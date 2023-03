Expertas en materia de violencia político-electoral con perspectiva de género coincidieron en que el Plan B de la Reforma Electoral, impulsado en esta administración y recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), significan un retroceso en cuanto a los espacios ocupados por mujeres en posiciones de decisión pública.

Paula Soto Maldonado, Directora Ejecutiva de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de Mujeres, externó su preocupación “respecto del posible retroceso que puede representar el Plan B para los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres que tanto nos ha costado conseguir”, este lunes, durante el Foro Protección Integral de los Derechos Humanos Político-Electorales de las Mujeres.

Te podría interesar: El Plan B tiene primer tropiezo

Asimismo, la Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel de la Cruz, señaló que, aunque hay retos que no han dejado que se alcance la paridad de género completamente, es un principio constitucional “que ya está marcado ahí en nuestra norma Suprema y, sin embargo, todavía en las normas secundarias se busca cómo darle la vuelta”.

Del Ángel detalló que pareciera que el principio de paridad no se trastoca en el Plan B, no obstante, “en realidad es que el hecho per se no se toca, lo que se hace es que se permite a los partidos políticos regresar a lo que teníamos hace unas décadas de ‘Si quieres y si se puede, si no, pues no pasa nada, porque no se pudo’.

“Entonces, eso dejarlo muy claro, porque a lo mejor, si lo buscamos en la en la propuesta, perdón en la Reforma Electoral recién publicada, la semana pasada o la antepasada, me parece, no vamos a encontrar en donde diga ‘no hay paridad’, lo que pasa es que en la interpretación de la facilidad que se les da a los partidos es donde se va a encontrar esta facilidad para la vulneración del principio”, añadió.

Por esta razón, Soto Maldonado reiteró su deseo por que esto no suceda y exhortó a las mujeres que ocupan un lugar de decisión dentro de instituciones públicas a analizar su papel frente a éstas y, a aquellas que participan de partidos políticos, regresar a su esencia feminista.

Te podría interesar: Presenta INE controversia contra el Plan B; pide a la Corte su suspensión

“Hay muchas mujeres que se declaran feministas, y eso es increíble, pero que no están defendiendo la agenda desde este compromiso con el que han visto que tienen con la propia agenda, y sí hemos estado haciéndole la chamba a veces a los partidos políticos.

“Necesitamos, por eso decimos, necesitamos mujeres de poder en el poder y ese poder es la independencia de decisión y de posición que tenemos que tener para defender esa agenda que al final es nuestro interés y vela por nosotras”, concluyó.

Durante el Foro, también participaron Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, presidenta de la Red de Defensoras de Derechos Político-Electorales; Claudia Díaz Tablada, magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz; y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.

Todas las participantes coincidieron en que aún hay un largo camino por recorrer en cuanto a la erradicación de la violencia política-electoral en contra de las mujeres, aunque ya se cuente con logros, como la paridad de género en la Cámara de Diputados y otras instituciones legislativas.

EAM