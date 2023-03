El productor musical Antonio Berumen, por fin se presentó ante las autoridades por la demanda de abuso sexual en su contra. De las seis demandas que hay en su contra, asegura que sólo procede una.

Sin embargo, este día podría haber una resolución legal en contra de Antonio, quien fue manager de artistas como Magneto y Fey.

De acuerdo con el cantante y actor Mauricio Martínez, quien alzó la voz en marzo del año pasado, el indiciado se presentó ante las autoridades.

Antonio ‘N’ declaró y negó el abuso sexual y aceptó que conoce a César, sin embargo, pidió un plazo constitucional para que lo vinculen o no, solicitó 144 horas y este martes 21 de marzo se sabrá que sigue en su proceso legal.

Después de guardar silencio durante seis meses, Gerard Piqué ha empezado a hablar sobre la separación de Shakira, con quien estuvo 12 años.

El ex futbolista reconoció en un programa que sí ha escuchado la canción que la colombiana le compuso y lanzó una indirecta a su ex, sobre cómo los padres deben proteger a los hijos.

Ahora, lo entrevistaron para el diario El País y confesó que su imagen pública no se encuentra en el mejor momento, pero es un tema que no le quita el sueño, incluso, no le interesa tratar de cambiar la opinión de la gente.

Gerard asegura estar feliz con su familia y su novia Clara Chía.

Lupillo Rivera dio a conocer que fue hospitalizado de emergencia debido a una apendicitis, el cantante ya fue sometido a cirugía y por órdenes médicas, deberá tomar unos días de descanso, por esta razón es que no se pudo presentar en el Cumbia Machine, por cierto, Lupillo no fue invitado a la boda de su hermano Juan Rivera y por el momento parece que no habrá reconciliación entre los hermanos.

Gran escándalo se armó el viernes, ya que trascendió que la periodista Pati Chapoy y algunos miembros de su equipo tenían una orden de arresto, de la cual pudieron librarse por el momento.

Llegaron a mis manos los documentos donde se lee que un juez de control del sistema procesal penal acusatorio, con fecha del 13 de marzo, solicitó se informara a Patricia Chapoy Acevedo, Pedro José Sola Murillo, Daniel Bisogno Manjarréz y Antonio Ademar Nahum Zacarías y al representante legal de TV Azteca, para que se abstuvieran de transmitir en cualquiera de sus medios imágenes, datos o videos de la víctima Daniela Spanic y de su menor hija.

Daniela solicitó medidas de protección a las autoridades correspondientes y se recurrió a una medida de apremio para que cesen los actos de molestia, girando orden de arresto por 36 horas, para que los antes mencionados, sean internados en el Centro de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México.

Asimismo, pidieron girar un oficio a la Secretaría de Gobernación que prohíba a todos los miembros del programa Ventaneando, captar o difundir imágenes de Daniela Elena Spanic.

Tengo un pendiente: No sé si se puedan amparar, como se dijo, porque es en cumplimiento a una suspensión dentro de un juicio de amparo. Pero, ¿podrían promover un recurso para combatir el acuerdo del arresto? ¿Algún abogado que me explique? Aunque también falta saber ¿por qué se amparó Daniela Spanic y sobre qué asunto es su demanda?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

FACEBOOK y YOUTUBE Ana María Alvarado

IG y TW @anamaalvarado