La primera temporada de The Last Of Us llegó a su fin, despertando una ligera confusión entre espectadores que discuten la autenticidad de la jirafa vista en uno de sus capítulos.

Se trata del capítulo nueve en la serie, en el que se recrea la escena del videojuego donde Ellie alimenta a una jirafa desde la parte alta al interior de un edificio.

El uso de imágenes generadas por computadora (CGI) para recrear el paisaje generó confusión entre algunos televidentes, quienes rápidamente cuestionaron la autenticidad del animal.

Ante la duda de espectadores, se aclaró que el animal en pantalla corresponde a una jirafa real, llamada “Nabu”. Un ejemplar del zoológico de Calgary, en Canadá, donde se rodó la escena.

En redes sociales circulan fotografías del reparto junto a la jirafa en el set de grabación, en las que Pedro Pascal y Bella Ramsey interactuar con el animal.

En una entrevista, el diseñador de producción de The Last of Us, John Paino, reconoció su intención inicial de crear una jirafa con CGI, aunque finalmente se utilizó un ejemplar real para fines prácticos de producción.

¿A ti qué te pareció, fuiste parte de los espectadores que pensó ver una jirafa falsa o real?

BTS Pedro Pascal and Bella Ramsey with the giraffe. The scene itself was a combination of a VFX stage, scenery and location shoot with real giraffes from the Calgary Zoo being used.#TheLastOfUs pic.twitter.com/fXpgZtllam — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) March 14, 2023

