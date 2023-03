Tras un golpe dado por sus propios compañeros, Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado y renunció a su Grupo Parlamentario, dejando con ello a la bancada más pequeña en los 94 años de ese partido.

Luego de acusar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de estar detrás de la maniobra para destituirlo, el senador Osorio Chong decidió no complicar el proceso y dejar su cargo.

“Lo hago porque soy un hombre de instituciones, porque respeto a las mayorías y porque no me presto a lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno de traiciones, de acuerdos con el gobierno, de ese PRI que está señalado -gracias a él- de tener una imagen muy deteriorada”, declaró.

Sobre su futuro, dijo que en los próximos días tomará una decisión, porque hasta ahora no ha platicado con ningún otro Grupo Parlamentario.

“Me voy solo (…) no he platicado con nadie, yo buscaba acuerdos, buscaba encuentro, no he platicado con ningún grupo parlamentario, tomaré decisiones más adelante”.

Adelantó que seguirá con las impugnaciones que tiene en contra del dirigente de su partido y advirtió que no renunciará a su militancia.

“Tengo derechos dentro del PRI, les encantaría que renunciara al PRI, no les voy a dar ese gusto voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, enfatizó.

Hasta ayer, la bancada del PRI tenía 13 senadores, con la salida de Osorio Chong quedan 12 y falta la decisión de los senadores Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga.

En su cuenta de Twitter, Ruiz Massieu publicó que seguirá “fiel a mis principios y convicciones, dando voz a la ciudadanía que exige poner un freno a los abusos del poder”.

Por su parte, ocho senadores del tricolor, decidieron respaldar a Manuel Añorve como su nuevo coordinador.

Al respecto, éste aseguró que su elección es legal y que el dirigente de su partido, Alejandro Moreno, no tuvo nada que ver en la decisión de los senadores; sobre la presencia de Pablo Ángulo, presidente del Consejo Político del PRI e incondicional de Moreno Cárdenas, dijo que acudió al Senado porque es su amigo.

JC