El famoso y reconocido actor estadounidense Ben Affleck se ha robado la atención de los reflectores después de haber revelado que él no está interesado en entrar ni dirigir una película que esté hecha para el universo DC perteneciente a James Gunn.

Lo anterior después de que en una entrevista mencionara que no tiene interés en integrarse a esta franquicia como director, después de que le dio vida a Batman dentro del Universo Extendido de DC (DCEU):

“No dirigiría algo para Gunn en DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”, confesó.

Cabe mencionar que el pasado diciembre, en cineasta encargado de también Escuadrón Suicida y Peacemaker comentó que se reunió con el artista de Hollywood:

“Me reuní con Ben ayer precisamente porque él quiere dirigir y nosotros queremos que dirija””, explicó en ese entonces.

BREAKING: Ben Affleck says he will never direct a DC movie for James Gunn:

“I have nothing against James. Nice guy, sure he’s going to do a great job. I just wouldn’t want to go in and direct in the way they’re doing that. I’m not interested in that.”

(https://t.co/4gipQQbgfL) pic.twitter.com/CDhHhfxkot

— Home of DCU (@homeofdcu) March 16, 2023