El experto en mercado Fabrizio Romano ha confirmado el despido del Director Técnico del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann.

Las sorpresas en el mundo de los deportes han llegado la tarde de este jueves después de que el especialista en temas de marcado Fabrizio Romano confirmara que el Director Técnico del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann fue despedido de su cargo.

Lo anterior presuntamente ocurrió pese a que en los octavos de final de la Champions League eliminaron al PSG y de tener un contrato con el conjunto del Múnich hasta el 2026.

Primero Romano encendió las alarmas cuando con un primer tuit anunció la supuesta salida del entrenador:

“El FC Bayern está considerando seriamente despedir a Julian Nagelsmann. La decisión se está discutiendo internamente, el club podría despedirlo pronto. Entiendo que Thomas Tuchel es el principal candidato para ocupar el puesto del FC Bayern”, se leyó.

🚨 Exclusive news confirmed: Julian Nagelsmann is set to be sacked with an immediate effect as FC Bayern coach. #FCBayern

News revealed earlier tonight now being confirmed by club sources too. pic.twitter.com/VcWEJPXQcY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023