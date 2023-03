El actor Eduardo Minett habló sobre su sentir al estrenarse la película “¿Encontró lo que buscaba?”; también platicó sobre su personaje “Picho”.

Después de que se liberara el estreno de la película “¿Encontró lo que buscaba?” en la plataforma de streaming Netflix el pasado 10 de marzo, el reconocido actor Eduardo Minett quien consiguió el papel principal en “Clint Eastwood CRY MACHO”, llega nuevamente protagonizando este proyecto con su personaje llamado “Picho”.

En entrevista para “El diario 24 Horas”, el artista expresó sentirse muy feliz al ver el resultado final de esta producción tras haber pasado un año de espera:

“Ver el resultado final se siente muy bien, es una satisfacción inmensa, le pusimos muchísimo amor a este proyecto y bueno pues estamos felices de que por fin la gente lo pueda ver”, mencionó.

Esta historia que fue llevada de la mano por el director Yibrán Assuad relata la vida de “Enrique” quien era un exlocutor de radio y quien después de haberse jubilado, se vio en la necesidad de entrar a trabajar como empacador en un supermercado para así ahorrar dinero y poderse ir de viaje a la Ciudad de México para reencontrarse con el amor de su vida.

Es aquí donde aparece el personaje interpretado por Minett “Picho”, quien es un joven empacador también conocido como “cerillito”, asimismo se relaciona con el personaje de la actriz Andrea Chaparro, pues ella es la cajera dentro de esta trama:

“Forman un vínculo estos tres personajes super padre, super bonito en donde es un aprendizaje mutuo, hacen por ahí algunas travesurillas, pasan por problemas que van resolviendo a lo largo de la cinta”, explicó Eduardo.

De igual forma subrayó que “¿Encontró lo que buscaba?” es una película que invita a los espectadores a reflexionar sobre las oportunidades que les ofrece la vida:

“Hay veces que por no enfrentar nuestros problemas, nuestros miedos, mal gastamos el tiempo y las oportunidades son pocas y no sabemos cuando se vuelvan a repetir. Nos enseña que hay que aventarnos a hacer las cosas y no mirar atrás”, confesó.

Por otra parte el actor reveló que tomó la decisión de participar en esta película por el director Yibrán Assuad, pues subrayó que tiempo atrás ya había querido trabajar con él, además también aceptó porque el guión y la historia le parecieron muy lindos.

Respecto a su personaje Picho, Eduardo añadió que lo que más disfrutó de haberlo interpretado fue la experiencia que vivió tanto dentro como fuera de cámaras:

“Creo que lo que más disfruto de grabar es estar con la producción, conoces a mucha gente, haces grandes amigos, tienes la oportunidad de platicar sobre la vida, de que les gusta, que no, también me gusta el proceso de crear al personaje y también ver el como los demás van creando a los personajes, es lo que más disfruto y lo que más me gusta”, contó.

En tanto a las similitudes que tiene que tiene él con su personaje agregó que los dos son bien apasionados con lo que hacen:

“Picho tiene el sueño de convertirse en cajero del super y se la pasa trabajando y estudiando para lograr eso y creo que con eso me identifico, con esa pasión, perseverancia, que nos aferramos a lo que queremos”, dijo.

Sobre su participación junto a grandes actores como Álvaro Guerrero y Andrea Chaparro, el artista platicó que fue toda una experiencia debido a que entre ellos tres lograron hacer una “química”:

“Creo que logramos una gran química, una gran forma de entendimiento y se ve en la pantalla, se ve muy reflejada esa conexión que logramos crear los tres y fuera de cámaras nos llevamos muy bien, estamos muy contentos por el resultado de esta peli”, consideró.

Finalmente comentó que una de las razones por las cuales las personas deberían de ver este film es porque los invitará a reflexionar sobre cómo son con el tiempo:

“Hay veces que nos guardamos las cosas y pues aveces puede ser demasiado tarde cuando las queremos sacar (…) es una peli que nos enseña a que no solamente existe el amor de pareja, sino que también existe el de entre amigos, esa hermandad, por esa razón no se pueden perder “¿Encontró lo que buscaba?”, concluyó.

KA