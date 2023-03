El canciller Marcelo Ebrard urgió a Morena a acelerar la convocatoria para la encuesta presidencial rumbo a 2024, ya que aseguró que el pueblo no conoce del proceso.

Al encabezar una marcha y un mitin ante 30 mil personas en Acapulco, el aspirante presidencial aseguró que Morena no ha informado a la ciudadanía el proceso de la elaboración de la encuesta para elegir al candidato presidencial.

“Miren, va a haber una encuesta, mes de septiembre… ¿Quién sabe qué encuesta es esa? A ver, levanten la mano quién sabe. No se ha informado al pueblo, no se ha informado al pueblo”, dijo.

“Entonces lo que estamos urgiendo a nuestro partido, a Morena es que ya saque la convocatoria porque el pueblo no sabe, que informen cuándo van a ser, dónde va a ser, cómo se puede participar para que el pueblo determine y se acabó el asunto, el pueblo es el que debe decir que es lo que va a pasar”, agregó.

Por otra parte, anunció que este lunes viajará a Estados Unidos, por instrucciones presidenciales, para defender a México de los embates de legisladores y líderes del Partido Republicano.

Ebrard detalló algunas de las acciones que como canciller ha realizado en su gestión, cómo la adquisición de vacunas en el extranjero y la defensa de los mexicanos en Estados Unidos.

“Por nosotros hablan nuestros hechos. Yo no me la paso pintando bardas ni espectaculares, no es que no me gusten, si me invitan un día, hacemos una padre. No andamos gastando dinero porque no tenemos. Dice Andrés, confíen en el pueblo. No van a ver que nosotros tenemos el dinero, con Andrés llegamos al poder porque la gente quiso y si la gente quiere nosotros seguimos”, concluyó.

LEG