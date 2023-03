Héctor Zagal

(Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana)

Hoy, 21 de marzo, es el día mundial de la poesía. No hay mejor manera de celebrar esta fecha que con un soneto, en mi opinión, la piedra angular de la poesía:

La poesía es el canto del alma,

la música que surge de lo hondo,

una llama que enciende la calma,

un lenguaje que habla en el mundo.

Es la belleza que emerge del caos,

el susurro que calma la tempestad,

un viaje que nos lleva a otros lazos,

un reflejo de luz en la oscuridad.

En cada verso hay una verdad,

en cada palabra un universo nuevo,

en cada estrofa una emoción sin igual.

La poesía es la voz de lo divino,

un espejo que refleja lo humano,

un canto que siempre será nuestro sino.

¿Les cuento algo antes de que se vayan? El poema que acaban de leer no es de mi autoría. En realidad, lo obtuve utilizando ChatGPT. Para ello, le pedí lo siguiente: “Escribe un soneto con versos endecasílabos y rima consonante sobre la poesía”.

Me parece que hizo un trabajo decente. Casi todas las rimas son consonantes y respetan la forma del soneto. Lo mismo sucede con las estrofas: las primeras dos son cuartetos, y las últimas, tercetos. El único “pero” que le pongo es que la inteligencia aún no es capaz de identificar con precisión las sílabas de un verso. Advertí que varios de los versos del poema no eran endecasílabos (con once sílabas, siguiendo los parámetros líricos) y para corroborarlo le volví a hacer una petición: “Escribe un verso endecasílabo”. La respuesta fue “La brisa del mar acaricia la playa”, cuyas sílabas son doce. Hay, además, algún rima mal hecha y el ritmo no es lo suficientemente fluído.

Sinceramente lo que más me sorprende es que sólo hace falta acomodar de manera técnica unas palabras con otras para lograr que el producto genere emociones en el receptor. Existe la idea de que, para transmitir un sentir, hay que sentirlo primero; pero tal parece que el orden lógico de significados que evoquen sentimientos también es cosa de algoritmos inertes.

¿Ustedes qué piensan? ¿El siguiente año felicitaremos a poetas o a inteligencias artificiales?

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

