Yo lo lamentaría mucho que así fuera, saben mis compañeros que no estuvieron en la votación, que cuentan con todo mi respeto y toda mi disposición para seguir trabajando en los temas que a México le importan y a la oposición le importa.

La senadora Nuvia Mayorga, tras la destitución de Osorio Chong, expresó su respaldo al senador y acusó que la asamblea fue una reunión a modo e ilegal, que violó el reglamento interno. Todo bajo las instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional. Mi total apoyo al senador Osorio Chong, pues ante los intereses personales, está el bien común para las y los mexicanos. La legisladora es cercana a Osorio Chong, incluso fue su secretaria de finanzas en Hidalgo, cuando este fue gobernador del estado. En el sexenio de Peña Nieto, mientras Miguel Ángel Osorio Chong, era secretario de Gobernación, ella fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Los coordinadores del PAN, Julen Rementería, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, tras la destitución de Osorio Chong, reconocieron la labor del senador al frente del PRI en el Senado, sin embargo descartaron que por ahora le extiendan una invitación a Osorio Chong para integrarse a sus bancadas.

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante el análisis del Informe Anual de Labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), refrendó su interés por dar el esfuerzo que jurídicamente corresponde al Senado de la República para que dicha institución continúe laborando. Después de escuchar el mensaje que dio Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, Mancera Espinosa refirió que es una obligación de la Cámara Alta continuar con la propuesta de las candidaturas que están vacantes, pues de lo contrario, a partir del 31 de marzo no podrían sesionar a falta integrantes en el órgano colegiado. No es solamente un capricho o una institución que sirva de ornato a las instituciones de gobierno, sino que es indispensable para el desarrollo de la vida diaria, la transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales. Insistió que entre, los coordinadores parlamentarios, se hará un esfuerzo de revisión de los perfiles y de propuesta. Asimismo cuestionó los retos que representa la inteligencia artificial, específicamente en el tema de la privacidad en el mundo digital. No solo es el asunto de esos temas de altísima relevancia, que claro que son importantes, sino también lo que el INAI está haciendo en la socialización del derecho a la información para resolver problemas de la comunidad.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, celebró la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados, del dictamen de reforma la Ley General de Educación en materia de desarrollo de competencias digitales. Expresó que se trata de incluir en la agenda educativa, el desarrollo de competencias digitales enraizadas en valores universales, para el uso, control y creación de tecnología que promueva la dignidad humana. Declaró que el desarrollo de la inteligencia digital en la sociedad mexicana será fundamental para dotarla de capacidades y cualidades que den paso a ventajas científicas en los ámbitos de negocios, comercio electrónico, industria 4.0. Recordó que la reforma educativa de 2019 incorporó disposiciones específicas respecto a la educación digital, a través de la creación de un instrumento rector de la generación de las capacidades digitales denominado Agenda Digital Educativa. La diputada declaró que el futuro inmediato requiere de identificar las experiencias exitosas logradas durante la contingencia de Covid19, y hacer las adecuaciones legislativas para generar una Agenda congruente con la realidad actual y los efectos del aceleramiento del cambio tecnológico exponencial. Hernández Pérez aseguró que la Cuarta Transformación busca consolidar también ese compromiso con la educación pública, para aprobar reformas que dignifiquen el desarrollo de la ciudadanía obligando a las autoridades a fomentar programas educativos que garanticen el uso consciente de las tecnologías de la información, garantizando la inclusión de las y los jóvenes.

El diputado Mauricio Cantú González, integrante de la fracción de Morena, presentó una iniciativa que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de garantizar el derecho a respirar aire limpio libre de contaminantes, que no represente riesgo alguno para la salud. El legislador por Nuevo León sostuvo que el aire es una condición fundamental que hace posible la vida de los seres humanos y de otros seres vivos. Expuso que se está viendo un deterioro exponencial insostenible con una prospectiva a mediano y largo plazo, es decir, estamos poniendo nuestra viabilidad como especie en riesgo. Cantú González refirió que en diversas entidades como Nuevo León, se están viendo índices muy altos de ozono, de partículas PM10, y PM2.5 que son partículas sólidas que entran no solo a los pulmones, sino al torrente sanguíneo y están mermando la salud de los habitantes. Explico que la propuesta es que el Estado deberá garantizar el derecho a respirar aire limpio y libre de contaminantes que no represente riesgo alguno para la salud y se encuentren dentro de los parámetros de aire fijados por la OMS.

El gran jurado encargado de estudiar en el Tribunal Penal de Manhattan los cargos contra el ex presidente Donald Trump en relación a un supuesto pago en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels ya no se reunirá esta semana. No habrá testimonios del gran jurado, deliberaciones ni votaciones en el caso durante el resto de esta semana.

El presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau, dieron a conocer que Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo que permitirá a ambos países rechazar a los inmigrantes indocumentados que soliciten asilo en sus fronteras, en un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio. El acuerdo, será anunciado hoy viernes por los dos líderes. Este acuerdo permitirá a Canadá devolver a los inmigrantes que lleguen a Canadá desde Estados Unidos por Roxham Road, un punto de cruce popular desde Nueva York para los inmigrantes que buscan asilo en Canadá. Canadá acordó proporcionar un nuevo programa de refugiados legales para 15,000 inmigrantes que huyen de la violencia, la persecución y la devastación económica en América del Sur y Central, lo que reduce la presión de los cruces ilegales a Estados Unidos desde México. Los solicitantes de asilo que logran ingresar a Canadá a través de un cruce no oficial, como Roxham Road, no son devueltos a Estados Unidos, porque no hay normas migratorias que lo autoricen. Esta nueva norma migratoria entre Estados Unidos y Canadá implica el cierre de Roxham Road y también el derecho a devolver a Estados Unidos a inmigrantes indocumentados que entren desde Estados Unidos en territorio de Canadá por áreas que no son cruces fronterizos. El primer ministro Justin Trudeau dijo, antes de la visita del presidente Joe Biden a Ottawa, que siente que es su papel mejorar el Acuerdo de Tercer País Seguro, para asegurarse de que los canadienses puedan seguir teniendo confianza en el sistema de inmigración de Canadá. Actualizar el Acuerdo de Tercer País Seguro con los Estados Unidos es parte de brindar tranquilidad a los canadienses, para que podamos continuar atrayendo a las personas que necesitan ingresar, las personas que necesitamos ingresar.

