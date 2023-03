De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Osiel Cárdenas Jr será enviado a una prisión federal tras ser condenado a ocho años de prisión.

Esto por el delito de tráfico de armas. El hijo del exjefe del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas-Guillen deberá cumplir 109 meses en una prisión federal y tres años de libertad supervisada.

Adicional a esto deberá pagar una multa de 20 mil dólares. Esto fue ordenado por el Juez Federal, Fernando Rodríguez.

De acuerdo a la información el tribunal escuchó la evidencia adicional contra Cárdenas Jr y al momento de recibir su sentencia este pidió disculpas y también pidio clemencia.

El pasado 2 de agosto de 2022 se declaró culpable por intentar comprar 10 rifles de asalto para traerlos a México.

Hasta el momento no se ha determinado a que prisión será enviado pero por el momento permanecerá bajo custodia.

Former cartel leader’s son Osciel Cardenas-Salinas Jr, was sentenced to 100 months in prison following his conviction for smuggling of goods from the US into Mexico. Excellent work conducted by @HSI_SanAntonio special agents assigned to #Harlingen for securing this sentence. https://t.co/hVIfyFrGW7

— HSI San Antonio (@HSI_SanAntonio) March 23, 2023