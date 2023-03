Esta noche en el Dolby Theatre reúne a las figuras más importantes del cine ya que se celebra la edición 95 de los Premios Oscar.

Esta noche Everything Everywhere All at Once es el filme más nominado en 10 categorías, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Dirección.

Sigue el minuto a minuto en 24 HORAS.

#Oscars | Con una entrada triunfal en paracaídas, Jimmy Kimmel arriba al Dolby Theater para la ceremonia 95 del Oscar. https://t.co/9VhEgwk8mB — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

🔴⚡️#ULTIMAHORA 🇲🇽🇲🇽🇲🇽Pinocchio de Guillermo del Toro (@RealGDT) se lleva la estatuilla de los #Oscars por Mejor Película Animada. "Mantengamos la animación dentro de la conversación", declaró en su discurso.https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/x30cG1GveM — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

#Oscars | El premio a mejor actor de reparto se lo lleva Ke Huy Quan, por Everything Everywhere All at Once, uno de los filmes más nominados de la noche. https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/D5GiCvn99x — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

#Oscars | ¡Otro más! El premio a mejor actriz de reparto se lo lleva Jamie Lee Curtis, por Everything Everywhere All at Once. Es su primera estatuilla.https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/RrMCE9bMPC — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

#Oscars | Sofia Carson sube al escenario a lado de Diane Warren para interpretar "Applause" del filme 'Tell It like a Woman'. https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/My5bKNV5Y2 — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

#Oscars | En la categoría de Mejor Documental se lo lleva Navalny de Daniel Roher. https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/m2KPgChaqq — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

#Oscars | En la categoría de Mejor Cortometraje se lo lleva ‘An Irish Goodbye” de Tom Berkeley y Ross White.https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/MiuEnbsJN0 — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

#Oscars | En la categoría de Mejor Fotografía se lo lleva James Friend por ‘All Quiet on the Western Front’.https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/iD1aO5owbd — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

#Oscars | Siguiendo con las nominadas a Mejor Canción Original, David Byrne sube al escenario con Stephanie Hsu para interpretar “This Is A Life” del filme ‘Everything Everywhere All at Once’.https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/JZyWscc8yf — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

#Oscars | Por mejor maquillaje y peinado el Oscar se lo lleva el equipo de ‘The Whale’ compuesto por Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley.https://t.co/pe0hDP1CB9 pic.twitter.com/BL6BnZtn7D — @diario24horas (@diario24horas) March 13, 2023

Información en desarrollo…