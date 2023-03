Los sueños son fundamentales en la carrera de cualquier artista, pues sirven como una motivación para alcanzarlos, lo importante es llegar a ellos y disfrutar el camino, aprender y nunca dejar de soñar, asegura el cantante colombiano Manuel Turizo.

El jóven intérprete de 23 años, está próximo a una serie de presentaciones a lo largo del país con las que dice, cumplirá uno de sus sueños.

“Cuando supe que estaría en el Auditorio Nacional sentí en parte un sueño realizado porque es de esos escenarios que no piensas que vas a pisar en algún momento, porque ves cómo los artistas grandes que te gustan y que admiras están ahí, simplemente se ve inalcanzable y de inmediato pensé que las cosas son posibles y ahora pienso en un Estadio Azteca”, declaró Turizo en conferencia de prensa.

Además del Coloso de Reforma, Manuel tiene planeado visitar otras ciudades como Guadalajara, Querétaro, Torreón, Monterrey, entre otras, que en total suman nueve presentaciones de su 2000 Tour, el cual da muestra de su evolución como compositor.

“Generalmente se suele encasillar a los cantantes en un solo género, estoy consciente de que empecé haciendo lo que es conocido como pop urbano porque era lo que me gustaba en ese momento, posteriormente empecé a experimentar, a escuchar mucha música diferente y también a hacerla, por eso es que no me quedé estancado, hoy creo que afortunadamente es algo que me gusta de la industria musical, que la versatilidad sea reconocida”, destacó el intérprete.

Sin embargo, no está del todo contento con algunas cosas que la música actual busca.

“No soy tan entusiasta de las colaboraciones y no voy a mentir con que me gusta y me he emocionado con algunos que me ha tocado ver, pero en mi caso particular, no me gusta tanto hacerlos porque creo que a fin de cuentas hay un poco de uno como intérprete que se va en esos duetos y a mí me gusta entregarme por completo en las canciones.

“Colaboro mucho con mi equipo que también es muy exitoso y eso es suficiente para casi cualquier tema. En este último álbum recurrí a tres colaboraciones porque sentí que podía dar lo que me gusta con esas personas”, continuó.

Uno de los duetos mencionados es la canción El Merengue, el cual se trata de una colaboración con el productor musical y DJ estadounidense Marshmello, la cual ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones en Spotify a escasos 12 días de haberse publicado.

“Creo que el que las canciones se hagan virales es de alguna manera independiente al éxito porque no siempre las canciones que se convierten en grandes éxitos, necesariamente fueron virales, ésto último es algo que yo creo que no se puede presionar porque si a la gente le gusta, ellos se encargarán de darle el éxito que creen que merezca”, destacó.

“Yo por mi parte, continuaré haciendo lo que me toca, tratar de llevar lo que me gusta y creo que le puede gustar a mis seguidores desde el corazón, jamás he pensado ni pensaría en que un productor me de una canción que me guste ya hecho y trabajar sobre ello. Si hay personas a las que les gusta trabajar así, es válido, pero no es mi caso”, concluyó Turizo.

LEG