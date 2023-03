El presidente Andrés Manuel López Obrador, señalo que México es el país más seguro para viajar que Estados Unidos, esto después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitiera alertas a estadounidenses para no visitar algunas ciudades de México. Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá, ellos están bien informados. López Obrador se refirió así a las alertas que hace el Departamento de Estado estadounidense sobre no viajar a seis estados de la república, especialmente luego del secuestro de cuatro estadounidenses, en el que fallecieron dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas. López Obrador negó que México sea un país inseguro e, incluso, dijo que en estos años más estadounidenses están llegando a vivir a la Ciudad de México. Enfatizo que es un doble discurso. Afirmó, que las alertas son una campaña en contra de México y acusó a los políticos conservadores de Estados Unidos de no querer que se siga transformando el país. Esos políticos conservadores dominan. La mayor parte de los medios de información en Estados Unidos están al servicio de los grupos de intereses creados en ese país, están bajo el dominio de grupos económicos y políticos. Señaló que estas advertencias de no viajar a México es un asunto politiquero y aseguró que lo que quieren crear es una percepción de inseguridad para decir no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA ALEJANDRO ARMENTA; FRENAR INICIATIVAS QUE PROPONEN INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, hizo un llamado para frenar las iniciativas que plantean la intervención del Ejército de Estados Unidos en México, con el pretexto de combatir al crimen organizado y el tráfico de fentanilo, que en días pasados propusieron los congresistas estadounidenses Dan Crenshaw y Mike Waltz. Precisó que la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la adecuada, porque se debe atacar el problema de fondo, por lo que dijo que es más importante frenar las complicidades y los intereses privados que representan los congresistas en la industria armamentista. Armenta destacó que cada año ingresan a México 200 mil armas de manera ilegal de Estados Unidos, y en los últimos cinco años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las aduanas mexicanas incautaron 22 mil 345 armas y 2.8 millones de municiones; además, se detuvo a 857 personas por tráfico de armas. Comentó que desde el Senado de la República insistirá en reforzar la diplomacia bilateral y que se reconozca el combate frontal que el presidente López Obrador realiza en la lucha contra el narcotráfico.

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SANTIAGO CREEL; PRESENTA SUS CONDOLENCIAS A FAMILIARES DEL ACTOR IGNACIO LÓPEZ TARSO

El diputado Santiago Creel Miranda presentó las condolencias de la Cámara de Diputados a los familiares y amigos de Don Ignacio López Tarso, durante el homenaje que se le rindió al primerísimo actor en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara montó una guardia de honor ante el féretro de López Tarso. Creel Miranda exaltó la brillante trayectoria actoral de López Tarso y expresó su admiración personal por la obra que durante décadas realizó. Adelantó que en la sesión ordinaria de hoy martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro el Pleno seguramente le dedicará a López Tarso un minuto de aplausos y las expresiones de los legisladores que así deseen hacerlo.

SENADOR RICARDO MONREAL; PARLAMENTO UNIVERSITARIO IBERO-SENADO”

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, encabezó la inauguración del “Parlamento Universitario IBERO-SENADO”, ejercicio en el que jóvenes universitarios simularon una Sesión en el Pleno con el objetivo de conocer el proceso legislativo y adentrarse en la vida parlamentaria. El legislador afirmo que los jóvenes están llamados a enfrentar los grandes desafíos del México moderno, por lo que requieren capacitación constante, participar en los asuntos públicos y dejar de lado la indiferencia y apatía. Monreal dijo que confía en que este tipo de ejercicios motive a las y los jóvenes a participar en los asuntos públicos que son indispensables, además de que dejen de lado la indiferencia y la apatía. Recomendó a las y los jóvenes que no dejen de luchar y de soñar, pues son el relevo de la generación que está de salida, ya que todo se puede lograr, no hay obstáculo que uno no pueda derribar. Subrayó que las nuevas generaciones deberán enfrentar los asuntos que las y los políticos no pudieron atender, como el tema medioambiental, la seguridad pública, la biotecnología, la robótica, el comercio global, el tráfico de armas y drogas. Son retos formidables que nosotros no atendimos integralmente, pero que nos está llegando el reclamo y, lamentable, la destrucción, por eso a mí me interesa mucho este tipo de ejercicios. Les pidió que no simulen ni finjan lo que no son, de que se comprometan con la gente, pues es lo que nuestro país necesita. México atraviesa por momentos complejos, por lo que deben aferrarse a defender sus principios y en lo que creen; no negocien con sus principios y sus creencias, defiéndanlos. Monreal Ávila dijo que confía en que este tipo de ejercicios motive a las y los jóvenes a participar en los asuntos públicos que son indispensables, además de que dejen de lado la indiferencia y la apatía. Agregó que cree en los jóvenes, por lo que si no se les da su lugar y comienzan a enseñarles, no gobernarán de buena manera; ustedes son los llamados a enfrentar los grandes desafíos del México moderno, desde ahora quiero que se sientan con esa responsabilidad. Finalmente, tomó la protesta de las y los integrantes del Parlamento Juvenil, y les entregó un reconocimiento por su visita y participación en este ejercicio. Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana, consideró que este acercamiento de estudiantes con el Senado nutre la cultura del diálogo, el entendimiento, el reconocimiento de la pluralidad, de las diferencias y conflictos, que en su conjunto son signos definitorios de la vida en sociedad.

CANCILLER MARCELO EBRARD; PIDE DEBATES Y QUE SE EMITA CONVOCATORIA

El canciller Marcelo Ebrard, comenzó a meter presión al proceso interno de Morena para seleccionar al candidato: el canciller pidió a la dirigencia nacional del partido, que encabeza Mario Delgado, que emita la convocatoria y las reglas para los interesados en convertirse en el remplazo del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sexenio 2024-2030. El secretario pidió que ya se emita la convocatoria para que los mexicanos comiencen a informarse sobre este proceso, aunque la dirigencia nacional ha anunciado que será en junio próximo cuando ésta se publique. El presidente ha dicho que el pueblo determine quién va a seguir adelante, que no sea el partido, que sea la gente. Por ello, estamos urgiendo a Morena que saque la convocatoria porque el pueblo no sabe; que el pueblo determine, el pueblo debe decidir qué va a pasar. Ebrard es uno de los tres aspirantes mejor posicionados en las encuestas que miden las preferencias rumbo al 2024. De acuerdo con un ejercicio realizado por El Financiero, el canciller goza del 22% de las preferencias para ser el candidato de Morena, mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de un 28%. A diferencia de otras corcholatas, Ebrard ha hecho varias peticiones a la dirigencia de Morena, entre ellas, que organice debates entre los interesados en la candidatura, que se garantice piso parejo y que renuncien a sus cargos para buscar la postulación. Marcelo Ebrard ha asegurado que está preparado para encabezar el movimiento que inició el presidente López Obrador. Por nosotros hablan los hechos, yo no me la paso pintando bardas ni espectaculares; no es que no me gusten las bardas, no andamos gastando dinero porque no tenemos. A diferencia de sus correligionarios Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, la construcción de la candidatura del canciller no está fincada en la pinta de bardas y en visitas a los estados, sino en redes sociales y en tejer estructuras a nivel local que le permitan ganar las encuestas que realizará el partido en los próximos meses. Una de sus fortalezas es que el canciller ha trabajado con López Obrador desde 2006.

MARIO DELGADO; EXIGE A CÓRDOVA INFORMAR CIFRA DE SU LIQUIDACIÓN

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se lanzó nuevamente en contra de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), para exigirle que revelara la cantidad de dinero que recibirá como finiquito después de que abandone el cargo que ostenta al frente del instituto electoral. El dirigente de Morena reiteró que Córdova busca esconder la cantidad de dinero que recibirá después de dejar de ser el presidente consejero del INE, e insistió que la población mexicana está en su derecho de saber cuánto recibirá. Delgado lanzó una consigna que dice “Lorenzo, no te hagas Lorenzo”. Faltan 22 días para que Lorenzo Córdova deje de ser consejero del INE, y sigue escondiendo la cifra, el cochinito que se va a llevar como finiquito, o como liquidación. Dinero que es del pueblo de México, y que el pueblo de México tiene derecho de conocer. Por eso, nuevamente, exigimos que se haga pública esa cifra, y que se informe. Sobre las exigencias de Delgado y otros simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación 4T, referente a la cantidad de dinero que recibirán los consejeros electorales que terminarán su gestión el próximo 3 de abril del 2023, el mismo Lorenzo Córdova, así como Ciro Murayama, les han respondido a los morenistas. Córdova Vianello les pidió a los simpatizantes de la 4T que no coman ansias sobre este tema, pues les recordó que, quienes estén interesados, podrán consultar dicha cantidad en los portales de transparencia del INE. Ciro Murayama, consejero del INE, respondió a los constantes cuestionamientos de los representantes y dirigentes de Morena sobre la cantidad que recibirán él y Lorenzo Córdova como finiquito. Murayama solo les comentó que, si de verdad quisieran saber cuánto recibirán, solamente tendrían que utilizar las matemáticas para resolver tan fuerte duda. Le voy a decir cuánto vamos a llevarnos. Tres meses y 20 días por año, multiplique el monto del salario por tres, y luego 20 días por nueve, y súmele, ahí está la respuesta.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; DERECHO A SER BUSCADO DEBE ESTAR EN LA CONSTITUCIÓN

El diputado Rubén Moreira Valdez, en su participación en el conversatorio “Los derechos humanos en el contexto de las personas desaparecidas”, efectuado en el Congreso de Jalisco, afirmo que para el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el derecho a ser buscado debe estar en la Constitución. El legislador señaló que es urgente y necesario recuperar la paz; que los gobernadores realicen su tarea para enfrentar la inseguridad, para que den resultados en la búsqueda de esos hijos, amigos, hermanos que no están y se encuentran en esa condición. Expresó que el tener personas desaparecidas es una tragedia que tristemente se vuelve invisible, algo a lo que el país se está acostumbrando, y no debe ser así, porque no es algo normal. Refirió que Jalisco reporta más de 15 mil personas desaparecidas y, según el Inegi, Guadalajara es una de las ciudades más inseguras de México. Moreira Valdez insistió en que para avanzar ante esta tragedia los gobiernos estatales deben estar en constante diálogo y apertura con los que sufren esta terrible situación, sobre todo cuando las cifras oficiales que se reportan no reflejan la realidad. Comentó que familiares de personas desaparecidas, presentes en el evento, se quejaron de la falta de atención en Jalisco e incluso señalaron falta de interés por parte del Gobierno del Estado. El legislador federal instó a los familiares a exigir una relación directa y permanente con la autoridad. Les dijo que es importante que ellos participen en la supervisión de los trabajos que se realizan para encontrar a sus seres queridos. Recordó que entre las acciones que, como gobernador de Coahuila, llevó a cabo para lograr la paz, estuvo el combate directo a las bandas delictivas; pero también el acercamiento con los colectivos y familiares de quienes están en búsqueda de ciudadanos en esa condición.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA CHÁZARO; CIUDADANÍA EXIGE QUE PAN, PRI Y PRD SE MANTENGAN JUNTOS RUMBO A ELECCIONES DE 2024

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, afirmó que la ciudadanía exige que el PAN, PRI y PRD se mantengan juntos en la alianza “Va por México” rumbo a las elecciones de 2024. Esta alianza es exigencia de la ciudadanía, y es menester ir juntos como oposición en el 2024 para frenar los intentos de dictadura a los que nos quiere llevar el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Emplazó a las dirigencias y simpatizantes de la coalición “Va Por México” a presentar un método claro, abierto, democrático y participativo, que contraste claramente con el de las corcholatas que competirán por la Presidencia de la República y el gobierno de la Ciudad de México. Llamó a la dirigencia del partido MC a sumarse a “Va Por México” y no sigan haciendo el trabajo de esquiroles para el gobierno y para Morena. Dividir a la oposición es darle votos a Morena. No han presentado candidaturas en el Estado de México y Coahuila. Esos votos, seguramente, vendrán a nuestra coalición; pero basta ya de pretender, por un interés mezquino partidario, dividir el voto de la oposición. Sostuvo que el frente opositor ciudadano no tiene corcholatas; ¡Aquí habemos hombres y mujeres libres que, de frente, decimos: queremos participar en un proceso democrático, y para ir con quien esté mejor posicionado y pueda ganar la capital del país para regresarla al lugar que siempre había tenido y merece tener. Si me favoreciera la posibilidad de encabezar este esfuerzo lo haré decidido; pero si es otro u otra quien lo deba encabezar, desde ahora y con la misma claridad, les digo: contará con mi apoyo total y decidido. Hizo un reconocimiento al bloque legislativo de “Va por México”, por haberse opuesto y vencido los intentos de reformas constitucionales como la eléctrica y la reforma electoral, y ahora estamos echando abajo el Plan B electoral. Espinosa Cházaro exhortó a la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mantenerse firme y valiente, hacer valer la Constitución, y echar abajo el Plan B presidencial. Confiamos en la Corte; confiamos en usted, ministra presidenta.

DIPUTADA ANA KARINA ROJO; INHIBIR TRÁFICO ILEGAL DE OBRAS DE ARTE, DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LAVADO DE DINERO

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) propuso reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de ajustar los mínimos y máximos de penas corporales de todos los tipos penales contemplados, ponderando aquellos que lesionan más el patrimonio cultural; el objetivo es inhibir tráfico ilegal de obras de arte, directamente relacionado con lavado de dinero. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, una de las actividades que está directamente relacionada con el lavado de dinero, en el país, es el tráfico ilegal de obras de arte, principalmente de piezas prehispánicas. Señalo que nuestro país se ubica en el sexto lugar, a nivel mundial, con más bienes culturales, con 35 inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; ante esta situación, México es más propenso a sufrir el robo y tráfico de piezas arqueológicas, por parte de la delincuencia organizada. Asimismo, se busca cambiar en este marco legal el concepto de salario mínimo para incluir el de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es el indicado para estimar los montos de las sanciones. Aunque no existen cifras precisas, el saqueo y venta de piezas arqueológicas es una actividad desarrollada en mercados negros de todo el mundo, se estima que el tráfico de bienes históricos y culturales es una actividad criminal cuyo aparato económico está sólo por debajo del comercio ilegal de armas y drogas. Resaltó que la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, recuperó en el 2019 una importante suma de piezas arqueológicas e históricas que fueron incautadas en el extranjero; no obstante, aún existen miles sin recuperar. De ahí la importancia de elevar las penas y multas, para tratar de inhibir estas prácticas.

GUSTAVO DE HOYOS; VA CON LA COALICIÓN “VA POR MÉXICO”, BUSCARÁ CANDIDATURA PRESIDENCIAL

El empresario y ex presidente de la COPARMEX Gustavo de Hoyos manifestó públicamente sus aspiraciones para ser el candidato presidencial por la Coalición “Va por México”, conformada por el PAN, PRI y PRD. Dijo; absolutamente cierto, que busco la candidatura presidencial. A partir del día de hoy estoy anunciando que inicio el camino para construir una propuesta desde la sociedad civil para encabezar el esfuerzo de la oposición, que permita a México tener una alternancia en 2024. Señaló que está convencido de dar un paso adelante y listo para buscar la candidatura presidencial: voy a tratar de construir un acuerdo entre los partidos políticos de oposición, pero sobre todo de cara a la ciudadanía. Voy a ser quien encabece la propuesta ciudadana que se ha manifestado las últimas semanas en las calles, y estoy convencido que esta es la hora de los ciudadanos. Los políticos de siempre nos han fallado.

ESTADOS UNIDOS; LA QUIEBRA DE DOS BANCOS ORIGINAN TEMOR FINANCIERO

El presidente Joe Biden ofreció un mensaje en la Casa Blanca, debido a que las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank han originado temor financiero en Estados Unidos. Joe Biden, afirma que tomará acciones y, asegura, que el sistema bancario es seguro. Dijo que las pequeñas empresas pueden respirar tranquilas e, insistió, que podrán pagar a sus trabajadores. Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar más tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y pagar sus facturas. Las acciones de la Administración Biden se enfatizan en respaldar los fondos de los depositantes de ambos bancos, para que los contribuyentes no se vean afectados, además de responsabilizar a los quienes provocaron las quiebras. Joe Biden dijo que durante el gobierno de Barack Obama, cuando ocurrió la crisis de 2008, se implementó la Ley Dodd-Frank, para intentar que se repitieran esos errores financieros, pero acusó al ex presidente Donald Trump de cancelar algunas regulaciones. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que fortalezcan las reglas para los bancos, para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria vuelva a ocurrir. Destacó que los inversores de esos bancos no serán protegidos por el gobierno. Son varios los sectores y empresas preocupadas ante el cierre de los bancos, por ejemplo en Silicon Valley Bank se incluye Vox Media; mientras Signature Bank, que se ubica en Nueva York, es conocido por transacciones con criptomonedas y el manejo de inversiones inmobiliarias.

GUSTAVO PETRO; GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC ESTABLECERÁN UNA MESA DE CONVERSACIONES DE PAZ

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las antiguas FARC, establecerán una mesa de conversaciones de paz luego de que la Fiscalía anunciara que se levantaron las órdenes de captura contra 19 miembros de ese grupo. Comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central.

