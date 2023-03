El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte del primer actor, Ignacio López Tarso, quien falleció a los 98 años de edad, en la Ciudad de México. El primer mandatario reconoció al excepcional protagonista de películas y otros géneros del arte de la actuación. Y lo recordó con el fragmento de un diálogo de la película La vida inútil de Pito Pérez. Me quedo con Pito Pérez, basada en la novela de José Rubén Romero y el texto que repite en esa filmación Tin Tan: Pobrecito del diablo, qué lástima le tengo, porque no ha oído jamás una palabra de compasión o de cariño. López Obrador envío abrazos a sus familiares y amigos. Su paso por el cine fue impresionante, con personajes que permanecen en el imaginario colectivo, como es el caso de Macario. Dio vida, además, a Cri Cri El grillito cantor, así como a El hombre de papel; en televisión intervino en teleseries como Senda de gloria, La malquerida. Grabó ocho discos de versos y corridos y también incursionó en el doblaje.

HOMENAJE PÓSTUMO A IGNACIO LÓPEZ TARSO EN BELLAS ARTES

El primer actor Ignacio López Tarso fue despedido y homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, luego de su fallecimiento. Así lo informó la secretaría de cultura, Alejandra Frausto, quien detalló que el homenaje fue de cuerpo presente. El gran actor mexicano fue el primer egresado de la Academia de Arte Dramático del Inbal, quien como estudiante debutó con la obra Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Su paso por el cine fue impresionante, con personajes que permanecen en el imaginario colectivo, como es el caso de Macario. Dio vida, además, a Cri Cri El grillito cantor, así como a El hombre de papel; en televisión intervino en teleseries como Senda de gloria, La malquerida. Grabó ocho discos de versos y corridos y también incursionó en el doblaje. A nivel profesional, su amplia trayectoria inició en 1951 con la obra Nacida ayer, de Garson Kanin. A partir de entonces participó en innumerables obras de teatro, como La Celestina, Don Juan Tenorio y Cyrano de Bergerac. Obtuvo premios y reconocimientos, tanto en México como a nivel internacional, en 2006 recibió la Medalla de Oro Conmemorativa Bellas Artes que le otorgó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. López Tarso participó en varias ocasiones en el ciclo de lectura que organiza el Inbal: Leo… luego existo. En múltiples ocasiones refirió que su pasión por la actuación comenzó a los ocho años, cuando vio una función de teatro en una carpa en el barrio de Analco, en Guadalajara, Jalisco.

SECRETARIA ROCÍO NAHLE; ENCABEZA RECORRIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OPEP

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, encabezó un recorrido por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con Haitham Al-Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en el marco de su visita por México. En compañía del director general del IMP, Marco Osorio Bonilla, ambos mandatarios recorrieron cerca de dos horas las instalaciones de este instituto que incluyó una explicación detallada de las funciones de los laboratorios de Plantas Piloto, Microscopía y Transitometría. Al final del recorrido pudieron presenciar el experimento de una prueba de aseguramiento de flujo, con una de las patentes desarrolladas por los investigadores mexicanos del instituto. La titular de la Sener, destacó que las personas que laboran en esta gran institución son especialistas que le aportan a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero sobre todo a México; además de que recalcó que el IMP ha trabajado a nivel internacional con otros países y empresas. El ingeniero Osorio Bonilla detalló que como brazo tecnológico de la Secretaría de Energía en la parte científica y tecnológica, el IMP cuenta con más de 100 laboratorios, 21 centros de entrenamiento en toda la República Mexicana y más de 1,200 patentes desarrolladas, lo que lo convierte en el centro de consulta más grande del país. El doctor Eduardo Palacios González del IMP, explicó las funciones del laboratorio de microscopía y particularmente la nanotecnología aplicada a yacimientos. Expuso que este laboratorio dispone de 14 plantas piloto que apoyan los procesos de refinación y petroquímica, además de que cuentan con equipos de fraccionamiento de aceite crudo para obtener los productos derivados de la destilación. Finalmente, al recordar que el Litio ya es de la Nación, la secretaria Nahle García aseguró que solicitó a Pablo Taddei, director de Litio para México, apoyarse del IMP para enfrentar los retos que conlleva separar el litio de la arcilla.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA ALEJANDRO ARMENTA; CONGRESO DESAHOGARÁ MINUTAS PENDIENTES

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, dio a conocer que con el firme compromiso de trabajar en sincronía, el Senado y la Cámara de Diputados anunciaron que esta semana iniciarán el desahogo de las minutas pendientes. Informó que entre los asuntos que se desahogarán, se encuentran la Ley General de Economía Circular; protección a mujeres víctimas de violencia familiar; derecho de participación de los jóvenes en asuntos públicos; derecho a la desconexión digital; y la creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Dijo que en el seguimiento de estas reuniones bicamerales, se han establecido los acuerdos para darle prioridad a los asuntos rezagados que durante muchas legislaturas quedaron pendientes, esta semana comenzaremos a procesar, de manera coordinada y en consenso alrededor de 60 minutas. El senador poblano informó que se planteó la aprobación, en consenso, de 38 minutas que se encuentran en la colegisladora y provienen de la Cámara de Senadores, las cuales tratan sobre diversos asuntos como derechos de las mujeres y de la niñez, economía, seguridad, salud, cuidados del medio ambiente. En esta segunda reunión bicameral, que se realizó en la segunda semana de marzo, el senador Armenta refrendó el trabajo en equipo con las Juntas de Coordinación Política, con las Mesas Directivas y todas las representaciones políticas que integran el Congreso de la Unión. El legislador detalló que se acordó que al cierre de este mes de marzo se realice una tercera reunión para agilizar las minutas acordadas, y que en el mes de abril se trabaje con mayor ritmo en beneficio de los derechos de las y los mexicanos.

SENADOR RICARDO MONREAL; ENCABEZA MOVIMIENTO SOCIAL PARA CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN POLÍTICA DEL PAÍS

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a las y los ciudadanos a desatar un movimiento social, una nueva revolución que consolide, profundice y perfeccione la transformación política de nuestro país. Ante más de cinco mil simpatizantes que se congregaron en la alcaldía de Gustavo A. Madero, Monreal recordó que nuestro país ha logrado avanzar en las peores circunstancias a lo largo de su historia, por lo que no debemos dar ni un paso atrás en la defensa de nuestra soberanía. Hoy que nos amenazan naciones extranjeras, que pretenden invadirnos o pretenden lesionar nuestra soberanía y nuestra historia, no debemos permitirlo. No hay forma, ninguna, de que puedan ellos sacar raja política de nuestro país; por eso en el Senado de la República no habrá forma de autorizar el ingreso de tropas extranjeras a perseguir delincuentes, aparentemente. Enfatizó que históricamente, los mexicanos hemos actuado con dignidad y decoro y hoy no será la excepción. Ni un gobierno extranjero, ni tropas extranjeras habrán de violar nuestra soberanía ni agredir nuestro territorio. Ni un paso atrás en la defensa de nuestra soberanía. Ricardo Monreal también hizo un llamado para que no se apague la llama de la esperanza que inició en 2018. Asimismo esbozó algunas de las propuestas que forman parte del proyecto de nación que impulsa rumbo a la Presidencia de la República de 2024. Queremos que la calidad de vida de los mexicanos y las mexicanas se eleve y crezca. Queremos seguridad, queremos paz, queremos tranquilidad. Queremos empleos justos, dignos, queremos justicia. Aseguró que continuará con la política social implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no eliminará un solo programa, fortalecerá la política social, seguirá el plan de austeridad y privilegiará a la gente que más lo necesita. Acotó, que enriquecerá el plan de seguridad y mejorará la relación con los sectores del país. Vamos a imprimirle un sello progresista, un sello de avanzada democrática a nuestras propuestas en México. Recordó que en México hay problemas con el agua, con los bosques, con la contaminación, con la seguridad, con los nuevos retos que implican la inteligencia artificial, la robótica, las tecnologías de la información, la biotecnología y la ciberseguridad. Estoy preparado para enfrentar con éxito todos esos grandes problemas que tiene el país. Me he preparado, tengo mi lucidez plena al cien por ciento, tengo mi salud completa y tengo una actividad plena de respeto a los hombres y mujeres de este país. Tengo más de 42 años de experiencia política y en el servicio público, 26 de ellos junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que es fundador de Morena. Ahora hay una nueva revolución. Lo que quiero, lo digo aquí en la Gustavo A. Madero, es desatar un movimiento social que continúe la transición política iniciada; ni un paso atrás. Lo que queremos es que este proceso de transformación política se vaya perfeccionando y se vaya profundizando. Los invito, de manera humilde, sencilla, a que caminemos juntos. Que una vez que llegue la convocatoria y el proceso interno, nos ayuden, nos ayuden para lograr este proceso de profundización de la democracia en México.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SAN LÁZARO RECIBIRÁ A GOBERNADORES; SE LES DARÁ A CONOCER EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó sobre la convocatoria a gobernadores y secretarios de Estado que se emitirá, con el objetivo de hacer de su conocimiento el calendario del proceso de planeación del Presupuesto 2024. El encuentro se llevaría a cabo en las próximas semanas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, espacio en el que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública comunicará el procedimiento para el proceso de planeación presupuestal del próximo ejercicio. Mientras que la Comisión de Infraestructura presentará la cronología del registro de proyectos para la Unidad e Inversión de la Secretaría de Hacienda, lo que derivará en la conformación del programa de inversión de obra pública que no es de alto impacto para las entidades federativas. El diputado Ignacio Mier, apuntó que este es un protocolo que instrumentó la Cámara de Diputados y va a coadyuvar en la tarea de informar sobre los requerimientos de información que deberán de elaboran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política también comentó, en otros temas, que las y los diputados concluirán a más tardar el 29 de marzo con el proceso de selección de los consejeros electorales. Y la próxima semana, se atenderán las reformas que derogan uno de los artículos de la Ley General de Comunicación Social, para que se permita que los estados y municipios ejerzan su autonomía y sean ellos los que determinen cuánto deben destinar a los medios de comunicación, algo que en el caso del gobierno federal ya está definido. La ley establecía que era extensiva ese porcentaje determinado a nivel federal, para estados y municipios, y nosotros consideramos que eso violenta la soberanía y la autonomía de estos niveles de gobierno. Apuntó que se atenderán a finales de abril reformas constitucionales para delimitar las atribuciones de algunos organismos autónomos, con relación a la Cámara de Diputados, para que ellos no legislen y sean los diputados los que lo hagan. Adelantó que se trabajarán en las minutas que envíe el Senado de la República sobre la agenda sustantiva, y las reformas a la Ley General de Aviación y a la Ley de Aeropuertos, de los que dijo, que van a permitir volver a obtener la categoría uno en seguridad aérea.

CANCILLER MARCELO EBRARD; PIDE QUE YA SE PUBLIQUE ENCUESTA DE MORENA

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, urgió al partido de Morena a que publique ya la convocatoria para quienes quieran abanderar a Morena y ser los o las sucesoras de Andrés Manuel López Obrador. Va a haber una encuesta en el mes de septiembre. No se ha informado al pueblo, el presidente ha dicho que el pueblo determine quién va a seguir adelante, que sea el pueblo, que no sea el partido, que sea la gente. Lo que estamos pidiendo a nuestro partido es que ya saque la convocatoria porque el pueblo no sabe. Marcelo Ebrard visitó Acapulco, Guerrero, donde participó en una marcha por el Día Internacional de la Mujer convocada por la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, quien ha sido nombrada coordinadora de los foros regionales para promover al canciller en sus aspiraciones presidenciales. El canciller Ebrard, se posicionó por que el pueblo es el que debe decir qué va a pasar, esa encuesta sí se ve, y vamos a participar junto con ustedes, y vamos a estar en todos los municipios del país, y vamos a estar cerca del pueblo como siempre hemos estado. Dijo: Yo llevo 23 años trabajando con Andrés Manuel López Obrador, no es de ayer, 23 años. Sí es mi carnal, porque a un carnal tuyo lo cuidas, lo sigues, lo proteges, y es tu carnal, no cualquiera es tu carnal. Después de tantos años me he mantenido leal a Andrés Manuel, como una roca.

MARIO DELGADO; ESTE 18 DE MARZO MÉXICO TENDRÁ UNA FIESTA NACIONAL, CELEBREMOS NUESTRA SOBERANÍA ENERGÉTICA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se sumó a la convocatoria del gobierno de México de conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera por lo que, informó, que desde el partido guinda se están llevando a cabo una serie de acciones para invitar al pueblo de México a esta fiesta nacional y celebrar nuestra soberanía energética. Dio a conocer que recorrerá todas las alcaldías de la Ciudad de México conformando Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y realizando volanteos en las principales plazas públicas de la capital. Decidimos salir a las calles, estuvimos en Coyoacán y en la Alameda Central invitando a toda la gente a que el próximo 18 de marzo acompañen a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México; hay mucho que celebrar, empezando porque hoy tenemos un gobierno con los pantalones bien puestos que defiende la soberanía en todos sus aspectos, incluyendo, por supuesto, la energética. El líder morenista, subrayó que la Cuarta Transformación ha recuperado el concepto de soberanía energética y en cuatro años ha rescatado a PEMEX empresa que, los gobiernos neoliberales querían desmantelar. Señalo que con el gobierno de López Obrador se inició una inversión histórica para la renovación de las refinerías de nuestro país; al tiempo que, se está construyendo una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y se compró una en Texas. Tenemos muchas razones para hacer una gran celebración y sin duda, un muy buen motivo es que se está fortaleciendo la soberanía energética de nuestro país, que estamos dejando de depender del extranjero; por eso, aunque nosotros como partido estamos haciendo eco de la invitación a nuestros militantes y simpatizantes, la gente ya está muy entusiasmada y organizada. Nuestro presidente tiene mucho pueblo que lo respalda y una vez más va a llenar el Zócalo. Mario Delgado se dijo entusiasmado de que, como en todas las demás citas históricas donde el pueblo de México ha estado presente al lado de Andrés Manuel López Obrador, la tarde de este 18 de marzo el Zócalo vibre como vibra la Transformación en cada rincón del territorio nacional porque somos muchos más los que queremos que siga adelante este proyecto de nación. Somos muchos más los que apoyamos al presidente de la República para que regenere la vida democrática de nuestro país.

SANDRA CUEVAS; PIDE A VA POR MÉXICO DEFINIR CANDIDATOS RUMBO A 2024

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, durante el primer Informe Legislativo del diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, hizo un llamado a las dirigencias del PAN, PRI y PRD a dejar las tibiezas a un lado y definir al liderazgo en el que se concentrarán los apoyos de la oposición de cara a las elecciones de 2024. La alcaldesa expresó que la oposición debe dejar el terror ante los ataques del Gobierno de la CDMX y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero enviar un mensaje, con mucho respeto, a los presidentes nacionales y de la Ciudad de México del PRI, PAN y PRD, esta Ciudad de México y este país nos está invitando a que dejemos la tibieza a un lado, nos necesita valientes, nos necesita fuertes, necesitamos dejar el terror que muchos de nosotros podemos tener por la forma en la que nos está atacando el gobierno del CDMX, el gobierno del presidente López Obrador. La alcaldesa perredista dijo que es una petición de la ciudadanía el que se defina ya a un perfil para la CDMX y para la presidencia de la república. Les quiero hablar como el pueblo que soy, por lo que recorro todos los días y me llevo de la gente: Necesitamos ya ver a un liderazgo que podamos apoyar en la CDMX y en este país, necesitamos ya el pueblo saber hacia dónde se van a ir todos nuestros esfuerzos. Sandra Cuevas se lanzó contra el aparato de Morena pues dice que cuenta con todos los recursos del Gobierno y también, acusó, de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Sabemos que con Morena se tiene todo el apoyo económico de todo lo que se están robando, millones y millones de pesos. Tienen el apoyo de la delincuencia organizada, tienen el apoyo de los narcotraficantes, tienen el apoyo de las instituciones, y eso en un momento dado nos puede dar temor. También aseguró que la alianza opositora de Va por México cuenta con el apoyo de la gente, como se demostró en las marchas en apoyo al INE, No nos damos cuenta que tenemos el apoyo más importante, tenemos el apoyo de la gente.

FRANCIA; FRANCESES SE MANIFIESTAN CONTRA LA REFORMA DE PENSIONES DE MACRON, POR SÉPTIMA OCASIÓN

Los franceses salieron a las calles por séptima vez, si bien en menor número, para protestar contra la reforma de pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron, rechazada por los sindicatos, que piden hacer una consulta, mientras el proyecto avanza en el Senado mediante un procedimiento acelerado. Philippe Martínez, líder de la combativa CGT, dijo, qué más hay que hacer. Las manifestaciones se repitieron por todo el país, acompañadas de los paros y piquetes cuyos efectos se vienen notando durante toda la semana, especialmente desde el día 7, cuando se convocó la última gran jornada de manifestaciones nacionales, en sectores como el transporte público, el tráfico aéreo, el energético. Los sindicatos buscaban dejar claro que el malestar popular ante la reforma persiste, pero las manifestaciones fueron menos concurridas que en otras ocasiones. De acuerdo a la CGT, en París se manifestaron 300.000 personas, 200.000 menos que la última vez que se habían convocado protestas. El Ministerio de Interior rebajó la participación de la jornada a 48.000 personas en la capital y cifró en 368.000 los manifestantes a nivel nacional, un dato que para los sindicatos, superó el millón. La única cosa que podemos decir es: si Macron está tan seguro de sí mismo, que consulte a los franceses, desafió el líder de la CGT, en respuesta a la postura inamovible adoptada por el presidente francés frente a los reclamos de los sindicatos, que esta semana pidieron, sin éxito, ser recibidos en el Elíseo. En París desfiló gente de todas las edades, incluso familias con niños que portaban carteles cuestionando que a ese ritmo, sus hijos no se jubilarán hasta los 80 años. Macron, se comporta como un emperador, se burla del pueblo, señaló Eric Le, un jubilado francés que protestaba en solidaridad con los jóvenes y que acusó al Ejecutivo de gobernar para ricos y grandes empresas.

ONU; LEGALIZAR EL CANNABIS NO REDUCE EL MERCADO ILEGAL Y AUMENTA EL CONSUMO

Mientras Alemania, país europeo tan importante prepara el camino para legalizar el cannabis, un órgano de la ONU advirtió que esa política aumenta el consumo entre los jóvenes, no reduce el mercado ilegal ni la criminalidad y, en general, es dañina para la salud pública. En los últimos años Uruguay, Canadá, Malta y 19 Estados de EE. UU, han aprobado el consumo recreativo de cannabis, una tendencia global que va en aumento pese a estar prohibido por los tratados internacionales contra las drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de las Convenciones internacionales sobre drogas, muestra en su más reciente informe, difundido en Viena, su preocupación por los peligros que ve detrás de la legalización. El empleo del cannabis, la droga más popular del mundo con unos 209 millones de consumidores, sólo está permitido en los tratados para investigaciones médicas y científicas, pero en ningún caso para fines recreativos. La JIFE, que se define como un órgano cuasi judicial, formado por 13 expertos ha recibido críticas en el pasado de algunas ONG por su visión conservadora de este asunto, ya que es el guardián de los actuales tratados antidroga. La Junta sostiene que detrás de la actual corriente internacional a favor de la legalización está el cabildeo de una industria que mueve decenas de miles de millones de dólares al año. La industria del cannabis, en plena expansión, comercializa productos para atraer a los jóvenes, lo que es un motivo de gran preocupación, al igual que la forma en que se minimizan los daños asociados al consumo de cannabis de gran potencia, así lo advirtió la presidenta de la JIFE, Jagjit Pavadia. En EE. UU., según la JIFE, la venta legal de productos derivados del cannabis es una de las industrias de más rápido crecimiento y facturó unos 25.000 millones de dólares en 2021, un 43 % más que el año anterior. El informe de la Junta señala que el efecto más preocupante de la legalización del cannabis es la probabilidad de que aumente el consumo, sobre todo entre los jóvenes.

