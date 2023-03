La cantante Taylor Swift ha alborotado a todos sus seguidores tras anunciar que lanzará cuatro canciones nuevas esta noche.

La famosa y reconocida cantante Taylor Swift alborotó a todos sus fanáticos después de que anunciara que el día de hoy a la media noche liberará cuatro canciones nuevas, por lo cual sus seguidores han hecho mucho ruido en redes.

Lo anterior lo dio a conocer la cantante estadounidense por medio de su cuenta de Instagram (@taylorswift) en la que a través de sus historias reveló el nombre de los temas, así como el día y la hora en las que estos saldrán.

De acuerdo con lo que publicó la artista esto lo hizo por celebración al “The Eras Tour”, las canciones que serán reveladas son las siguientes:

Eyes Open

Safe and Sound

If This Was A Movie

All Of The Girls You Loved Before

Los fanáticos no tardaron en expresar su emoción en redes, por lo que el nombre de la artista se hizo tendencia rapidamente en Twitter tras haberse dado el anuncio, algunos de los comentarios que han circulado son los siguientes:

“Taylor Swift songs”.

“Recuerden que Taylor Swift lanzó All Too Well 10 Minute Version porque los fans le estuvieron rogando que lo hiciera y ahora también va a sacar All Of The Girls!!! Sin duda nos ama”.

Recuerden que Taylor Swift lanzó All Too Well 10 Minute Version porque los fans le estuvieron rogando que lo hiciera y ahora también va a sacar All Of The Girls!!! Sin duda nos ama pic.twitter.com/oyiXEMcxie — La Tia Puercaylor (@LaPuercaylor) March 16, 2023

“Taylor Swift sacando canciones hoy, la vida es buena”.

Taylor Swift sacando canciones hoy, la vida es buena pic.twitter.com/ed7LQuUVow — humbe (@humbertoovar) March 16, 2023

“Yo ya no quiero que me regalen flores, solo quiero nuevas canciones de taylor Swift todo el rato”.

Yo ya no quiero que me regalen flores, solo quiero nuevas canciones de taylor Swift todo el rato pic.twitter.com/5uH6J2d9dN — Ángela (@AngelaHenche) March 16, 2023

“Yo fingiendo que estoy escuchando a todas las chicas de taylor swift como si fuera la primera vez”.

eu fingindo que tô ouvindo all of the girls de taylor swift como se fosse a primeira vez pic.twitter.com/dUkEijJOMP — luana (@swiftmarvelete) March 16, 2023

