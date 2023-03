El día de ayer, la FED decidió aumentar 25 puntos base la tasa de referencia al 5.0% anual, lo que puede generar un aumento en el riesgo de liquidez de los bancos regionales por un lado, pero por otro, cuidando el riesgo sobre la inflación ante la fortaleza de empleo que sigue mostrando la economía.

¿Dónde empezamos a ver un cambio?

1.- Los miembros de la junta de comité estiman que el pico en tasas de interés estará en 5.25% anual, pero para el 2024 ven la posibilidad de una tasa de interés en 4.25% y para 2025 en 3.00% anual. Si recordamos, días antes de conocer las quiebras de bancos regionales en Estados Unidos, Jerome Powell hablaba de un probable nivel pico en tasas de interés en 5.50% o más y que permaneciera ahí por espacio de tiempo.

Hoy, el mercado espera una baja en tasas a partir de julio – septiembre del 2023 vs. la FED que considera que las tasas no bajarán este año. ¿A quién le hacemos caso?

2.- Los miembros estiman que el PIB en 2023 apenas crecerá 0.4% anual, ajustando a la baja la previsión anterior en 0.5% y para el 2024, estiman un PIB del 1.20% anual vs 1.60% previo. Este desempeño más pobre de la economía puede ligarse a sectores como el inmobiliario, que los créditos del sector bancario se vayan enfriando hacia empresas y personas físicas ante tasas de interés altas. Además, la FED y el propio gobierno serán cuidadosos sobre el riesgo de nuevas quiebras de bancos y de garantizar los depósitos de los clientes al 100%.

3.- Estiman que la inflación desacelerará a un estimado de cierre de año en 3.30% anual vs. 6.0% actual, lo que reflejará que la posición restrictiva está dando resultados. Para el 2024 estiman un nivel del 2.50% anual. No obstante, no hay tanta congruencia al mantener una tasa de desempleo en 4.50% para el cierre 2023 y del 4.60% en 2024, lo que mantiene una fuerza laboral “importante”.

24 meses con crecimiento: INEGI

Para febrero del 2023, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima un crecimiento de 3.5% del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) respecto a febrero del 2022, con una desaceleración mensual con relación al avance de enero pasado, con lo cual sumaría 24 meses de crecimiento a tasa anual, con datos desestacionalizados, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el segundo mes del año, el IOAE estima que el IGAE aumentó 0.3% con respecto al avance de 0.4% estimado para enero pasado. Al considerar los principales sectores de actividad del IGAE, se calcula un incremento mensual de 0.2% para las actividades secundarias (industrias) y un aumento de 0.3% para las terciarias (servicios).

Apuesta por sostenibilidad

Entre las grandes compañías del país, Transportes LiPU se distingue por séptimo año consecutivo como una de las firmas que por su Ética y Gobierno Empresarial, Cuidado y Preservación del Medio Ambiente, Vinculación con la Comunidad, además del resguardo a la Calidad de Vida en la Empresa, son reconocidas como Empresas Socialmente Responsables (ESR), por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE).

Pero su permanencia no es casual, ya que al ser parte de Traxión, líder en logística y movilidad de Aby Lijtszain, debe apegarse a la Estrategia de Sostenibilidad que aplica a todos los segmentos de negocio y se ha desarrollado al tomar como referente los 10 principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures, la Global Reporting Initiative, así como el Sustainability Accounting Standards Board.

@1ahuerta