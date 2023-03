Dos de los principales favoritos al título de la Europa League, Manchester United y Juventus, se clasificaron para los cuartos de final de esta competición, mientras que el Arsenal, líder de la Premier League, fue eliminado en penales por el Sporting de Lisboa.

En Londres, la eliminatoria se decidió en los penales, tras el empate 1-1 registrado en Londres y el 2-2 en Lisboa. Desde los once metros, los portugueses se mostraron efectivos marcando sus cinco lanzamientos, mientras que el portero español Antonio Adán, que ya había sido el héroe de su partido en la prórroga, atajó el cuarto disparo del brasileño Gabriel Martinelli.

La sorpresa no se dio en Sevilla. El United tenía el boleto casi en el bolsillo tras el contundente 4-1 que infligió al Betis en Old Trafford hace una semana y el equipo inglés reafirmó su condición de favorito con un triunfo por 1-0 en el Benito Villamarín.

