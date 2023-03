Usuarios de la red social Twitter reportaron fallas.

Este 10 de marzo se registró la caída de Twitter ocasionando que no se cargue el contenido de los tuits de todos los usuarios.

Al hacer búsqueda en la sección de tendencias, la plataforma indica “Ups, algo salió mal. Pero no te preocupes, no es culpa tuya”.

Aunado a esta leyenda aparece el botón reintentar que al pulsar aparece la misma imagen.

De acuerdo con el portal “Downdetector” en los últimos minutos se han elevado el número de notificaciones sobre fallas en la red social de Elon Musk,

El 57 por ciento del reporte de fallas corresponde a la aplicación de Twitter, el 35 por ciento al sitio web y un ocho por ciento a la conexión del servidor según las métricas de Downdetector.

User reports indicate Twitter is having problems since 5:25 PM EST. https://t.co/qqqwagygy9 RT if you're also having problems None

— Downdetector (@downdetector) March 10, 2023