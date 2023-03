El presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó las acciones que realiza México en el combate al tráfico de fentanilo a Estados Unidos, pues en este sexenio se han asegurado 6 toneladas de este químico, lo cual equivale a 6 millones de dosis. También es notorio que el fentanilo para droga, para el narcotráfico, se ha estado combatiendo y ha crecido muchísimo el número de decomisos como nunca. Es importante que se sepa que un kilo de fentanilo equivale a un millón de dosis y se han decomisado, en el tiempo que llevamos, seis toneladas. Entre otras medidas que se han implementado, dijo, se encuentra la designación de la Secretaría de Marina en la administración de puertos. Las Fuerzas Armadas y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenan el flujo del fentanilo mediante la revisión de importadores y el establecimiento de requisitos más estrictos en la entrega de permisos de uso. Señalo que antes llegaba a supuestos laboratorios clandestinos, se les permitía la importación y se usaba para el tráfico, para introducirlo a Estados Unidos. Laboratorios fantasmas solicitaban el ingreso del fentanilo porque es un analgésico que se utiliza para controlar el dolor en intervenciones quirúrgicas. En este marco, planteó la necesidad de analizar alternativas que sustituyan el fentanilo para fines médicos por otros sedantes, lo que permitirá prohibir su importación al país. Aunque tenemos el control, que no se tenía antes sobre el ingreso de fentanilo con usos médicos de todas formas, al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Llamó a especialistas a unirse en esta convocatoria que beneficiará al pueblo de México en materia de salud y seguridad. Hizo el compromiso de informar sobre los resultados de este estudio. Adelantó que la propuesta, podría replicarse en Estados Unidos con el propósito de detener el tráfico de este narcótico, altamente adictivo, empleado por la delincuencia organizada para enganchar a la juventud.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA ALEJANDRO ARMENTA; INICIA COLECTA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN EL SENADO

Los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, encabezaron la ceremonia para abrir la Colecta de la Cruz Roja Mexicana en la Cámara de Senadores. Con ello, el Senado de la República acompaña el trabajo humanitario que realizan las y los voluntarios de esta institución, con el objeto de salvar vidas y de apoyar a los grupos más vulnerables. Alejandro Armenta destacó que la participación ejemplar de la Cruz Roja durante la pandemia de Covid-19, ya que apoyó en los momentos de mayor necesidad humana para procurar la vida y la salud de las personas. Hoy recibimos a los promotores de la Cruz Roja Mexicana, quienes a través de las 555 delegaciones que tiene esta institución en todo el país, atienden, de manera extraordinaria, los temas de asistencia humanitaria. Informó que la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, a cargo de Mauricio Farah Gebara, será el área encargada para que las y los senadores realicen la donación que les corresponde, la cual, precisó, será de manera electrónica. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que las y los legisladores deben ser muy sensibles ante lo que está ocurriendo en el país, y lo que representa la tarea altruista de quienes hacen posible la fortaleza de la Cruz Roja Mexicana. Informó que las y los integrantes de la Cámara de Senadores donarán parte de su dieta en solidaridad con la institución, ya que se trata de una tarea enorme la que realizan: deseamos que esta colecta sea sin precedentes. La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, aseveró que todas y todos los senadores están muy comprometidos con la Cruz Roja Mexicana. Reconoció la labor de quienes integran la institución: cuenten siempre con que este Senado de la República va a apoyarlos en todo. Carlos Freaner Figueroa, presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, expresó que el Senado de la República, representa para ellos una gran ayuda para continuar la labor de salvar vidas, así como atender el dolor y las necesidades de la población más vulnerable.

SENADOR HÉCTOR VASCONCELOS; SENADORES GESTIONAN REUNIÓN CON CONGRESISTAS DE EU PARA HABLAR DE LA RELACIÓN BILATERAL

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, dio a conocer que senadores de diversos Grupos Parlamentarios plantearon a la Secretaría de Relaciones Exteriores integrar una comisión legislativa para realizar a la brevedad una visita a Washington, Estados Unidos, y sostener una reunión de trabajo con sus homólogos congresistas republicanos y demócratas, para aclarar dudas sobre las acciones de México contra la delincuencia organizada. El legislador reveló que ha estado en contacto con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, quien nos está ya preparando una agenda para un pequeño grupo de senadores. La idea es ir a exponer, frente a frente, nuestro punto de vista sobre la postura de México a todos estos temas. La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, que preside la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, sostuvo una reunión con Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE. El senador José Narro Céspedes, de Morena, propuso que ante los señalamientos contra México de parte de los congresistas norteamericanos, sería muy importante una visita de los legisladores mexicanos al Capitolio de Estados Unidos. Señaló que esa propuesta la había comentado con el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y también con la senadora Cruz Blackledge, porque debemos aprovechar que varios senadores Republicanos son amigos de México, igual que un grupo importante de demócratas para tratar ese y otros temas. El proceso electoral en Estados Unidos apenas está comenzando y si no paramos ese tema con tiempo, cuidado y con un buen procedimiento, esto se puede ir incrementando. Por su parte, Roberto Velasco Álvarez se comprometió a transmitir esta sugerencia al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como parte del trabajo que realizan en coadyuvancia con el Senado de la República, además de impulsar una política exterior que refleje la unidad en nuestro país.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SANTIAGO CREEL; ABSOLUTAMENTE EN CONTRA DE CUALQUIER INTERVENCIÓN EN NUESTRO PAÍS. LA SOBERANÍA DE MÉXICO DEBE RESPETARSE

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirmó que las relaciones de México con Estados Unidos están cada vez más tensas por los desacuerdos en el combate al crimen organizado. ​Manifestó que existe una responsabilidad binacional sobre este tema, pero también es una competencia continental, por lo que son inconvenientes los ataques entre el Presidente de la República y congresistas estadounidenses. Por supuesto que estoy en contra de cualquier intervención en nuestro país de cualquier forma, en cualquier circunstancia y por cualquier gente. No puede haber intervención y la soberanía de México debe respetarse. ​Insistió en que de nada sirve ese nivel de diálogo e insultos, porque no es la posición que debe tener un Jefe del Estado mexicano ni el de un representante del congreso norteamericano. Basta ya de tonterías, basta ya de insultos, descalificaciones, así no se arreglan los problemas. Creel Miranda afirmó que está en contra de cualquier intervención extranjera en México y que la soberanía del país se debe de respetar; a la par, dijo, se debe entender que el problema del crimen organizado es transnacional. El diputado presidente resaltó que mientras en Estados Unidos hay 100 mil muertes al año por sobredosis de fentanilo, aquí se han registrado más de 150 mil muertes violentas en lo que va de la actual administración y lo que no podemos permitir es que esto se trate como una pelea en un callejón. El legislador dijo que propuso que México y Estados Unidos convoquen a una conferencia continental para abordar el problema del crimen organizado, ya que afecta a las dos naciones y tiene como saldo cientos de miles de muertes. ​Con respecto a la iniciativa de reforma al artículo 33 constitucional para garantizar a los extranjeros el derecho a la libre manifestación e intervenir en asuntos políticos, Creel Miranda consideró que no debe variar el alcance actual de la Constitución que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos del país. Estoy absolutamente en contra de ello. Va en contra de toda nuestra tradición constitucional, pero, además, va en contra de toda la tradición constitucionalista en el mundo.

DIPUTADO IGNACIO MIER; REUNIÓN DE TRABAJO DE JUCOPO CON EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN FUE MUY PRODUCTIVA, DE DIÁLOGO REPUBLICANO, FRATERNAL, DIRECTO Y SIN NINGUNA SIMULACIÓN

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco (Morena), afirmó que la reunión de trabajo que sostuvo la Junta con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue muy productiva, de diálogo republicano, fraternal, directo y sin ninguna simulación. Acompañado del funcionario del Gobierno Federal, indicó que dicha reunión es parte de una serie de encuentros que tendrá la Jucopo con los otros poderes, especialmente con el Ejecutivo, pero también con el Judicial. López Hernández sostuvo que fue un ejercicio de intercambio de opiniones con los representantes de todas las fracciones que coexisten ahora en la Cámara de Diputados. Destacó que revisaron el estatus del contenido de las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado a San Lázaro, entre ellas, la reforma al artículo 33 de la Constitución Política, de la cual, aseguró, hay la intención de construir un consenso. Detalló que el espíritu de dicha reforma constitucional es que haya pleno respeto en el territorio nacional a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, tanto de quienes son mexicanos por nacimiento y de los extranjeros que vienen al país, a fin de que nunca más haya un perseguido, expulsión o el inicio del procedimiento. Dijo que abordaron el tema de la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos y que acordaron mantener con mayor facilidad estas comunicaciones. López Hernández comentó que escuchó las inquietudes de las y los diputados respecto de algunas iniciativas, como la reforma constitucional para reducir la edad para la elección de las y los diputados federales, que pasaría de 21 a 18 años, así como la de penalizar que el crimen organizado intervenga en procesos electorales, las cuales van por consenso. Mier Velazco, en otro tema, aseveró que la marcha a la que convocó el Ejecutivo Federal, el próximo sábado 18 de marzo, en el marco de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, al Zócalo capitalino tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento, con la expresión viva de nuestro movimiento y no hacerlo sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen, y claro que vamos a asistir. Mencionó que varias diputadas y diputados van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes, y con ello algunos de los compañeros que quieren venir y que solidariamente apoyan su traslado las y los diputados. A su vez, López Hernández explicó que la marcha es un acto cívico en conmemoración de un aniversario más de la Expropiación Petrolera, que es uno de los momentos cumbres en la historia nacional. Sobre las acciones de inconstitucionalidad que se han anunciado en contra de la reforma electoral, denominada “Plan B”, por parte de la oposición y de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), López Hernández dijo que estarán atentos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si hay o no constitucionalidad. Nosotros creemos que sí la tiene. Sobre si hay conflicto de interés en perfiles muy cercanos a la 4T que podrían ser consejeros del INE, el funcionario opinó que no hay tal, ya que cualquier ciudadano o ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos legalmente y constitucionalmente establecidos puede participar en la posibilidad de serlo.

CANCILLER MARCELO EBRARD; GOBIERNO DE MÉXICO RECIBE CON SIMPATÍA LA NOTICIA DEL PRESIDENTE BIDEN SOBRE NUEVAS ACCIONES PARA REDUCIR LA VIOLENCIA ARMADA EN SU PAÍS

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informo que el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, da la bienvenida y recibe con simpatía el anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, sobre nuevas acciones para reducir la violencia armada y para mantener seguras a las comunidades en ese país. El Gobierno de México reconoce la decisión del presidente Joe Biden de incrementar revisiones de antecedentes no penales para las personas que deseen adquirir armas, difundir información sobre aquellos vendedores de armas de fuego que violen la ley, así como analizar la manera en que la industria de las armas promueve sus productos al mercado civil haciendo alusión a actividades militares. Con una frontera terrestre de más de tres mil kilómetros y una población de origen mexicano en Estados Unidos de cerca de 34 millones de personas, las acciones que tome el Gobierno de ese país para evitar que armas de fuego caigan en manos de delincuentes tendrán un efecto profundamente positivo en ambas naciones. El Gobierno de México reitera su compromiso con acciones a nivel regional para evitar que las armas de fuego empoderen a los delincuentes y, con ello, se pueda seguir actuando con eficacia en contra del crimen organizado.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; ACUERDAN JUCOPO Y SEGOB HACER UNA PAUSA PARA REFLEXIONAR SOBRE INICIATIVA DEL EJECUTIVO QUE PLANTEA EL CABOTAJE

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, informó que los líderes de las bancadas sostuvieron una excelente reunión de trabajo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en donde acordaron hacer una pausa para reflexionar sobre la iniciativa del Ejecutivo que plantea el cabotaje a aerolíneas extranjeras. El legislador priista precisó que se abordó el tema de la aplicación de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA), el impuesto cobrado por los aeropuertos a los viajeros a través de los boletos de avión, la seguridad aeroportuaria y sobre la necesidad de aumentar los destinos. Dijo que algunos diputados hablaron sobre la importancia de revisar el régimen de los aeropuertos, porque están incrementando mucho el costo de los boletos. Hablamos sobre la falta de tecnología en algunos de ellos, que hacen intromisión o son invasivos en los pasajeros y sobre la seguridad. El tema se da, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara a la Cámara de Diputados reformas a Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos para que aerolíneas extranjeras puedan cubrir destinos dentro de nuestro mismo país, una vez que lleguen a territorio nacional. Moreira Valdez dijo que la oposición pidió dialogar esta propuesta, porque en el tema de la aviación hay muchos temas. Hoy tenemos muchas ciudades que no están comunicadas, hay alto costo de los boletos, hay molestias con los aeropuertos en los ingresos, hay temas de seguridad. Asimismo señaló que también se abordaron algunas iniciativas que podrían empezarse a discutir en las próximas sesiones como la reforma al artículo 33 constitucional que deroga prohibición a extranjeros de opinar sobre asuntos políticos de México, la necesidad de quitarle anacronismos y poderlos actualizar. Así como una reforma para reducir la edad para ser diputados. Asimismo, dijo que se habló de la importancia para evitar la intervención del narcotráfico en las elecciones, iniciativa que promueve el coordinador priista. Hoy inauguramos un muy bien diálogo con la Secretaria de Gobernación que es la responsable de llevar la relación con los diputados. Fue una muy buena reunión de trabajo en muy buenos términos, con mucha cordialidad.

DIPUTADA LORENA PIÑÓN; DESIGNAN AL SEGUNDO BLOQUE DE COORDINADORES MUNICIPALES Y DISTRITALES DE ENLACE LEGISLATIVO EN VERACRUZ

La diputada Lorena Piñón Rivera y el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, llevaron a cabo en la sala “María Elena Chapa” de la Cámara de Diputados, la ceremonia para entregar nombramientos a los coordinadores de Enlace Legislativo y Vinculación Ciudadana, representantes de 30 municipios y distritos de la entidad veracruzana. En el encuentro estuvieron presentes Martín Rico Martínez y Manuel Rojas Montané, presidentes municipales de los municipios de Cuitláhuac y Saltabarranca respectivamente; la diputada María de Jesús Aguirre, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; además de Marisol Rodríguez, regidora del ayuntamiento de Maltrata. La diputada Piñón Rivera agradeció el respaldo de los diputados Rubén Moreira y Alejandro Moreno; los apoyos de mi coordinador parlamentario y mi presidente de partido para este programa han sido cruciales para ampliar esta estructura de hombres y mujeres con emoción social, que se suman para responder a las causas de sus municipios y regiones. Tengo claro que los aquí presentes, organizados por el coordinador estatal Mauricio Aguirre, compartimos la prioridad de que Veracruz sea un mejor lugar, en donde ustedes, los enlaces legislativos, sean el primer vínculo para gestionar las causas de mujeres y niños, las demandas de defensa de derechos humanos, de conservación del medio ambiente, el abasto popular y cualquier demanda popular que apele al bienestar de nuestros paisanos. Rubén Moreira enfatizó que los legisladores son abogados del pueblo y ustedes apoyarán la acción política y legislativa de la diputada Piñón, para que ella pueda interceder ante autoridades de los tres niveles de gobierno y así se resuelvan los pendientes que son del interés de los habitantes de su municipio. Lamento mucho la situación que acontece en Veracruz, porque su potencial económico es enorme con puertos, cuencas petroleras, zonas industriales, tierras excepcionales para la agricultura y la ganadería. A pesar de todas esas riquezas, hoy se la están pasando mal por la manera centralista de diseñar el presupuesto y se postergan obras que se necesitan en su entidad. Por ello, el trabajo que ustedes emprenderán será muy importante para resolver los grandes problemas de sus municipios. Yo le tengo confianza a Lorena Piñón por su trabajo, en poco tiempo se ha convertido en una de las grandes figuras femeninas y además joven del PRI en el país. Me da gusto que ustedes estén integrados en torno a su liderazgo y sepan que tendrá en todo momento mi apoyo y el de Alito Moreno para atender las demandas ciudadanas que ustedes recopilen para darle respuestas a los veracruzanos.

PILOTOS AVIADORES; DEMANDAN REFORMAS PARA REGULAR TARIFAS DE BOLETOS Y RECUPERAR LA CATEGORÍA 1, SIN PERMITIR LA ENTRADA DEL CABOTAJE

Ángel Domínguez Catzín, presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional e integrantes del sector aeronáutico, aseguraron que las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal para modificar las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, con el fin de permitir el cabotaje en el país no bajará las tarifas aéreas, ni coadyuvarán a recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea que establece la Administración Federal de los Estados Unidos (FAA), además de que resultará perjudicial para la industria y los usuarios. No obstante, señalaron que es urgente reformar 36 artículos del marco jurídico para recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea y construir entre autoridades, industria y el Poder Legislativo, una política aeronáutica de Estado que dé certidumbre jurídica de competencia y de competitividad a esta industria, pero sin el cabotaje. Si bien puede haber un interés legítimo de democratizar la industria, es decir, hacer la industria de la aviación más accesible para los mexicanos, no es a través del cabotaje. Necesitamos una política aeronáutica de Estado que dé certidumbre jurídica de competencia y de competitividad a esta industria que representa el 3.8 del PIB nacional. Domínguez Catzín insistió en que es un error pensar que los problemas técnicos de una industria tan especializada como la aviación civil se resuelven solamente por la vía política, por lo que llamó a los legisladores a resolver de fondo los problemas de este sector. El capitán Enrique Oñate Vera coincidió en que el tema del cabotaje y la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea son distintos y no deben ir en la misma iniciativa, y tampoco el cabotaje coadyuvará a que las tarifas disminuyan. Son cosas completamente distintas que no están vinculadas unas con otras y el cabotaje no es el camino para poder bajar las tarifas ni tampoco para salir de la Categoría 2, no existe en ninguna parte del mundo en donde cabotaje haya tenido existo; las implicaciones pueden ser desastrosa en temas sociales, económicos y laborales. Pidió que se analicen a profundidad estas propuestas y se tomen en cuenta las voces de todas las y los trabajadores para construir una modernización y transformación que necesita la aviación, pero no es otra vez ni de chantaje, ni de cuestiones políticas. Carmen Ortega Sandoval, presidenta de la Asociación Mexicana de Escuelas e Instituciones Aeronáuticas y Espaciales, aseveró que el ingreso de permisionarios y concesionarios extranjeros en la aviación civil pone en riesgo el mercado nacional y los empleos para los jóvenes que serán los futuros pilotos y personal técnico que hacen posible la operación aeronáutica. El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) aseguró que las reformas planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador serán aprobadas para democratizar el sector aéreo, ya que los nuevos aeropuertos deben florecer. Se comprometió a llevar sus inquietudes y propuestas que implica regular las tarifas, a su bancada, para que sean analizadas y consideradas, y de afectar los derechos e intereses de la clase trabajadora, corregir o dar una nueva salida.

DIPUTADAS ELIZABETH PÉREZ, GABRIELA SODI, DEL PRD, Y MARÍA TERESA CASTELL DE ORO, DEL PAN; LLAMAN AL SENADO A QUE CORRIJA ERROR EN DICTAMEN, QUE SUSTITUYE EL SEXO POR GÉNERO EN ACTAS DE NACIMIENTO

Las diputadas Elizabeth Pérez Valdez, Gabriela Sodi, del PRD, y María Teresa Castell De Oro Palacios, del PAN, hicieron un llamado al Senado de la República a que corrija el error que elimina el “sexo” de las personas en las actas de nacimiento, y lo la sustituye por “género”, aprobado por el Pleno de San Lázaro. Las legisladoras señalaron que con la expedición de la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, que aprobó la Cámara de Diputados, se afianza al borrado de mujeres. La Cámara de Diputados aprobó con los votos de Morena, PRI, PVEM y PT, dicha normatividad, con lo cual se faculta al Ejecutivo federal para concentrar y administrar la Base de Datos Nacional del Registro Civil, así como proponer las características mínimas que deberá contener la Base de Datos Estatal de Registro Civil. La legisladora Pérez Valdez señaló que el acta es la partida de nacimiento y en ella debe establecerse el sexo, hombre o mujer. Por tal motivo, dijo que acudirán a la Cámara de las y los Senadores para que se corrija este grave error, que es el borrado de las mujeres a través de quitar la palabra sexo. Aclaró que no está en contra de la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles que, en términos generales, puede ayudar mucho. Reconoció que cualquier persona puede modificar su identidad de género si así lo desean, están en todo su derecho, es un supuesto que ya abraza la ley y que no estamos en contra del mismo, pero en este momento se tiene que reconocer que existen dos sexos y uno de ellos es hombre y el otro mujer. La diputada Sodi Miranda explicó que el género es una construcción social y el sexo es un aspecto biológico. Señaló que la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene todos los derechos proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política. Y hoy han borrado esto y han hecho a un lado la convención. Somos testigos de que la palabra hombre y mujer desaparece de las actas del registro, hoy somos testigos del borrado de mujeres, de que la parte biológica desaparece, de que los cromosomas XX y XY desaparecen de las actas. Han decidido borrar a las mujeres y proclamar el sexo fuera de todos los registros y dejar el género. La legisladora Castell De Oro Palacios sostuvo que es la biología del ser humano, no podemos estar solamente pensando en lo que tengo ganas de ser. Acaban de hacer borrado de mujeres, quitaron la palabra sexo del acta de nacimiento, y eso es algo que no podemos permitir, le pedimos al Senado la intervención para que detenga esto que está rebasando a la sociedad mexicana. Consideró que ya hay graves problemas con las infancias trans. Y hoy, nuevamente, aquí en la Cámara, donde debemos estar representadas los hombres y las mujeres, se borra a la mujer y se quita la palabra sexo del acta de nacimiento; esto es un ataque constante a la mujer, es odio a la mujer y debemos detenerlo.

JOE BIDEN; RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS INVESTIGA CÓMO SUPERVISÓ AL SILLICON VALLEY BANK

El presidente Joe Biden, señalo que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció que está investigando su gestión y supervisión del Silicon Valley Bank a raíz de su debacle, y publicará un informe con sus conclusiones el próximo 1 de mayo. El vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, dijo: Debemos ser humildes, y llevar a cabo un análisis cuidadoso y exhaustivo sobre cómo hemos supervisado y regulado a este banco, y qué deberíamos aprender de esta experiencia.

UNION EUROPEA; LANZA REFORMA DEL MERCADO ELÉCTRICO PARA LA ERA DE LAS RENOVABLES

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, informo que la Comisión Europea presentó su propuesta para adaptar el mercado eléctrico de la UE a la era de las renovables, con el objetivo de abaratar la energía, evitar picos de volatilidad y ganar competitividad en la carrera tecnológica global hacia una economía descarbonizada. El diseño actual, ha proporcionado un mercado eficiente y bien integrado durante muchas décadas, pero las estrecheces globales de suministro y la manipulación de Rusia de nuestros mercados energéticos ha hecho que muchos consumidores afronten incrementos masivos en sus facturas. El mercado eléctrico de la UE empezó a liberalizarse e integrarse en 1996 y, al calor de las crisis de precios del gas de 2022 y su contagio a los precios de la luz, será sometido a un nuevo ajuste de calado para afrontar las próximas décadas, en el que la electricidad ganará peso en el sistema productivo frente a los combustibles fósiles.

