La 95 ceremonia de los premios Oscar realizada en Los Ángeles, California, inauguró la muy esperada noche de premiaciones con el nombre de México en alto al otorgarle a Pinocho el premio a Mejor Película Animada.

Luego de que Dwayne Johnson diera a conocer que el Oscar era para la cinta del director tapatío, Mark Gustafson aseguró que “el stop motion sigue vivo y está muy bien”, dijo , mientras levantaba la estatuilla.

Por su parte, Guillermo del Toro recibió el máximo galardón del cine y dedicó unas palabras a la animación, formato que buscó reivindicar con su particular visión de la historia de Pinocho.

“La animación es el cine, no es un género y está lista para ser llevada al siguiente nivel. Ayúdenos a lograr eso”, declaró.

Esta es la primera vez en cinco años, que esta categoría no es conquistada por los grandes estudios como Sony, Disney o DreamWorks, pues la cinta de Del Toro le dio su primer triunfo a Netflix en la animación.

Las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto significaron el primer Oscar en su carrera para el vietnamita Ke Huy Quan y para la estadounidense Jamie Lee Curtis, ambos por sus papeles en la multiganadora Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.

La cinta que cuenta la historia de Alexei Navalny, líder de la oposición rusa, Navalny, se llevó el premio a Mejor Documental, mientras que en la categoría de Mejor Cortometraje la producción de Alfonso Cuarón Le Pupille, se vio superada por An Irish Goodbye.

Los actores Michael B. Jordan y Jonathan Majors hicieron mancuerna fuera de la pantalla para presentar el premio a Mejor Fotografía, el cual ganó James Friend, por su trabajo en la cinta bélica Sin Novedad en el Frente, la cual superó a la del mexicano Alejandro González Iñárritu, Bardo: Falsa Crónica de unas cuantas verdades.

El primer Oscar de la noche para la cinta de Marvel Black Panther: Wakanda Forever, corrió por cuenta de Ruth Carter por Mejor Diseño de Vestuario.

La cinta Sin Novedad en el Frente también conquistó la categoría de Mejor Película Internacional.

The Elephant Whispers de Kartiki Gonsalves y Guneet Monga se hizo del Oscar a Mejor Cortometraje Documental, mientras que la estatuilla a Mejor Cortometraje Animado fue conquistada por The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.

Sin novedad en el frente, sumó dos premios más por Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda sonora.

Las cintas que solo se llevaron una estatuilla fueron Avatar II: El camino del agua, por Mejores Efectos Visuales; Top Gun: Maverick ganó en la categoría a Mejor Sonido, mientras que la producción hindú RRR se alzó como la triunfadora por Mejor Canción con Naatu Naatu.

Posteriormente, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo levantó su tercera estatuilla por Mejor Guión original, mientras Women Talking ganó Mejor Guión Adaptado.

El Homenaje póstumo fue amenizado por Lenny Kravitz y figuraron nombres como: Olivia Newton, Kirstey Alley, Irene Cara, Ray Liotta, Jean-Luc Godard y James Caan, entre otros.

Por otro lado, Brendan Fraser triunfó con su regreso al mundo cinematográfico con La Ballena y con su interpretación se ganó el Oscar a Mejor Actor. “Estoy agradecido con Darren (Aronofsky) por arrastrarme a hacer La Ballena. Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar a la profundidad, es como si hubiera nadado al fondo del océano y el oxígeno que me llega fuese suministrado por las personas que amo. Gracias”.

La cinta también ganó a Mejor Maquillaje y Peinado.

Todo en todas partes al mismo tiempo se convirtió en la gran ganadora de la noche al contabilizar siete premios, los cuales incluyen Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Película, entre otros.

Más ganadores

Mejor actor de reparto –

Ke Huy Quan, Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis, Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor cortometraje

An Irish Goodbye

Mejor cortometraje animado

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse de Charlie Mackesy y Matthew Freud

Mejor película internacional –

Sin novedad en el frente (Alemania)

Mejor documental –

Navalny

Mejor canción original

Naatu Naatu de RRR – Letra: Chandrabose; Música: M.M. Keeravaani

Mejores efectos visuales

Avatar: El camino del agua – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett

Mejor maquillaje y peluquería se lo lleva

La Ballena – Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley

Mejor diseño de vestuario

Black Panther: Wakanda Forever – Ruth Carter

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente – Christian M. Goldbeck y de Ernestine Hipper

Mejor sonido

Top Gun: Maverick – Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente – James Friend

Mejor banda sonora

Sin novedad en el frente – Volker Bertelmann

Mejor cortometraje documental

The Elephant Whispers – Kartiki Gonsalves y Guneet Monga

Mejor guión original

Todo en todas partes al mismo tiempo – Daniel Kwan y Daniel Scheinert

