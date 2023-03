El gato salvaje fue rescatado en un vecindario de Cincinnati en el estado de Ohio, Estados Unidos (EU); el felino dio positivo a drogas en exámenes toxicológicos.

El animal rescatado fue identificado como un gato salvaje, serval africano que es una especie ilegal en Ohio, Estados Unidos. El ejemplar fue tratado por rescatistas que al hacerle un examen toxicológico presentó positivo a cocaína.

El gato fue nombrado como Amiry y se convirtió en tendencia por internautas tras ser comparado con la película “Cocaine Bear”, que se estrenó recientemente y cuenta la historia de un oso que fallece cerca de una bolsa de viaje y cocaína.

El felino intentó escapar luego de que supuesto dueño fuera detenido por el Departamento de Policía de Cincinnati; el serval terminó arriba de un árbol y vecinos dieron alerta al control y refugio de animales Cincinnati Animal CARE.

El refugio detectó que el serval había consumido cocaína luego de haberle aplicado un filtro común, en el que consta realizarle a los animales un examen toxicológico tras varios casos de animales exóticos que han consumido drogas de alguna forma.

Posteriormente, el dueño cedió los derechos de Amiry para ser llevado al zoológico de Cincinnati, para darle seguimiento y tratar una pata que tenía rota.

CAC's Official Statement regarding Amiry, the serval cat that is being sensationally referred to as "Cocaine Cat": https://t.co/LGS2k1sOQb #cocainecat pic.twitter.com/lTpSaPVEj9

— Cincinnati Animal CARE (@CincyAnimalCARE) March 9, 2023