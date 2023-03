Una estudiante de secundaria en Oaxaca denunció discriminación “por no vestirse de niña”. En una carta dirigida a distintas autoridades, la menor pidió “ayuda urgente” para ingresar a clases en la escuela telesecundaria José Vasconcelos.

Paola usa el uniforme de la escuela, pero, las mujeres de la comunidad se oponen a que este sea la playera y el pantalón que usan los niños, porque “debe vestirse como niña”. “Es el reglamento”, reclaman.

De acuerdo con el artículo 146 de la Ley General de Educación, ninguna escuela, ni pública ni privada, puede condicionar la entrega al alumnado por falta de uniforme, o en su caso, por la preferencia, en este caso, de pantalón.

El pasado 23 de enero, relata Paola, le dijeron que no podía seguir estudiando si no usaba el uniforme femenino “y ya no me dejaron entrar”.

Un juez dio la orden para que le permitieran el acceso a la escuela, por eso se presentó el pasado 6 de marzo.

Sin embargo, llegó vestida con uniforme de pantalón y playera, lo cual alteró a las mujeres e incluso docentes de la escuela.

Este es un caso de extrema intolerancia:

Padres y madres de familia suspendieron clases en una telesecundaria de Tututepec, inconformes porque Paola no viste uniforme de niña. Aunque consiguió un amparo para recibir clases, físicamente se opusieron a su ingreso. pic.twitter.com/C7bwfDXp3F — Quadratín Oaxaca (@Quadratinoaxaca) March 15, 2023

“El viernes 10 de marzo, el comité de padres de familia y otras personas me taparon el paso para entrar a mi escuela, y me jalaron para que yo no pasara”, relató en una carta.

“Cuando al fin logré entrar a la escuela con la ayuda de mi mamá, suspendieron clases para todos los niños, cerraron la escuela y los adultos presentes se reunieron para tratar mi caso y en esa reunión dijeron que en una asamblea del pueblo van a decidir si puedo usar el uniforme que usan los niños o si debo usar la falda para poder ingresar a la escuela”.

Paola pidió ayuda a organismos, autoridades y consideró que no es posible que hagan una asamblea para decidir cómo debe vestirse.

“Me siento muy triste de que me estén tratando así solo porque yo no quiero usar el uniforme que usan las niñas, yo me siento más cómoda y más segura con el uniforme que usan los niños, y no me gusta que les hayan dicho a todos los padres de mi escuela mis cosas íntimas. No quiero que hagan una reunión del pueblo para que todos se enteren de mi situación y que esas personas decidan cómo debo vestirme”.

Su madre acudió a la Cámara de Diputados y también están pidiendo que respeten a la menor, a quien le han causado un daño psicológico y perjuicio a su educación, ya que no hay razón para que le impidan estudiar en la telesecundaria.