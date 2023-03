Decisiones polémicas

Luego de meses de polémica entre la Cámara de Diputados y el TEPJF, mañana

se sentarán en la mesa de la Jucopo los coordinadores parlamentarios y los magistrados.

Hasta donde se ha dado a conocer, todavía no se ha definido el formato para el encuentro, aunque del lado legislativo dicen que no van con la espada desenvainada, sino con ánimo de encontrar coincidencias para resolver el acatamiento de la sentencia sobre la convocatoria para seleccionar a los próximos consejeros electorales. Ojalá que los ministros se animen y rompan la regla no escrita de no dar declaraciones y no nos quedemos solo con la versión de los legisladores. ¿Será?

Acumulan pendientes

El TEPJF tiene pendiente de resolver más de 800 impugnaciones contra el Plan B de la reforma electoral, pese a la carga que representa, se prevé que la mayoría sean desechados sin entrar al fondo del análisis de los cambios, pues se trata de juicios laborales interpuestos por trabajadores del INE, cuya afectación todavía no se materializa y se considera un hecho de futuro incierto. ¿Será?

Del lado de la ley

Quien no se quedó con las ganas de citar a Benito Juárez en el aniversario de su natalicio, fue el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien se identificó con la frase: “El cumplimiento de la ley ha sido siempre mi espada y mi escudo”, dicen algunos que llevaba una dedicatoria para aquellos a los que la ley les incomoda. ¿Será?

Le llaman sororidad

A pesar de las expresiones de violencia que tuvieron lugar el pasado sábado contra la ministra Norma Piña, durante la conmemoración de la Expropiación Petrolera, prácticamente ninguna de las mujeres que forman parte de la autollamada cuarta transformación se han solidarizado con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahora, la senadora Olga Sánchez Cordero, la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller y Claudia Sheinbaum son de las muy pocas que han condenado los hechos en los que asistentes al mitin tiraron y golpearon una muñeca con el rostro de la ministra antes de prenderle fuego… el resto ha hecho mutis ante un evidente acto de violencia política en razón de género. ¿Será?

La guerra interna en el PRI

Todo parece indicar que en el Senado de la República pronto se concretará un movimiento que muy probablemente termine en la remoción de Miguel Ángel Osorio Chong, como coordinador parlamentario del PRI; los malpensados se preguntan si la rebelión de los priistas encabezada por Alejandro Alito Moreno tiene que ver con el intento de construir consensos para elegir a los comisionados del INAI… Si es así, algunos ya ven oootra traición de don Alito, lo cual no extrañaría a nadie. ¿Será?