Desde una oficina uno puede tener diversos pensamientos. Muchas veces se cuestionan si realmente son buenos para estar cumpliendo jornadas de ocho horas y en otras ocasiones optan por botar todo y cumplir el sueño.

Eso es lo que hizo Agris, una artista que pasó de ser godín a cantante. La originaria de Jalisco ejerció el periodismo por un tiempo pero diversos factores la hicieron convertirse en lo que hoy es.

“Era godín musical, yo así me llamaba. Me gustaba la música desde que estaba morrita y quería enfocarme en eso pero la vida, las decisiones, las carreras, las presiones, el miedo, el fracaso, el capitalismo, me hicieron decir ‘vamos a hacer otra cosa'”, compartió en entrevista con 24 HORAS Agris.

La decisión estaba tomada. Renunció a su trabajo y decidió mudarse a la Ciudad de México en 2021. En medio de la pandemia recibió una llamada que le cambiaría la vida.

“En cuanto renuncié tuve un año de sequía en medio de la pandemia pero en 2021, al mes de mudarme, recibí la llamada de Universal Music en el que me dijeron ‘queremos hacer discos contigo’, no se me olvida esa frase”, recordó.

Dos años después de esa llamada este mes lanzó su primer sencillo, El cuerpo que habito bajo una transnacional en el que opuesto al empoderamiento Agris habla sobre el hartazgo de la dismorfia.

“La dismorfia es algo con lo que he batallado desde hace más de 10 años y ha estado acompañado de trastornos alimenticios que van y vienen. Es una cuestión en la que a veces me siento bien y estoy rehabilitada.

“Es una canción que siempre había querido escribir. Creo que mi fuerte son las historias y hablar de lo que siento [..] es más compartir esta idea del ‘sanemos en comunidad’”, explicó.

Agris espera que este año salga su álbum y cuando se refiere a esto es el presentar un concepto a la antigua.

“A mi me pareció sorpresivo cuando la propuesta fue hacer álbumes. Para mí fue una sorpresa, tardé un año y medio en escribir el disco y poder pensar en el camino.

“Después vi una temática universal en el que los veintes estuvieron duros tras experiencias como decepciones, frustraciones, enamoramientos y salidas del closet”, adelantó sobre su LP.

Finalmente, la originaria de Jalisco compartió lo que espera en unos años. Busca llegar a los escenarios más importantes del país, sostener a su equipo y a ella misma.

“Es muy virgo de mi parte pero quiero tener una carrera que me sostenga a mí y a mi equipo. Si eso es éxito es éxito […] Quisiera un Grammy, una nominación”, concluyó.

JC