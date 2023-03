El Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunirá el día de hoy 21 de marzo con John Kerry, representante para el cambio climático del gobierno de Estados Unidos, en Oaxaca, para abordar temas de energías renovables y el Plan Sonora. Nos va a acompañar el secretario Kerry que es el representante del presidente Joe Biden para el cambio climático, lo invité a que me acompañe a Guelatao porque conmemoramos el nacimiento del presidente Benito Juárez en su pueblo. Indico que es posible que este presente el director de la CFE y los técnicos para informarles sobre la planta de Peñasco y sobre todos los planes que se tiene en el caso de Sonora. Y todo lo que significa generar más electricidad mediante plantas eólicas, solares, desde luego la modernización de las hidroeléctricas. Asimismo y en otro tema el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó de respetuosa la reunión que sostuvo con legisladores de Estados Unidos. Comento que se llegaron a acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta con respeto a nuestras soberanías. Nos reunimos con 12 legisladores de Estados Unidos, la mayoría senadores de los dos partidos, del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y también representantes de los dos partidos. Fue muy provechosa la reunión y ya hay un marco de entendimiento en donde existe cooperación en el tema de seguridad, pero está normada para que no puedan introducirse los agentes de las agencias del gobierno de Estados Unidos sin conocimiento del Gobierno de México, que no puedan introducirse en nuestro territorio sin que nosotros sepamos, como pasaba anteriormente, de que ellos entraban sin pedir permiso y se metían hasta la cocina e inclusive hasta daban órdenes y conducían las operaciones que llevaban a cabo las corporaciones policiacas y de las Fuerzas Armadas de nuestro país, eso ya no se permite. Hay cooperación, estamos trabajando de manera conjunta. Aclaró que los republicanos ya no presentarán la iniciativa para intervenir militarmente en México para frenar la llegada del fentanilo a Estados Unidos, porque ya entendieron que no pueden ofender la soberanía. Por otra parte el presidente López Obrador reprobó la quema de una piñata con el rostro de la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. No deben de llevarse a cabo este tipo de actos, creo que hay formas de protestas sin llegar a esos extremos. Condeno esos actos, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Y, además, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos.

El diputado Ignacio Mier Velazco, Coordinador del grupo parlamentario de Morena, destacó la importancia de salvaguardar los derechos laborales de las y los periodistas mexicanos, por lo que aseguró que el Presupuesto 2024 garantizará recursos suficientes para que cuenten con seguridad social. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2021, en el país 41 mil 113 personas se dedican al periodismo y cerca del 15 por ciento trabajan de forma independiente. Recordó que el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), implementó un programa piloto para incorporar a la seguridad social, hasta 2024, a 8 mil comunicadores y comunicadoras. El líder de la fracción morenista se comprometió a que en el Presupuesto 2024 contemplará la incorporación de periodistas independientes a la seguridad social, que incluye seguros de enfermedades y maternidad; de vida, de retiro, de riesgos de trabajo, así como atención médica, farmacéutica y hospitalaria, entre otros beneficios. Partimos de un derecho constitucional: el derecho que tiene la gente a estar informada y para que pueda ejercer ese derecho debe de haber medios de comunicación y para ello debe haber periodistas. Asimismo, informó que en los próximos días, en la Cámara de Diputados se discutirá la derogación de algunos artículos de la Ley General de Comunicación Social a fin de que cada municipio y cada estado tengan la libertad y el libre albedrío de manejar de forma transparente, su presupuesto en materia.

El canciller Marcelo Ebrard presentó el libro ‘El Camino de México’, donde explica por qué quiere ser el próximo presidente. Aseguró que fue perseguido durante el Gobierno del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto. Sostuvo que siempre tuvo que luchar cuesta arriba porque tenía que pelear contra la Presidencia de la República; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Gobierno en general. Ebrard afirmó que puede estar tranquilo porque no le encontraron nada, lo que muestra que es una persona honesta y que no hubo actos de corrupción en la obra. Subrayó que México puede cambiar de rumbo para eliminar la extrema pobreza en la que vive cierto sector de la población y para construir una sociedad donde la mayoría viva en la clase media.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, arremetió en contra de la oposición luego de que diversos personajes, han exhortado al Poder Judicial para echar abajo el llamado “Plan B” de la reforma electoral que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mario Delgado dijo que la oposición está en todo su derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presentar controversias constitucionales contra el “Plan B”. Sin embargo, insistió que el dictamen de la reforma electoral no viola de ninguna manera la Constitución. El Plan B es una reforma que busca, sobre todo, terminar con los derroches de una élite electoral; garantizar la austeridad en los órganos electorales y la independencia de éstos. Es una reforma que además otorga un castigo mayor al tema de la compra de votos. Es decir, todo lo contrario a lo que quiere la derecha, que insiste en no dejar morir las viejas prácticas políticas. Aseguró que la oposición se ha empeñado en mentir sobre los efectos del “Plan B” en el sistema electoral mexicano, pues rechazó las afirmaciones que indican que esta reforma busca socavar la democracia del país, así como también dijo que era falso que se vaya a poner en riesgo las elecciones del 2024. En Morena no nos queremos apoderar del Instituto Electoral, no queremos ni necesitamos cómplices; en Morena estamos comprometidos con regenerar la vida pública de nuestro país, queremos que la gente viva en una auténtica democracia.

El senador Víctor Fuentes Solís, hablo sobre las emisiones que genera la refinería de Cadereyta, señalando que ante lo evidente no cabe prueba alguna. Indico que todos somos testigos del envenenamiento que genera la refinería de PEMEX en Cadereyta. Por ello, es indispensable la presencia del titular de la ASEA, el Ing. Ángel Carrizales López, para que se ordene con urgencia una profunda auditoría de los procesos y emisiones de esta empresa. El legislador dijo que trabajara de la mano con el Gobernador de Nuevo León para que esto se realice.

El senador Elí César Cervantes Rojas, llamó a evitar las manifestaciones de odio en cualquiera de sus visiones, impulsar este tipo de acciones siempre genera violencia y lastima a la sociedad. Comentó que la oposición parece desmemoriada, porque en otras manifestaciones no sólo se quemó la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que acusaron que era un peligro para México, han hecho llamados a tomar el poder en sus manos para tratar de dar la percepción de desgobierno. Si bien la quema de una imagen que acusan que era de la magistrada Norma Piña, no tiene porque suceder, tampoco tuvo que existir el odio contra el presidente o contra ninguna persona. Sin embargo, el pueblo está bien informado y ese tipo de propaganda sólo pegó en un periodo electoral pero ante el hartazgo de los malos gobiernos, los lujos y los privilegios, una gran mayoría votó a favor del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir en la construcción de un México mejor, en donde nadie se quede atrás, sin menosprecio de nadie, y sin odios contra nadie.

El diputado federal Brasil Acosta Peña, impulsa una iniciativa para establecer el Censo Nacional de Pacientes con enfermedades raras. El legislador indicó que este instrumento ayudará a conocer cuántos padecimientos existen en México y mejorar la atención para estas personas. Precisó que la Secretaría de Salud admitió, en 2021, que existe un subregistro de casos, por cada paciente diagnosticado hay siete que no lo están. La falta de actualización constante de los casos de pacientes con enfermedades raras propicia a su vez que estos sean atendidos de manera deficiente y que muchas veces se vulnere su derecho a la salud. Por esta razón impulsa una iniciativa para establecer el Censo Nacional de Pacientes con estos males. En el proyecto, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI propone que conforme al reglamento del Consejo de Salubridad General se realice periódicamente el censo, así como proponer u opinar respecto a las políticas públicas que emprendan las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Puntualizó la necesidad de comenzar con los métodos científicos y estadísticos para atender el problema de manera más eficiente, es decir, el censo ayudará a conocer realmente cuántas enfermedades raras existen en México y mejorar la atención para estas personas. El legislador consideró que para avanzar en este problema social, el Sistema de Salud debe considerar acciones para incluir servicios de atención médica integral, es decir, que respondan a las necesidades físicas y mentales, financiar estos servicios, así como las investigaciones para el avance en el tratamiento de estos padecimientos. Combatir la estigmatización y abandono de los servicios para las personas con enfermedades raras, que incluyan la especulación del sector farmacológico; fortalecer mecanismos para que los profesionales de la salud garanticen el derecho de información al paciente. Acosta Peña subrayó que se deberán implementar políticas públicas que fortalezcan al Sector Salud en su atención a las enfermedades raras, y que en estas medidas se deberá usar un enfoque de derechos humanos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, expresó su respeto y solidaridad con la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ante los ataques en su contra ocurridos en la Marcha del Oficialismo. El dirigente nacional del tricolor advirtió que la violencia política y de género no se deben pasar por alto, más aún cuando la polarización y el discurso de odio sean impulsados desde el poder. Ratificó además toda la solidaridad del priismo nacional con la Ministra Piña Hernández, ante la campaña de odio, difamación e injurias que se ha desatado en su contra. El Presidente Alejandro Moreno señaló que la Suprema Corte tiene todo el respaldo del PRI en la labor que realiza, y confió en que habrá de salvaguardar el mayor legado de los mexicanos, que es nuestra Constitución. El dirigente nacional del partido condenó las cobardes amenazas a la integridad física de la Ministra Presidenta, e hizo un enérgico llamado a las autoridades para que se investigaran esas reprobables conductas, ya que promueven un clima de incertidumbre.

Las diputadas Laura Haro, Cristina Ruiz y Fuensanta Guerrero, del PRI, propusieron declarar el 9 de marzo de cada año como el “Día Nacional sin Nosotras”, con el fin de visibilizar que las mujeres asumen la mayor parte del trabajo en el hogar. En su iniciativa las diputadas señalaron la necesidad de mostrar la importancia de la mujer mexicana dentro de la sociedad, como parte esencial del progreso del país. Históricamente la mujer en México ha sido pieza fundamental en los grandes cambios y avances sociales, económicos, políticos y más. Hacer visible la amplia relevancia y trascendencia de la mujer en México significa dignificar a miles de mujeres que dieron su vida y lucharon día con día por tener un mejor país. Recordaron que los paros de mujeres han sido convocados desde el 8 de marzo de 1911, año en que Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza conmemoraron por primera vez el Día de la Mujer Trabajadora. La conmemoración se extendió por el mundo hasta 1975, año en que el 8 de marzo fue institucionalizado por la ONU como el Día de la Mujer para reflexionar sobre el acceso de las mujeres al desarrollo pleno como personas. Cuando se trata de los derechos de una mujer no puede haber lugar para el silencio o la indiferencia que son cómplices de quienes violentan y vulneran. Hacer algo, desde apoyar o dejar de solapar, es hacer la revolución en contra de un sistema que históricamente ha nulificado y borrado a las mujeres.

El coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, señaló que la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, no tiene para cuando entrar en funciones y refinar, sigue inundándose y naufragando a la deriva, cosa que ya habían advertido los Especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), quienes dijeron que dicho proyecto era inviable técnica y financieramente. Ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo lo dijeron en 2019, que veían incierto el destino de la Refinería en Dos Bocas, lo cual en la actualidad las pruebas mecánicas no han podido arrancar, pese a que tiene más de ocho meses de haber sido inaugurada y, por el contrario, a la menor lluvia se inunda, así como varias colonias de Paraíso, Tabasco, por una mala planeación en sus obras hídricas, por ello sigue inundándose no sólo en agua, sino en sobrecostos e improvisación naufragando a la deriva, y parece que lo único que llegará a refinar es agua. Rementería del Puerto explicó que parte de su equipo de trabajo, se reunió con algunos trabajadores del IMP, quienes le manifestaron que hay zozobra en torno al éxito de Dos Bocas, pues los yacimientos de petróleo en el país hoy son escasos; y que incluso la industria petroquímica en México no necesitaba más refinerías, sino mantenimiento a las actuales, así como seguir con la política de exploración de yacimientos en aguas profundas. No quitamos el dedo del renglón, insistimos en exhibir el fracaso para que se deje de engañar a los mexicanos, que Dos Bocas era el proyecto que el país necesitaba y no es así, es un capricho que todos nos hemos dado cuenta que no va a funcionar. Son los sobrecostos inexplicables, son la necedad de una refinería que no era necesaria para el país, y cuyo dinero se pudo haber destinado a dar mantenimiento a las otras refinerías que hoy están abandonadas a su suerte.

John Kirby, portavoces de la Casa Blanca, indico que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, retomara su viaje a China, lo acompañaran las secretarias del Tesoro, Janet Yellen, y de Comercio, Gina Raimondo. Kirby explicó que el presidente Joe Biden, tiene intención de hablar por teléfono con Xi, tal y como anunció la semana pasada la Casa Blanca; pero aún no hay planes concretos para esa conversación. La decisión de EE.UU. para que algunos altos cargos visiten China se después de que se reunieran en Moscú el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. Por su parte el secretario de Estado, Antony Blinken, acusó al presidente chino, Xi Jinping, de no querer que el mandatario ruso, Vladímir Putin, rinda cuentas por la invasión de Ucrania. El líder de la diplomacia estadounidense hizo estas declaraciones en respuesta la reunión que mantuvieron los presidentes de China y de Rusia en Moscú para analizar la propuesta de Pekín para terminar con la guerra. Antony Blinken, criticó que el presidente Xi viaje a Rusia días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente Putin sugiere que China no quiere responsabilizarlo por las atrocidades en Ucrania.

El líder chino, Xi Jinping, se encuentra en Moscú en una visita oficial de tres días con su homólogo ruso, Vladimir Putin, donde manifestó la aspiración de China de mediar la guerra de Rusia contra Ucrania. Ambos países describen el viaje como una oportunidad para profundizar aún más su amistad sin límites. China busca en Rusia una fuente de petróleo y gas para su economía, y un socio para hacer frente al dominio estadounidense en el orden mundial. El portavoz del régimen ruso, Dmitry Peskov, afirmó que Putin y Xi abordaron cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania, y añadió que el líder ruso ofreció una explicación detallada de su visión sobre el conflicto. Hoy está previsto que ambos dialoguen sobre distintos temas, en unas reuniones a las que se sumarán oficiales de ambos países. Vladimir Putin indico que la reunión envía a Estados Unidos el mensaje de que ambos países no aceptarán intentos de debilitarlos. La política estadounidense de disuadir simultáneamente a Rusia y China, así como a todos los que no se pliegan al dictado estadounidense, es cada vez más feroz y agresiva. La participación de Pekín en el tema de Ucrania sucede tras su reciente éxito como mediador en las conversaciones entre Irán y su principal rival en Medio Oriente, Arabia Saudí, que acordaron restablecer sus lazos diplomáticos tras años de tensiones. El vocero chino de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, señalo que el viaje es de amistad, cooperación y paz, y que China mantendrá su posición objetiva y justa sobre la crisis ucraniana y desempeñará un papel constructivo en la promoción de conversaciones de paz.

