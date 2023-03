El número total de víctimas vivas de tiroteos en centros escolares de Estados Unidos es de más de 338 mil, según datos de The Wall Street Journal, en medio una alarmante ola de violencia armadas, donde proliferan el uso armas de fuego en los últimos años y las balaceras masivas rompieron récord en lo que va del 2023.

Jackie Matthews es una joven que sobrevivió a dos balaceras. Cuando tenía 11 años de edad, la mañana del 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza, de veinte años, ingresó armado a la institución y le arrebató la vida a 20 niños y cinco adultos, incluida a su madre Nancy Lanza, después, se suicidó. Es uno de los tiroteos masivos más mortíferos registrados en esta nación.

Diez años y dos meses después, Matthews presenció otro tiroteo, esta vez en la Universidad Estatal de Michigan, el pasado 13 de febrero de este mismo año, donde tres estudiantes murieron y otras cinco personas resultaron heridas por un tirador de 43 años que no estaba afiliado al centro de estudios y también se suicidó poco después de los sucesos. El testimonio de la joven se hizo viral en TikTok, en el que también pidió al presidente Joe Biden modificar las leyes sobre el control de armas.

“Tengo 21 años y este es el segundo tiroteo masivo que he vivido. Hace 10 años y dos meses sobreviví al tiroteo de Sandy Hook. Cuando estaba agachada en la esquina en la escuela en Newtown en Connecticut, yo estuve encorvada en la esquina con mis compañeros de clase durante tanto tiempo que de hecho tengo una fractura de estrés postraumático en mi espalda baja. Ahora tengo una fractura completa de PTSD. Regresa cada vez que estoy en una situación estresante o cualquier cosa que ocurre que es agresivo como esto”. relata en su video.

“Ya no podemos limitarnos a dar amor y oraciones. Hay que legislar. Hay que actuar. No está bien. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra. No podemos seguir siendo complacientes”, finaliza en su historia. Existen miles de testimonios como este que no se cuentan, incluso de personas que aprueban la compra de armas, pero tampoco están de acuerdo con las leyes que rigen actualmente a esta nación.

“Si ha habido incidentes en mi localidad pero afortunadamente han sido controlados por los elementos de la Policía. (Una ocasión) en una escuela en la que se recibió una amenaza de tiroteo. Afortunadamente solo quedó en eso, pero todos los estudiantes están expuestos en cualquier rincón del país”, cuenta René, de 36 años, que vive en la localidad Pharr, en el estado de Texas.

Aunque René dice que está a favor de los permisos de armas, porque muchas personas se sienten seguras al intentar proteger a sus familiares de la violencia, está consciente de las cifras alarmantes en el país por los tiroteos masivos. “Creo que es un problema que debería de tener mayor atención porque mueren muchísimos estudiantes cada año y no parece que alguien realmente quiera hacer algo al respecto”, comenta.

La Segunda Enmienda a la Constitución. propuesta el 25 de septiembre de 1789 y aprobada el 15 de diciembre de 1791, protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas, hecho que no ha cambiado al pasar de administraciones demócratas y republicanas. La mayoría de los estados de este país, permiten a los ciudadanos comprar armas calibre .50, algo que en muchas otras naciones, como México, sólo son para uso exclusivo de sus militares.

Analistas estiman que solo el país es culpable, al surtir de armas a todo el mundo y no tener legislaciones que si bien no prohiban, si inhiban las grandes cantidades de armas que se manejan en el mercado negro y que se reflejan en violencia para la sociedad norteamericana. .

“Es un tema que lacera, lastima y nos deprime como sociedad. No quiero pensar cómo en Estados Unidos también viven estos tiroteos, porque muchas veces algún psicópata, asesino serial, algún joven educado sin valores, sin educación, y que tiene fácil acceso a armas. Si aquí en México es fácil encontrar una grapa de cocaína, fentanilo, marihuana, acceder a mercancía que hace un par de días fue robada con violencia en alguna carretera, pues en Estados Unidos es muy fácil comprar un arma”, explica Noé Zavaleta, periodista, escritor y articulista para medios internacionales.

“Lamentablemente los norteamericanos surten de armas a todo el mundo. Desde que inicié como reportero vengo leyendo estos debates de legislación que no avanzan y que tendrían que avanzar (…) En Estados Unidos venimos escuchando estos debates desde hace 15 años atrás, desde aquellos tiroteos en Kansas, Texas, y que hoy renace el tema, esperamos que pueda avanzar porque es demasiada violencia la que importa y exporta”, reclama Zavaleta.

