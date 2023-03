Esta semana se cumplieron 10 años del tema Habits (Stay High), tema con el que la cantante Tove Lo se convirtió en una de las incomprendidas estrellas del pop.

Y es que menciono la palabra incomprendida porque lo sigue siendo debido a los tópicos que maneja en sus canciones; sexo y drogas de forma explicita.

La originaria de Suecia en Habits habla sobre su expareja a quien busca olvidar a como dé lugar. Una de las formas en las que busca “deshacerse” de esa desilusión es usando alcohol y drogas.

“You’re gone, and I gotta stay high all the time…” que en español es “Te has ido y tengo que permanecer drogada todo el tiempo”.

Para Tove Lo fue la entrada al estrellato pues con este tema relanzado en 2014 bajo el sello Universal, la cantante se convirtió en una de las revelaciones más importantes del pop.

Para muestra su álbum Queen of the Clouds en el que seguía la línea de hablar abiertamente de la sexualidad y los sentimientos que la rodeaban en aquel entonces. Es importante mencionar que en ese entonces aún no estaba casada.

“Me pone nostálgica y emotiva cada vez porque estoy tan jodidamente orgullosa de esta canción y del viaje que me ha llevado a lo largo de mi carrera…”, compartió con sus seguidores.

Tove Lo se convirtió en una de las cantantes y compositoras más incomprendidas ya que se alejaba del estándar de la pop star con vida perfecta y lenguaje limitado.

Este año volverá a nuestro país iniciando una nueva era como artista independiente, pero puedo decirles que además de Habits hay más canciones que reflejan un poco de su arte.

True Disaster, Shedontknowbutsheknows, Disco T*ts, Glad He’s Gone y recientemente, No One Dies From Love, en su etapa indie siguen mostrando el por qué Ebba Tove Elsa Nilsson está infravalorada y cuya industria, aunque ha evolucionado, sigue sin estar preparada para su música.

Si quieres conocer más de ella aún hay boletos para su show del 28 de abril en el Auditorio BB.

Regresos esperados

Alisson Goldfrapp ya tiene su primer álbum como solista. A éste lo tituló The Love Invention y con ello dio a conocer el lead single So Hard, So Hot el cual sigue la línea electrónica a la que nos ha tenido acostumbrados desde sus inicios.

Este regreso marca el primer proyecto de ella sin Will Gregory con quien formó Goldfrapp. Entre rumores de un distanciamiento, el proyecto se mantiene en pausa y no ha dado novedades.

Solo queda esperar el resultado final de este LP que verá la luz el 12 de mayo.

@Leo_Vega