Familiares y amigos, así como integrantes de la colectiva Mujeres Organizadas de Tacámbaro se manifestaron este fin de semana en el primer cuadro de este municipio michoacano para exigir que se esclarezca la muerte de la joven Ana Fernanda Basaldua Ortiz, en la base militar Fort Hood, ubicada en Texas, Estados Unidos.

“¡Demandamos claridad, franqueza y, sobre todo, justicia!”, apuntó Marina, su tía, al finalizar la protesta en el Hemiciclo a Benito Juárez, donde colocaron una cruz con veladoras en su memoria.

Hasta ahora, el Departamento de Investigaciones Criminales del Ejército de EU apunta a que se trató de un suicidio; sin embargo, la madre de Fernanda rechaza esa versión, pues denunció que su hija fue víctima de acoso sexual.

Los oficiales hallaron el cuerpo inconsciente de la joven de 21 años en una bahía de mantenimiento de la base militar y, aunque los servicios de emergencia arribaron al lugar para brindarle atención, no sobrevivió, abundó Baldo Basaldua, su padre, en entrevista con Telemundo.

“Le mandé mensajes y ya no le llegaron, me fui a buscar su ubicación (en su celular) y me aparecía que estaba como en un estacionamiento, ahí mismo, dentro de la base”, indicó.

La noticia sobre su fallecimiento tocó la puerta de Baldo el pasado 13 de marzo; las autoridades le informaron que iniciarían la necropsia el 15 de marzo y tardarían entre cinco y siete días en esclarecer su muerte.

LA TORTURA

Ana Fernanda, contó su padre a la prensa estadounidense, le confesó estar pasando por momentos difíciles que incluso la hacían desear no estar viva.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de su madre, un militar la asediaba. “Me dijo que un sargento la estaba acosando, que todos eran unos cabrones y que solamente se la querían coger”.

A raíz de ello, hizo lo posible para que la expulsaran, pero solo conseguía que la castigaran; únicamente una vez fue cambiada de pelotón.

Entre 2018 y 2020 se registraron 50 suicidios y 11 homicidios en esa misma base militar, en donde también ocurrió el asesinato de la soldado zacatecana de 20 años, Vanessa Guillén, de acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

QUE NO QUEDE IMPUNE

“El hecho de que no esté llorando y no esté gritando, no quiere decir que no estoy completamente devastada, me encuentro mutilada”, dijo

Fernanda Ruiz, madre de la joven, antes de pedir que no se olvide su nombre y una respuesta verdadera.

Por su parte, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, llamó a las autoridades mexicanas a esclarecer y dar a conocer la investigación sobre la muerte de la michoacana.

OTROS CASOS

‘En el Ejército de EU los matan, violan y martirizan’

En dos años al menos cinco decenas de presuntos suicidios y una de homicidios se han presentado en la base militar estadounidense, Fort Hood, en Texas, entre los que destacan el otro caso de la mexicana Vanessa y Guillén, y el más reciente, Jesse Cruz, por el que el departamento de investigaciones criminales ofreció una recompensa de cinco mil dólares.

“Por información creíble que conduzca a la identificación del vehículo y quienes conducían el auto que atropelló al soldado”.

La historia de Vanessa fue similar a la de Ana Fernanda. En 2020, la zacatecana fue asesinada a martillazos en la cabeza, luego de haberle contado a su madre que era acosada sexualmente y su presunto agresor era el soldado Aaron Robinson, quien se quitó la vida.

“¿Qué está pasando en el Ejército? Aquí mismo los matan, hostigan, violan, acosan y martirizan. No tienen que ir a la guerra”, dijo Gloria, su madre, a Telemundo.

JC