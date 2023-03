El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las personas que acudieron a la concentración del pasado sábado en el Zócalo, y señaló que lo hicieron por su propia voluntad, contrario a la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) que, dijo, fueron acarreados.

Indicó que es una vanguardia de millones la que está de acuerdo con la transformación del país y miles acudieron a apoyarla y a celebrar el aniversario de la Expropiación Petrolera.

“Es una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus libertades y a ejercer la democracia. No es un grupo de acarreados”, aseguró en su conferencia mañanera desde Chiapas.

Agradeció a los asistentes al Zócalo el sábado pasado, pues, dijo, no se puede llevar a cabo la transformación sin el apoyo del pueblo.

El jefe del Ejecutivo comparó la movilización para defender al INE de la reforma electoral con los asistentes a su convocatoria, quienes, explicó, no son “un grupo de acarreados que no saben a qué va o a qué los llevan. Los mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador, que se le pregunta a la gente ‘¿Y a qué viniste?’ ‘Pues porque el INE no se toca’, ¿Y eso ¿qué?”.

Aseguró que la concentración en el Zócalo fue diferente porque en las marchas de los conservadores.

“Todo mundo ahí está platicando o comiendo boli, paleta, sin consciencia; o sencillamente se va, porque le cae mal el Presidente, no le gusta cómo habla el Presidente, que se come las ‘s’, que las dice de más, que no habla de corrido, que es de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, a mucho orgullo”.

Por si no lo viste: DEA alerta de “fuerte aumento” de tráfico de fentanilo con droga zombi

REUNIÓN BINACIONAL

Por otra parte, el presidente López Obrador informó que, en su reunión con 12 legisladores de Estados Unidos, se trató el tema del tráfico de fentanilo, armas, cooperación para el desarrollo y migración.

Aseguró que fue un encuentro cordial y no se habló de la iniciativa para que el Ejército de ese país combata a los cárteles en territorio mexicano, “porque quedó claro que eso no lo aceptamos y el que mencione eso, ofende a México”.

Señaló que recordó a los legisladores estadounidenses que las agencias de seguridad de ese país ya no pueden operar en el territorio nacional sin que tengan permiso del Gobierno mexicano.

Indicó que también les explicó que México no es productor de fentanilo, sino que llega de Asia también directo a Estados Unidos y Canadá.

A su vez, López Obrador reclamó al Gobierno de Estados Unidos que no ha enviado los 4 mil millones de dólares que prometió de ayuda a países de Centroamérica.

Además, señaló que México ha contribuido al desarrollo de Centroamérica con programas como Sembrando Vida y la transferencia de 100 millones de dólares.

Resaltó que se ha logrado frenar el flujo migratorio desde el sur, sin violaciones a derechos humanos y pidió a la población de Chiapas que ayude a denunciar a los traficantes de migrantes que transportan indocumentados en tráileres.

JC