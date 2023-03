DoNotPay ofrece asesoría legal utilizando inteligencia artificial desde el año 2015; un robot abogado de la empresa fue demandado.

La empresa californiana de asesoría legal con inteligencia artificial (IA), DoNotPay, fue demandada por parte de un bufete de abogados, debido a que el robot abogado no cuenta con un título universitario en Derecho.

DoNotPay se describe como una empresa que ayuda a los ciudadanos con sus situaciones legales sin la necesidad de contratar a un abogado teniendo ellos al “primer abogado robot del mundo”.

El funcionamiento es sencillo, la persona brinda información al chatbot y la compañía realiza los pasos necesarios a seguir. Por su parte el abogado Jay Edelson, hace énfasis de que es un fraude ejercer la abogacía sin tener una licencia.

“Desafortunadamente para sus clientes, DoNotPay no es en realidad un robot, un abogado ni un bufete de abogados. DoNotPay no tiene un título en derecho, no está prohibido en ninguna jurisdicción y no está supervisado por ningún abogado”, argumenta el bufete de abogados.

Por su lado, el dueño de DoNotPay, Joshua Browder ha mencionado que dichos reclamos “no tienen mérito” y se opone a dicha demanda colectiva:

“Nos defendemos. Tenemos los recibos, no tenemos nada que ocultar y nos defenderemos. Incluso podemos utilizar nuestro abogado robot en el caso”.

“DoNotPay niega las falsas acusaciones. No es de extrañar que un abogado que ha ganado cientos de millones demande a un servicio de inteligencia artificial que cuesta 18 dólares por ‘ejercicio no autorizado de la abogacía’”, agregó Browder.

Finally, while these claims have no merit, we are a startup and things happen. So, if you have any customer service issues with DoNotPay and you can't get them resolved through support, my personal cell is 702-427-0470. You can call me, even at 2am.

The fight continues!

— Joshua Browder (@jbrowder1) March 9, 2023