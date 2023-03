Epic Games la empresa responsable del videojuego Fortnite recibió una multa por 245 millones de dólares por autoridades de Estados Unidos.

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC por sus siglas), realizó una multa de 245 millones de dólares contra la empresa de videojuegos Epic Games tras permitir que menores acumulen cargos sin que un adulto lo apruebe.

Asimismo, también la dependencia denuncia que el diseño de los videojuegos está hecho a manera de que los jugadores realicen “compras no deseadas” con dinero real.

Además, mencionan que la combinación de controles puede ser “confusa, contraintuitiva e inconsistente”, razón que también arremete con jugadores de “todas las edades” para realizar compras sin el consentimiento de un tutor o adulto presente.

La FCT señala que Epic Games también realiza bloqueo a cuentas que reclamen algún cobro no deseado o que no reconozcan.

La dependencia gubernamental se comprometió con los jugadores activos de Epic Games, que la multa será impuesta además de una prohibición para seguir realizando dichas prácticas.

Finalmente, mencionan que la multa será utilizada para reembolsar a algunos usuarios afectados dinero de cargos no reconocidos y compras realizadas por menores de edad.

FTC finalizes order requiring Fortnite maker Epic Games to pay $245 million for tricking users into making unwanted charges. FTC will use the money to provide refunds to consumers: https://t.co/Mp7JJyRk7y

— FTC (@FTC) March 14, 2023