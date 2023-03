El productor australiano, Flume, sorprendió a sus fans tras anunciar que dará un concierto en México con un invitado de lujo para su “Latin America Tour 2023”.

Este lunes a través de las cuentas oficiales de Harley Edward Streten, mejor conocido como Flume, dio a conocer que dará un show en tierras mexicanas, en el que aparte de contar con su presencia y gran talento, al espectáculo se le sumará un invitado de lujo.

El productor de música electrónica como parte de una de las fechas programadas de su “Latin America Tour 2023”, se presentará el próximo 13 mayo en el Pepsi Center WTC, junto a Nicholas James Murphy, conocido como Chet Faker, ​quien es un músico y DJ australiano especializado en trip hop e indietrónica.

Bajo la dupla que harán estos en el escenario el show promete mucho ya que, se podrán escuchar temas de sus últimos dos trabajos de estudio de Flame, así como los mejores hits de Faker de su reciente material “Hotel Surrender” (2021) y algunos otros como “Low” y “Get Higt”.

Por parte de Harley se podrán escuchar temas del LP “Palaces” (2022), que se grabó durante la pandemia y contó con colaboraciones de artistas como Damon Albarn, Caroline Polachek y MAY-A .

Así como temas del recién estrenado mixtape “Things Don’t Always Go The Way You Plan” (2023) que salió en el marco del décimo aniversario de su primer álbum.

Siendo así que, si eres fan del dance y la música electrónica ve preparando el “dinerito” para el show de Flume con Chet Faker, pues este 14 de marzo sale la preventa de boletos Citibanamex y un día después la venta general.

