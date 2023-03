El Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que en México se violente los derechos humanos como lo refiere un informe en la materia publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. No es cierto, que están mintiendo es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino, no quieren cambiar. Se creen el Gobierno del mundo, se asumen como el Gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse es que así son. El presidente López Obrador salió en defensa del ex presidente estadounidense Donald Trump, quien podría ser detenido por pagar un soborno a una actriz de la industria del cine porno. Desde Oaxaca, el presidente López Obrador destacó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec representa desarrollo económico en el sureste del país al impulsar la conectividad entre el Golfo de México y el océano Pacífico a partir de vías férreas. Vamos a darle vida de nuevo a las estaciones del Istmo; se le va a dar de nuevo vida a Matías Romero, que era un centro ferroviario importante.

JOHN KERRY; EXPRESA SU AGRADECIMIENTO A AMLO POR SU COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA

John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el clima, durante la celebración del Natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su compromiso con la democracia pese a las críticas por el Plan B de la reforma electoral, donde la oposición, ha señalado que daña los derechos político-electorales. Kerry dijo que es un privilegio y da las gracias por su compromiso por la democracia, su compromiso con la paz, y su compromiso por el futuro que se construye sobre el respeto que debemos compartir por el planeta, por los intereses comunes. Concluyo diciendo que a nombre del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el funcionario destacó que México y el país vecino están unidos por siempre. Hoy celebramos el liderazgo, celebramos el principio de Independencia de México y juntos, lo que el presidente Biden quisiera que compartiera: México y Estados Unidos, por siempre.

SENADOR RICARDO MONREAL; HOY SERÁ INSTALADA LA COMISIÓN BICAMERAL QUE EVALUARÁ A LAS FUERZAS ARMADAS

El coordinador parlamentario de Morena del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que el día de hoy se instalará la Comisión Bicameral que evaluará los resultados de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y se dará a conocer el calendario de trabajo de dicha instancia. Señalo que la labor fundamental será analizar los informes que presente el Ejecutivo federal sobre las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en materia de Guardia Nacional. Incluso, podrá citar a comparecer a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Guardia Nacional. Subrayó que será una Comisión Bicameral que cumplirá los propósitos que se plantearon en la reforma constitucional, que fue aprobada por mayoría calificada. El senador dijo que lo que se pueda informar se hará transparente y público, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad nacional. En relación a la quema de una imagen de la ministra Norma Piña, el legislador convocó a las y los ciudadanos a actuar con tolerancia e iniciar un proceso de reconciliación nacional para fortalecer a nuestro país. Enfatizó que no es conveniente ningún tipo de expresión que lastime a las personas, que genere violencia verbal o física. Monreal destacó que México es un país diverso, por lo que tenemos que actuar con tolerancia, mucha tolerancia, para poder fortalecer a nuestro país. Creo en la reconciliación, no creo en el encono, no creo en el odio, no creo en el rencor; y creo que los mexicanos y mexicanas tenemos que vivir e iniciar un proceso de reconciliación.

SENADOR RAFAEL ESPINO; PLANTEA SOLUCIONES PARA ELIMINAR TODO TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El senador Rafael Espino de la Peña, de Morena, como parte de los eventos para conmemorar el mes de la mujer, organizó la “Semana de Foros para la Mujer” en la que especialistas y colectivos feministas exponen diversas problemáticas que enfrenta este género y las posibles soluciones. En este foro se abordó el tema de las mujeres en la vida pública, donde Yenny Charrez, abogada y activista de derechos de humanos reconoció que este tema es trascendente porque las mujeres hemos sido silenciadas por muchos años y es urgente recuperar espacios que nos permitan tomar decisiones en favor de los derechos de este sector. Allie Melek, activista contra la violencia vicaria, celebró que los legisladores recientemente hayan contemplado en el marco jurídico este tipo de violencia, pero reconoció que todavía falta mucho por hacer para eliminarla y, sobre todo, para hacer consientes a las mujeres que la padecen para que levanten la voz y paren esta situación. Madelin Ocadiz destacó la importancia de que las mujeres ocupen espacios en la toma de decisiones porque esto ha traído reformas importantes, sin embargo, faltan mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos y eso no va a suceder, si nosotros mismos no cambiamos las conductas machistas. Viridiana Román, directora de CEMUJER, Tijuana, se pronunció porque la sociedad se involucre se una a las causas, que las mujeres conozcan su entorno y ayuden a otras mujeres; pues relató que en su experiencia las autoridades lejos de ayudarlas cuando son víctimas de violencia, las alejan de la justicia.

ALEJANDRO MORENO; COALICION “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” REGISTRAN A ALEJANDRA DEL MORAL COMO CANDIDATA A LA GUBERNATURA

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, Alejandro Moreno, acompañado por la Secretaria General del CEN del PRI, Carolina Viggiano, dio a conocer que La Coalición “Va por el Estado de México”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NA) solicitó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el registro de Alejandra del Moral Vela como su candidata a la gubernatura de la entidad. Afirmó que la coalición respalda, así, a una mujer trabajadora, honesta y valiente, que gobernará para todas y todos los habitantes del Estado de México. En el acto estuvieron el Presidente nacional del PAN, Marko Cortés y Ángel Ávila, en representación del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, así como los dirigentes estatales de las cuatro fuerzas políticas de la alianza, Alejandra del Moral destacó que la suya será la candidatura de la reconciliación. Adelantó que dará voz a los mexiquenses de todo el espectro político, ya que en el proyecto que abandera cabemos todas y todos los que queremos un mejor futuro para el estado. Acompañada por Eric Sevilla, dirigente del PRI en la entidad, sostuvo que la coalición “Va por el Estado de México” no sólo es una alianza partidista, es una alianza con la sociedad.

SENADORES DEL PRI; BUSCARÁN LA REMOCIÓN DE MIGUEL ÁNGEL OSORIO

Senadores del PRI convocaron a una reunión extraordinaria donde buscarán la remoción de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador del grupo parlamentario y en su lugar quedaría Manuel Añorve. Se dice que el día de hoy por la tarde se realizará el encuentro en la Cámara alta para realizar la remoción de la coordinación y se prevé que como vicecoordinador quede Jorge Carlos Ramírez Marín. Con esta acción se busca que haya una mejor coordinación entre la dirigencia y el grupo parlamentario que se ha visto confrontado y dividido en los últimos meses por las diferencias entre Osorio Chong y Alito Moreno. La convocatoria extraordinaria cuenta con la firma de Añorve, Ramírez Marín, Mario Zamora, Beatriz Paredes, Ángel García Yáñez; Claudia Anaya y Sylvana Beltrones.

MARKO CORTES; PAN SERÁ LA DIFERENCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO PARA ALEJANDRA DEL MORAL

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, al asistir a la solicitud de registro formal de la candidata de la coalición “Va Por el Estado de México”, garantizó que Acción Nacional será la diferencia en el Estado de México para Alejandra del Moral. El dirigente pidió a Alejandra del Moral incluir el buen modelo de gobierno panista en su gestión, para que se convierta en la mejor gobernadora mexiquense. Indicó que los partidos de oposición han hecho un compromiso de largo alcance, para cuidar al INE y a los Tribunales Electorales en un inicio, ganar los procesos electorales de 2023 y ganar a México en las elecciones del 2024. Marko Cortés acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está más interesado en hacer campaña que en gobernar y hará todo lo posible por violar la ley para favorecer a su candidata y ganar a la mala. Señalo que el PAN ha presentado ante órganos electorales alrededor de 43 quejas. Alejandra del Moral, sostuvo que a la gente no le importa si un gobierno es de izquierda o derecha y lo que le preocupa es que sus problemas sean atendidos y las carencias resueltas. Se comprometió a cumplir la ley al pie de la letra y refrendar a diario el respeto a las instituciones, que no es otra cosa que respeto al pueblo y la voluntad popular.

DIPUTADO HAMLET GARCÍA; INEFICAZ EL VIAJE DE LORENZO CÓRDOVA A EU

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) señalo que el viaje de trabajo que realizará el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, a Estados Unidos, donde se reunirá con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como con representantes de otras organizaciones, es infructuoso. Señalo que el propio INE informó que dicha gira se realiza del 20 al 24 de marzo, a pocos días que el consejero concluye su periodo, que es el 4 de abril de 2023. Si el consejero quiere viajar, pues que se espere unos días, para recibir su finiquito, con eso, le va a ser más que suficiente para darle varias vueltas al mundo, si así lo desea. Pero decide, a pocos días de irse, seguir viajando a costa de las y los mexicanos. García Almaguer consideró que no son tiempos prudentes o propicios para realizar esa gira, ya que de lo que acuerde en Estados Unidos qué será lo que va a poder ejecutar en esos 10 días que le quedarán en el INE cuando regrese o qué va a construir. Los acuerdos que tome qué efecto práctico van a tener. Es turismo a cargo de los recursos de los ciudadanos. Indico que solicitarán más información sobre esta gira y también lo harán del conocimiento de los órganos de fiscalización y de auditoría del INE, para saber si esos recursos provienen de los contratos.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; LA CIENCIA, EN PELIGRO ANTE PRÓXIMA LEY DE HUMANIDADES, CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, tras una reunión con las y los diputados del PRI coincidieron que en México la ciencia está en peligro, ante el avance de la iniciativa de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación, presentada por el Ejecutivo Federal; es una propuesta anticonstitucional porque atenta contra la libertad de investigación y expresión. Moreira Valdez señalo que es centralista, atenta contra la pluralidad de las ideas, es autoritaria, la agenda nacional queda sujeta al Ejecutivo Federal, no garantiza más presupuesto, ni establece programas multianuales, excluye a empresarios mexicanos, se apropiaría del trabajo de los investigadores y pretende ser el patrón de los desarrolladores. Aseguró que con el consenso de los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Brasil Acosta, Laura Haro, Eduardo Murat y Sayonara Vargas, buscará que se lleven a cabo parlamentos abiertos y otros foros si es necesario, para dar la batalla ante esta mala propuesta, que para los priistas es anticonstitucional por atentar contra la libertad de investigación y expresión.

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO GARCÍA; EN LA POLÍTICA IMPLEMENTADA POR EL ACTUAL GOBIERNO, URGE GARANTIZAR LA SEGURIDAD

El diputado José Antonio García García (PAN), secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana, afirmó que la política implementada por el actual Gobierno Federal para combatir la inseguridad no ha funcionado y ha fracasado. Apuntó que en cuatro años del Gobierno actual se han registrado mil 800 asesinatos de personas extranjeras, cifra que representa 119 por ciento de asesinatos más que en el mismo periodo del sexenio anterior, y 151 por ciento más que en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón. Por lo que urgió a implementar una estrategia eficaz que garantice la seguridad para todos los ciudadanos mexicanos y extranjeros que viven o transitan por el país. El diputado panista indicó que Baja California, Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas y Quintana Roo son las cinco entidades federativas donde más homicidios de personas extranjeras se registraron en los primeros cuatro años del Gobierno Federal actual. En México atravesamos por una ola de violencia e inseguridad inimaginable, la cual ha alcanzado a personas extranjeras, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en promedio cada día 1.5 personas extranjeras son asesinadas en nuestro país, dejando dolor y sufrimiento a sus familias. El legislador detalló que el robo, la trata de personas y la extorsión son los tres delitos que más sufren las personas extranjeras en situación migratoria irregular por su paso por México.

DIPUTADA MONTSERRAT HERNÁNDEZ Y DIPUTADO MARCO ANTONIO MENDOZA; EXHORTAN AL GOBIERNO DE SINALOA A SUSPENDER APERTURA DEL NUEVO ACUARIO “MAR DE CORTÉS”

La diputada Montserrat Hernández Pérez y el diputado Marco Antonio Mendoza, del PRI, exhortaron al Gobierno de Sinaloa a suspender los trabajos y apertura del acuario “Mar de Cortés”, y llevar a cabo una investigación sobre permisos y licencias, así como requerimientos de impacto ambiental. Señalaron que pretenden inaugurar el acuario en Mazatlán, Sinaloa, que tuvo una inversión de mil 467 millones de pesos para su desarrollo y ha recibido cuestionamientos sobre su legalidad. Indicaron que la compra de las hectáreas donde se construyó el recinto tuvo un costo de 196.5 millones de pesos a cargo del erario estatal en 2017. En 2018 se destinaron 306 millones de pesos más para iniciar la obra y se obtuvieron 586 millones de pesos de fondos federales. Estas cifras representan las aportaciones del Gobierno de Sinaloa y el Gobierno Federal. Los grupos de inversionistas colocaron poco más de 481 millones de pesos y se consiguió un crédito sujeto a los ingresos del nuevo acuario una vez establecido. Las fechas de vencimiento no se conocen. Respecto a afectaciones al medio ambiente y falta de documentos que sustenten la construcción en esa área, esto condujo a la contaminación de la Laguna del Camarón en Mazatlán y la detención del ciclo de aves migratorias. Por lo que vecinos de la ciudad de Mazatlán presentaron una demanda colectiva por la contaminación a esta laguna, y de acuerdo con su testimonio el principal problema es que la Laguna del Camarón está recibiendo descargas de aguas residuales sin tratar y está afectando la zona.

JOE BIDEN; DA EL VISTO BUENO A LA LEY PARA DESCLASIFICAR DOCUMENTOS SOBRE COVID-19

El presidente Joe Biden, dio el visto bueno a la ley para desclasificar los documentos sobre el origen del covid-19, que aprobó el Congreso estadounidense a comienzos de mes. Biden señalo que comparte el objetivo del Congreso de publicar toda la información posible sobre el origen de la COVID-19.

VLADÍMIR PUTIN; ASEGURA QUE EL PLAN DE PAZ CHINO PUEDE SER LA BASE PARA UN FUTURO ARREGLO DEL CONFLICTO

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que el plan de paz para Ucrania presentado por China puede servir de base para un futuro arreglo del conflicto. Muchos de los puntos incluidos en el plan de paz de China están en consonancia con las posturas rusas y pueden servir de base para el arreglo pacífico, así lo señalo Putin junto al líder chino, Xi Jinping, tras la firma de varios documentos en la Sala de Malaquita del Gran Palacio del Kremlin. Putin matizó: Cuando Occidente y Kiev estén preparados para ello. Aunque, por ahora, no vemos tal voluntad por su parte.

XI JINPING; INVITA A PUTIN A VISITAR CHINA

El presidente de China, Xi Jinping, invito a visitar Pekín a su homologo ruso Vladimir Putin, señalo que China y Rusia son grandes potencias vecinas y socios estratégicos. Afirmó que el premier chino, Li Qiang, seguirá dando prioridad a la colaboración estratégica global entre China y Rusia. Xi también pidió a Mishustin que visite Pekín lo antes posible. Xi llegó a la sede del Gobierno ruso, esta vez en un encuentro oficial donde se espera la firma de numerosos acuerdos entre ambos países. Mishustin destacó que sea Rusia el destino escogido por el líder chino para su primer viaje al extranjero tras su reelección. Esto demuestra la naturaleza especial de las relaciones ruso-chinas que entran en una nueva era. El primer ministro ruso enfatizó que, a pesar de la situación externa desfavorable, la turbulencia en los mercados globales y el aumento de las sanciones de Occidente, la cooperación comercial y económica entre Rusia y China se está desarrollando con éxito.

