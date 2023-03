El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se han recuperado 900 millones de pesos de los 10 mil millones de pesos del desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). No sé, creo que como 800 millones, no recuerdo exactamente, pero era una cantidad importante. Sí, pero fue lo que se recuperó, pero hay pendientes, faltan los intereses, y hay ya ocho en la cárcel. Se recuperó una parte del dinero, porque hay unas cajas de ahorro o unas financieras, de estas que crearon en la época de la corrupción neoliberal, que daba intereses supuestamente elevados y ahí depositaban, pero eran financieras que no tenían respaldo y ahí depositaron dinero de Segalmex. Entonces, cuando nos enteramos de que había ese dinero depositado les dijimos: Nos van a devolver el dinero. En este hecho de corrupción que asciende a más de 10 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el primer mandatario salió en defensa del ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, al señalar que fue engañado por priistas. A estas instituciones, llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena, desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puros priista de malas mañas, acostumbrados a robar. El presidente López Obrador presumió que a pesar de la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, en México la banca atraviesa por un buen momento, pues ya no es como en los tiempos del neoliberalismo. Y para que tengan nota, les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo, que, en efecto, les daban gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía; ahora es al revés, allá pueden quebrar los bancos, como está sucediendo, y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas. El presidente adelantó que el próximo domingo 19 de marzo recibirá en el estado de Veracruz a una docena de legisladores estadounidenses, para abordar temas como el T-MEC, la seguridad y migración. Se van a tratar varios temas: vamos a tratar el tema migratorio, el tratado, seguridad, básicamente. En este marco, agregó que el martes 21 de marzo el representante para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, lo acompañará a Guelatao para el homenaje al ex presidente de México, Benito Juárez. Por otra parte López Obrador reveló que el veto a Yadira Alarcón y a Rafael Luna como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) se derivó de una negociación en lo oscurito entre Morena y el PAN. Acusó que el elegido de Morena obtuvo una de las más bajas evaluaciones para aspirar al cargo; mientras que el segundo postulado es muy cercano al PAN. Además, en un caso el que obtuvo casi el último lugar en la calificación salió, es decir, en la prueba. Y el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN. Destacó que no permitirá a nadie negociaciones en lo oscurito. AMLO decidió ejercer su facultad de veto. Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no se quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse. Deben entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, eso era en la época del PRIAN.

SENADOR RICARDO MONREAL; SOSTIENE REUNION CON EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo una reunión con la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, donde señalaron la importancia del diálogo para fomentar políticas que beneficien al crecimiento económico de México. Al encuentro asistió el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, así como presidentes de organismos empresariales. El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 14 organizaciones de la cúpula empresariales, que en su conjunto reúnen a más de dos mil asociaciones y alrededor del 80 por ciento del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, e impulsar de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión. Ricardo Monreal se ha reunido con diferentes sectores sociales, entre ellos representantes empresariales, con el objetivo de conocer sus problemáticas y las propuestas de los sectores productivos. El pasado 2 de marzo, conversó con representantes de la industria acerera, con el fin de revisar las acciones que se pueden implementar ante la solicitud de un grupo de senadores estadounidenses para iniciar consultas en contra del acero mexicano. El senador apuntó que el diálogo entre legisladoras, legisladores e industria es fundamental para que nuestro país aproveche las oportunidades que la coyuntura geopolítica le presenta. Además, ha sostenido encuentros con representantes de las industrias de la construcción y del autotransporte, así como con emprendedores y campesinos.

JULIO CARRANZA; RECIBE HOY DE DANIEL BECKER, LA DIRIGENCIA DE LA ABM

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró oficialmente inaugurada la convención bancaria en su edición 86, donde analistas financieros, funcionarios del Gobierno Federal y los directores de las principales empresas bancarias del país se reúnen en la ciudad de Mérida, en el marco de la edición 86 de la Convención Bancaria (CB) organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM). Julio Carranza Bolívar, recibirá por parte del actual presidente, Daniel Becker Feldman, la dirigencia de la Asociación de Bancos de México (ABM). Julio Carranza, nació en la Ciudad de México en 1959. Es licenciado en Administración por Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su experiencia abarca la Banca Comercial, Banca de Consumo, Banca Patrimonial, Banca Empresarial, Desarrollo de Mercados y Tecnología de la Información con enfoque digital, tanto en México como a nivel internacional. Cuenta con más de 34 años de trayectoria en el sector bancario, dentro de instituciones como Bancomer y Citibank con puestos directivos. Participó en el diseño, puesta en marcha y operación de 3 nuevos bancos en México: Ixe Banco, Banco Azteca y BanCoppel. En el año 2006 fundó BanCoppel y fungió como su Director General durante 15 años. Fue nombrado Vicepresidente, y Presidente del Consejo de Administración. En el ámbito gremial, fue electo Vicepresidente de la Asociación de Bancos de México por dos periodos consecutivos: 2019 a 2021 y 2021 a 2023. En diciembre de 2022, fue electo Presidente de la Asociación de Bancos de México para el periodo 2023 a 2025. En la Convención Bancaria recibirá el mazo de mando que simboliza el inicio de su gestión. Actualmente Julio Carranza Bolívar es presidente del Consejo de Administración de BanCoppel, y Presidente Electo de la ABM para el periodo 2023–2025. En la inauguración de la 86 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México, los integrantes del sector financiero nacional analizaron tres temas importantes, como son la inclusión, sostenibilidad y el nearshoring. Participaron el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; el titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Rogelio Ramírez de la O; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y del encargado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jesús de la Fuente. En el encuentro de talla internacional también se contempla la conferencia de Brett King, un futurista australiano y autor de best sellers sobre el futuro de la banca móvil. La conferencia magistral de clausura será impartida por la ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. También asiste Raghuran Rajan, ex gobernador del Banco de la India y ex economista en jefe del área de Investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI). La capital yucateca fue seleccionada por primera vez, en el 2003 para albergar este importante encuentro financiero, gracias a que cuenta con una importante infraestructura hotelera y una amplia conectividad aérea a todos los puntos del país. Entre las conferencias destaca: “Perspectivas económicas en México 2023–2024”, en la que participan Valeria Moy, directora General del Instituto Mexicano de la Competitividad; Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA, y Gabriel Casillas, economista en Jefe para Latam de Barclays, el ex director del INE, Luis Carlos Ugalde; Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky, y Ulises Beltrán, de BGC Ulises Beltrán y Asociados. El día de hoy llama la atención la ponencia “Banca: transformación o extinción por Brett King”, analista y escritor británico; posteriormente se tiene la conferencia magistral de Hillary Rodham Clinton.

GRUPOS PARLAMENTARIOS; ABORDAN AMENAZA DE INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD externaron comentarios sobre la amenaza de intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América. La diputada Brenda Espinoza López (Morena) expresó que los congresistas republicanos de los Estados Unidos han actuado irresponsablemente al solicitar al Departamento de Estado que equipare a los cárteles mexicanos de droga con organizaciones terroristas, lo cual es una excusa para que el ejército norteamericano intervenga en el territorio contra los ciudadanos, contra la dignidad, principios, valores, cultura y la soberanía de México: No nos vamos a dejar, el pueblo siempre ha pugnado por la no intervención. No al intervencionismo extranjero. María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada de Morena, aseguró que en México se quiere paz y no guerra. México y América Latina ya no son territorios de conquista; a México se les respeta, ya no somos entreguistas. Reiteramos la defensa de la soberanía nacional y la no intervención. Del PAN, la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza dijo que su grupo parlamentario está en desacuerdo de cualquier intención de realizar un acto de intervención en el país. El nombre de México debe ser defendido ante quien lo ataque y quien lo ofenda. El respeto a nuestra soberanía debe ser total. Por el PRI, el diputado Augusto Gómez Villanueva dijo que resulta criminal el tráfico de armas desde los Estados Unidos, a quienes mantienen no solamente a la industria armamentista como un sustento de su economía política, sino al mismo tiempo se incurre en la provocación y el amago de las voces de representantes de un partido en los Estados Unidos en la coyuntura del proceso electoral. Consideró que lo grave es caer en el juego de la provocación. Gilberto Hernández Villafuerte, diputado del PVEM, mencionó que la amenaza es intervencionista, y de aprobarse u otorgarse estaríamos hablando de una invasión, lo que no solo es injustificable sino inaceptable e indignante, pues atenta contra el espíritu de colaboración binacional y de los esfuerzos de cooperación que se han llevado a cabo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para enfrentar los problemas relacionados con el tráfico de drogas y la inseguridad en ambos lados de la frontera. El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) expresó que en días recientes diversos legisladores norteamericanos amenazaron a nuestra patria con una intervención militar, tomando como pretexto el tema del narcotráfico y la violencia, y no es una primera vez. Mencionó que el comportamiento de Estados Unidos es hipócrita porque su pueblo es el principal consumidor de droga y no lo atiende como un problema de salud pública. La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) puntualizó que a este problema se le llama crisis de seguridad binacional porque muestra el fracaso de México y de Estados Unidos en terminar con este flagelo; las muertes están de los dos lados. Es importante subrayar que hay una responsabilidad binacional en atender, trabajar, prevenir y erradicar la acción de estos grupos. Hay una responsabilidad binacional en la acción de estos cárteles. Del PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez señaló que en su grupo parlamentario jamás renunciaremos a debatir y afrontar una posible intervención extranjera. Nuestra patria es muy nuestra, es soberana y no permitiremos que desde el extranjero se nos intervenga de ninguna forma. Sostuvo que jamás apoyaremos la intervención de otro país en los problemas que son totalmente y absolutamente nuestros. Marcelino Castañeda Navarrete, diputado del PRD, enfatizó que la realidad que vive nuestro país requiere esfuerzos conjuntos, pero sin poner en riesgo la soberanía nacional. Resaltó que en el PRD estamos dispuestos a cualquier tema de urgencia, pero que sea con voluntad. Hoy aquí tenemos la oportunidad de hacer historia, de cambiar la realidad de millones de personas que nos favorecieron con su voto y quienes confiaron en nosotros.

MARKO CORTÉS; ADVIERTE SOBRE EL RETROCESO DEMOCRÁTICO EN MÉXICO ANTE DIPLOMÁTICOS DE DIVERSOS PAÍSES

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, ante representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en México, advirtió sobre el retroceso democrático que vive el país. El líder del blanquiazul consideró fundamental que la comunidad internacional sepa y comunique que el crimen organizado en México se está expandiendo porque no se le combate y que interfiere en los comicios electorales. Señaló que como nunca antes en el proceso electoral del 2021, se registró un alto número de candidatos ejecutados, golpeados, secuestrados. Recordó que el PAN presentó denuncias no solo ante autoridades mexicanas sino ante la OEA, en Naciones Unidas y en el Departamento de Estado en la Unión Americana. En el encuentro anual con el Cuerpo Diplomático, Marko Cortés hizo un llamado a la comunidad internacional para que, ante violaciones de Derechos Humanos, violaciones a las libertades y a la democracia o el debilitamiento institucional, siempre por ese bien superior, se tome una posición. Tras dar la bienvenida a los Embajadores, integrantes del Servicio Diplomático y representantes de organizaciones internacionales, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, afirmó que la relación con el mundo es una prioridad, porque es imperante que México recupere el lugar que solía tener a nivel internacional. Seguiremos insistiendo en la correcta aplicación de nuestros principios de política exterior y condenaremos que se sigan utilizando a conveniencia según los intereses del gobierno actual. Ofreció que en Acción Nacional seguirán trabajando por el fortalecimiento de nuestros asuntos exteriores basados en la promoción de los derechos humanos, de las libertades y el Estado de Derecho. Estuvieron presentes en el encuentro, el coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, Julen Rementería, los diputados federales Juan Carlos Romero Hicks y Nohemí Luna, la secretaria general del partido, Cecilia Patrón Laviada, Luis Felipe Bravo Mena y Cecilia Romero, así como senadores y diputados federales.

MARIANA MOGUEL; NO DESCARTA UNA POSTULACIÓN POR PARTE DE LA COALICIÓN “VA POR MÉXICO”

Mariana Moguel, hija única de Rosario Robles, recibió un fuerte respaldo por parte de la Coalición “Va por México”. Fue una de las asistentes más ovacionadas y aplaudidas en el marco del Primer Informe Legislativo del Diputado Federal Luis Espinosa Cházaro (PRD), quien aspira a gobernar la Ciudad de México. A Mariana Moguel no sólo se le reconoce el tesón que demostró en la defensa jurídica y política de su madre, Rosario Robles, quien desde siempre ha sido considerada como una perseguida política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mariana es reconocida por su lucha a favor de las mujeres que viven en reclusión, muchas veces sujetas a procesos judiciales en situación de desventaja, como ella misma sostiene. Mariana Moguel está siendo seriamente considerada como una idónea personalidad política digna de ser postulada a algún cargo de representación popular por parte de la Coalición “Va por México”.

SILVANO AUREOLES; RECORRER EL PAÍS PARA ESCUCHAR A LOS CIUDADANOS, ESTRATEGIA PRESIDENCIAL 2024

El ex gobernador perredista Silvano Aureoles recorre el país. En octubre, anunció que realizaría una gira por los 31 estados y la Ciudad de México para escuchar a los ciudadanos y a partir de ello diseñar una propuesta hacia la candidatura presidencial. “Por amor a México”, el político ha estado en Tabasco, Puebla, Michoacán, Guerrero, en donde se ha reunido con simpatizantes y militantes el PRD; mientras, 32 personas a quienes nombró como coordinadores fueron enviados a todos los estados para sumar todas las voces de la sociedad civil y liderazgos políticos. Aún no comienza el proceso electoral para la candidatura presidencial de 2024, pero los aspirantes de todos los partidos y colores ya comenzaron a recorrer el país bajo el argumento de escuchar a los ciudadanos, pues esto también les beneficia en promocionar su imagen. Políticos de Morena y de la oposición van de estado en estado para reunirse con los ciudadanos, militantes o simpatizantes de sus partidos, a quienes les anuncian sus intenciones presidenciales. Desde Morena se encuentra el senador Ricardo Monreal. El pasado fin de semana anunció que visitará los estados del país para dar a conocer su “Proyecto de Reconciliación Nacional”. Quiero visitar sábado y domingo los estados del país para platicar sobre el Proyecto de Reconciliación que planteó; un plan ambicioso, pero creíbles. Sí se puede llegar al mismo sitio con acuerdos y consensos, con decisiones que a todos nos convengan en las que estemos unidos en los fundamental, aunque tengamos diferencias. Por su parte la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realiza conferencias o conversatorios en las entidades. Al principio se realizaban de forma presencial y ahora se hacen virtuales; ello después del choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza en enero. La mandataria local ha realizado conferencias en Baja California, Baja California, Durango, Sonora, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, donde ha hablado sobre las políticas que impulsa como gobernante de la capital del país, así como las acciones que necesitan los estados para transformarse. El priista Alejandro Murat, comentó que está recorriendo el país con su movimiento “Piensa en México”. Ya ha ido a Quintana Roo y Chihuahua para reunirse con distintos sectores de la población, como con empresarios, integrantes de la sociedad civil. Yo soy ex gobernador de Oaxaca, priista, y mi interés es por supuesto competir por mi partido por la Presidencia y bajo los acuerdos que se llevan a cabo y por eso estamos hoy aquí en Quintana Roo, en Cancún, para hablar con diversos sectores de la población. Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex, anunció que buscará la candidatura presidencial por parte de la oposición y adelantó que visitará todo el país para escuchar las propuestas de la población.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; EL DERECHO A LA INFORMACIÓN QUE GARANTIZA EL INAI ESTÁ EN RIESGO Y HAY QUE DEFENDERLO

El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN), presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, alertó del grave retroceso en materia de transparencia que podría significar el veto presidencial de dos comisionados del INAI, con lo que este organismo está en riesgo. El legislador se pronunció por hacer una defensa del INAI y de los organismos autónomos que fungen como un contrapeso de los gobiernos autoritarios. Siempre lo he dicho, respetaré los organismos autónomos, hay que fortalecerlos, no quitarlos, para que pueda este país ser más democrático todos los días. Mendoza Acevedo afirmó que este es de los atentados más graves de este Gobierno, porque están inhabilitando al INAI, un órgano autónomo al cual violentamente le está quitando herramientas y facultades porque no les conviene dar cuentas. El Diputado recordó que el Gobierno de Morena se ha caracterizado por ser opaco, por difundir datos falsos, negar información y minimizar corruptelas a diferentes niveles, por ello le conviene eliminar a los organismos autónomos, por eso ha atentado contra la COFECE, el INE y ahora nuevamente arremete contra el INAI. Es gravísimo lo que está pasando en este Gobierno, no es nada nuevo, cuando entró todo el mundo decía que había que darle la oportunidad y que México no se iba a convertir en Venezuela, que no iba a ser un gobierno represor y lo hemos visto lo contrario con los hechos. El legislador respaldó al INAI en su decisión de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que se diera a conocer el veto presidencial del nombramiento de quienes habían sido designados por el Senado de la República como comisionados del INAI y confió en que la ley se haga valer por encima de intereses de una sola persona.

PERU; COMISIÓN DEL CONGRESO VUELVE A RECHAZAR PROYECTO DE ADELANTO ELECTORAL

La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechaza una nueva iniciativa que planteaba adelantar las elecciones generales para finales de este año, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que desde diciembre se han cobrado la vida de 76 personas. Con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, la comisión parlamentaria desestimó la propuesta legislativa que agrupaba 16 proyectos de ley y establecía la celebración de nuevos comicios en diciembre de 2023.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz